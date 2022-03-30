Німеччина готова стати гарантом безпеки України в межах її майбутнього мирного договору з Російською Федерацією. Але поки невідомо, чи будуть такі гарантії містити військовий компонент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявив прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "загальну готовність" виступити в ролі гаранта безпеки.

При цьому Хебештрайт не став уточнювати, чи буде роль гаранта безпеки також містити військовий компонент.

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