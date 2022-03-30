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Германия готова стать гарантом безопасности Украины

німеччина

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии содержать военный компонент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "общую готовность" выступить в роли гаранта безопасности.

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности содержать военный компонент.

Читайте также: Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц

Автор: 

Германия (6921) россия (95326) Украина (44908) гарантия (154)


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Топ комментарии
+59
Та ну нах.
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30.03.2022 15:24
+54
У випадку нападу Німеччина рішуче надасть Україні 5001 каску, які будуть місяць везти.
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30.03.2022 15:26
+27
Ідіть тепер слідом за парашинським кораблем, та каски свої не забудьте.
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30.03.2022 15:26
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Звідки в нас таке бажання, аби нас хтось вдочерив, маючи все необхідне для виготовлення власної ядерної зброї. Це психологічний феномен.
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30.03.2022 16:53 Ответить
Ну и что они могут гарантировать? Вопрос в том, готова ли Украина стать гарантом безопасности германии
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30.03.2022 16:59 Ответить
У Германии нет своей нормальной армии. Она не сможет даже себя защитить. Я уже не говорю что у нее будет желание отправить в Украину хотябы 100тысяч своих солдат. Или какую еще Германия может нам дать гарантированную безопасность?
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30.03.2022 17:04 Ответить
Гарантія без військової компоненти - це абсурд. Це якраз відсутність гарантії.
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30.03.2022 17:32 Ответить
Дойчен шлюхи путинские досих пор транспортники от Бори и Бидона не пускают через свое небо!!!'НАФУЙ!
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30.03.2022 17:33 Ответить
Цырк млоять...
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30.03.2022 17:52 Ответить
Нахер вы хутинские шлюхи всрались в ,,гарантах..?
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30.03.2022 18:15 Ответить
БРЕД (они себя защитить не смогут)! Хватит уже кормить ЛОХТОРАТ байками и сказками "о ХАРАНТАХ"!
Политика нераспространения оружия массового поражения (ядерного и химического) потерпела ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, по причине трусости, мещанства и бесхребетности "харантов" вместе с их импотентной декорацией и фикцией под названием "ООН" и "ОБСЕ"!

В этом СЫТОМ И БАРЫЖНОМ МИРЕ МЕЩАНСТВА никто не будет умирать за чужую свободу и независимость!

Украинцы уже должны наконец понять, что кроме НАРОДА УКРАИНЫ, его АРМИИ и СИЛЫ ОРУЖИЯ никто никаких гарантий безопасности не обеспечит!
Украину нагло обманули в смвое время (все "харанты"), отобрав ее ядерное оружие, поэтому правильную политику ведет Израиль, необходимо выйти из договоров о нераспространении ядерного оружия и запрещении химического (так как у агрессора и оккупанта есть и то и другое)!
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30.03.2022 19:32 Ответить
сцикуни срані, через вас все це!
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30.03.2022 23:13 Ответить
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