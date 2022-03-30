Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки
Польща готова й надалі надавати Україні гуманітарну, фінансову та політичну підтримку.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв мене сьогодні у Варшаві. Вдячний Польщі за таку гостинність до українців, які тікають від війни. Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки. Без сумніву, важкі часи відкривають справжніх друзів", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+12 Чайка Київ
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+8 Николай #505172
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