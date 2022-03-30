Єврокомісія повинна накласти податок на енергоносії з Росії, - Моравецький

Європейська комісія має накласти податок на усі російські енергоносії задля того, щоб принципи торгівлі на єдиному європейському ринку були справедливими.

Про це під час пресконференції у вівторок, 30 березня, у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я закликаю Єврокомісію, аби вона наклала податок на російські енергоносії, щоб справедливими були принципи торгівлі на єдиному європейському ринку", - заявив Моравецький.

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Він зауважив, що Польща не хоче залежності від Росії, але інші країни ЄС нічого не роблять у світлі російської агресії проти України і подальшого шантажу російськими енергоносіями.