Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки
Польша готова и дальше оказывать Украине гуманитарную, финансовую и политическую поддержку.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял меня сегодня в Варшаве. Благодарен Польше за такое гостеприимство к бегущим от войны украинцам. Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Без сомнения, тяжелые времена открывают настоящих друзей", – написал Кулеба.
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