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Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки

Польща готова й надалі надавати Україні гуманітарну, фінансову та політичну підтримку.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв мене сьогодні у Варшаві. Вдячний Польщі за таку гостинність до українців, які тікають від війни. Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки. Без сумніву, важкі часи відкривають справжніх друзів", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща до кінця року відмовиться від російської нафти, - Моравецький

Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки 01

Польща (8471) допомога (8280) Кулеба Дмитро (3604) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+12
Щира подяка Польщі за людяність.
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30.03.2022 15:35
+8
Настоящие Братья это Поляки !!!
дякую вам за все !!!
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30.03.2022 15:37
+4
Какими бы тяжёлыми отношениями в плане истории не были между Украиной и Польшей, много обвинений друг другу, но Польша показала себя в трудную минуту, это реальный братский славянский народ, они реально офигенный народ. Живе Польща
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30.03.2022 15:47
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Щира подяка Польщі за людяність.
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30.03.2022 15:35 Відповісти
Можем касапами отблагодарить..
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30.03.2022 15:37 Відповісти
Настоящие Братья это Поляки !!!
дякую вам за все !!!
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30.03.2022 15:37 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła!
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30.03.2022 15:46 Відповісти
Какими бы тяжёлыми отношениями в плане истории не были между Украиной и Польшей, много обвинений друг другу, но Польша показала себя в трудную минуту, это реальный братский славянский народ, они реально офигенный народ. Живе Польща
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30.03.2022 15:47 Відповісти
не було в нас ніякого брата, в нас є Сестра-Польша!
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30.03.2022 15:48 Відповісти
Дякую,хоч,за це...
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30.03.2022 15:48 Відповісти
Если создать с Польшей реальный военный союз, то ****** ОДКБ
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30.03.2022 15:49 Відповісти
То отой всєм
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Пасиба, а танки с самолётами продадите?)
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30.03.2022 16:02 Відповісти
Нет, потому что тогда сами останемся с голой жопой
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30.03.2022 16:08 Відповісти
Поляки ви найкращі, Слава Польщі! Слава Україні!
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30.03.2022 23:27 Відповісти
 
 