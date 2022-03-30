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Єврокомісія повинна накласти податок на енергоносії з Росії, - Моравецький
Європейська комісія має накласти податок на усі російські енергоносії задля того, щоб принципи торгівлі на єдиному європейському ринку були справедливими.
Про це під час пресконференції у вівторок, 30 березня, у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні я закликаю Єврокомісію, аби вона наклала податок на російські енергоносії, щоб справедливими були принципи торгівлі на єдиному європейському ринку", - заявив Моравецький.
Він зауважив, що Польща не хоче залежності від Росії, але інші країни ЄС нічого не роблять у світлі російської агресії проти України і подальшого шантажу російськими енергоносіями.
Топ коментарі
+7 Eugen Konovalenko #487671
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і хай торгують
50% мито для імпортерів газу і нафти з РФ, щоб уроди швидше шукали альтернативу!!!
А росія і так зараз продає свою нафту зі знижкою 30%.
Росії прийдеться знизити ціну на свої вуглеводні в 3 рази, щоб бути конкурентноздатними на європейському ринку.
Так європейці і російські енергоресурси отримають і росію накажуть. А ще зможуть наповнити свої бюджети за рахунок цього мито.
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.
Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html
Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
Хоча для життя достатньо менше грошей і менше квартиру. Авто не X5, а Sorento.
Сумно це все
Он зальет мир нефтью.
Только Ирану платить не деньгами, так как он потратит их на свою ядерную программу ( как утверждает сша ), а продуктами, одеждой, построить Ирану больницы современные, школы, дороги.
Слава ЗСУ