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Новости Агрессия России против Украины Война
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Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки

Польша готова и дальше оказывать Украине гуманитарную, финансовую и политическую поддержку.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял меня сегодня в Варшаве. Благодарен Польше за такое гостеприимство к бегущим от войны украинцам. Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Без сомнения, тяжелые времена открывают настоящих друзей", – написал Кулеба.

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Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки 01

Польша (8390) помощь (7752) Кулеба Дмитрий (2880) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+12
Щира подяка Польщі за людяність.
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30.03.2022 15:35
+8
Настоящие Братья это Поляки !!!
дякую вам за все !!!
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30.03.2022 15:37
+4
Какими бы тяжёлыми отношениями в плане истории не были между Украиной и Польшей, много обвинений друг другу, но Польша показала себя в трудную минуту, это реальный братский славянский народ, они реально офигенный народ. Живе Польща
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30.03.2022 15:47
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Щира подяка Польщі за людяність.
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30.03.2022 15:35 Ответить
Можем касапами отблагодарить..
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30.03.2022 15:37 Ответить
Настоящие Братья это Поляки !!!
дякую вам за все !!!
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30.03.2022 15:37 Ответить
Jeszcze Polska nie zginęła!
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30.03.2022 15:46 Ответить
Какими бы тяжёлыми отношениями в плане истории не были между Украиной и Польшей, много обвинений друг другу, но Польша показала себя в трудную минуту, это реальный братский славянский народ, они реально офигенный народ. Живе Польща
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30.03.2022 15:47 Ответить
не було в нас ніякого брата, в нас є Сестра-Польша!
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30.03.2022 15:48 Ответить
Дякую,хоч,за це...
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30.03.2022 15:48 Ответить
Если создать с Польшей реальный военный союз, то ****** ОДКБ
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30.03.2022 15:49 Ответить
То отой всєм
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30.03.2022 16:07 Ответить
Пасиба, а танки с самолётами продадите?)
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30.03.2022 16:02 Ответить
Нет, потому что тогда сами останемся с голой жопой
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30.03.2022 16:08 Ответить
Поляки ви найкращі, Слава Польщі! Слава Україні!
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30.03.2022 23:27 Ответить
 
 