Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии содержать военный компонент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "общую готовность" выступить в роли гаранта безопасности.

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности содержать военный компонент.

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