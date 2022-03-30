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Новини Санкції проти Росії
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Єврокомісія повинна накласти податок на енергоносії з Росії, - Моравецький

моравецький

Європейська комісія має накласти податок на усі російські енергоносії задля того, щоб принципи торгівлі на єдиному європейському ринку були справедливими.

Про це під час пресконференції у вівторок, 30 березня, у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я закликаю Єврокомісію, аби вона наклала податок на російські енергоносії, щоб справедливими були принципи торгівлі на єдиному європейському ринку", - заявив Моравецький.

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Він зауважив, що Польща не хоче залежності від Росії, але інші країни ЄС нічого не роблять у світлі російської агресії проти України і подальшого шантажу російськими енергоносіями.

Автор: 

газ (10403) Єврокомісія (2142) нафта (5478) росія (64871) вугілля (2469) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+7
75% податок
і хай торгують
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30.03.2022 17:45
+5
Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина, сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Ранее депутат назвал Азербайджан «турецким прокси» и заявил о необходимости ударов по нефтяной промышленности Азербайджана.
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30.03.2022 17:46
+3
Я вже їм це місяць пишу, шлю листи в Єврокомісію))) та і тут на форумі.
50% мито для імпортерів газу і нафти з РФ, щоб уроди швидше шукали альтернативу!!!
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30.03.2022 17:50
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75% податок
і хай торгують
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30.03.2022 17:45 Відповісти
Я вже їм це місяць пишу, шлю листи в Єврокомісію))) та і тут на форумі.
50% мито для імпортерів газу і нафти з РФ, щоб уроди швидше шукали альтернативу!!!
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30.03.2022 17:50 Відповісти
50% - це росіянам прийдеться знизити ціну тільки на 30%, щоб конкурувати.

А росія і так зараз продає свою нафту зі знижкою 30%.
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30.03.2022 18:10 Відповісти
Так речь уже и в европе ю, США др. странах о эмбарго, а это о дополнительных налогах . Он идиот? Что за фигня?
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30.03.2022 17:56 Відповісти
Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина, сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Ранее депутат назвал Азербайджан «турецким прокси» и заявил о необходимости ударов по нефтяной промышленности Азербайджана.
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30.03.2022 17:46 Відповісти
Зробити мито на ввіз російських енергоносіїв 200%.

Росії прийдеться знизити ціну на свої вуглеводні в 3 рази, щоб бути конкурентноздатними на європейському ринку.

Так європейці і російські енергоресурси отримають і росію накажуть. А ще зможуть наповнити свої бюджети за рахунок цього мито.
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30.03.2022 17:48 Відповісти
Мито 200% - це вони повинні заплатити податку в 2 рази більше, ніж отримали від продажу.... досить непогана пропозиція
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30.03.2022 17:50 Відповісти
Літом з газом проблем не буде,а от де його брати на зиму
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30.03.2022 17:52 Відповісти
Рядом с ОРДЛО Шелл нашел очень крупное месторождение газа)
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30.03.2022 19:00 Відповісти
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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30.03.2022 17:53 Відповісти
Світ став занадто зацикленим на економічному зростанні і надлишковому комфорті.

Хоча для життя достатньо менше грошей і менше квартиру. Авто не X5, а Sorento.

Сумно це все
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30.03.2022 18:09 Відповісти
Вообще с иранлм нужно заключить сделку.

Он зальет мир нефтью.

Только Ирану платить не деньгами, так как он потратит их на свою ядерную программу ( как утверждает сша ), а продуктами, одеждой, построить Ирану больницы современные, школы, дороги.
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Україні потрібно перестати транспортувати орський газ по нашій ГТС!!!
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30.03.2022 18:20 Відповісти
Дуже правильна політика окупант повинен платити за свої дії всюди, Поляки так тримати
Слава ЗСУ
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01.04.2022 21:12 Відповісти
 
 