Германия готова стать гарантом безопасности Украины
Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии содержать военный компонент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "общую готовность" выступить в роли гаранта безопасности.
При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности содержать военный компонент.
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Политика нераспространения оружия массового поражения (ядерного и химического) потерпела ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, по причине трусости, мещанства и бесхребетности "харантов" вместе с их импотентной декорацией и фикцией под названием "ООН" и "ОБСЕ"!
В этом СЫТОМ И БАРЫЖНОМ МИРЕ МЕЩАНСТВА никто не будет умирать за чужую свободу и независимость!
Украинцы уже должны наконец понять, что кроме НАРОДА УКРАИНЫ, его АРМИИ и СИЛЫ ОРУЖИЯ никто никаких гарантий безопасности не обеспечит!
Украину нагло обманули в смвое время (все "харанты"), отобрав ее ядерное оружие, поэтому правильную политику ведет Израиль, необходимо выйти из договоров о нераспространении ядерного оружия и запрещении химического (так как у агрессора и оккупанта есть и то и другое)!