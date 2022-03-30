Польша готова и дальше оказывать Украине гуманитарную, финансовую и политическую поддержку.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял меня сегодня в Варшаве. Благодарен Польше за такое гостеприимство к бегущим от войны украинцам. Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Без сомнения, тяжелые времена открывают настоящих друзей", – написал Кулеба.

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