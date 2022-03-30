Німеччина готова стати гарантом безпеки України
Німеччина готова стати гарантом безпеки України в межах її майбутнього мирного договору з Російською Федерацією. Але поки невідомо, чи будуть такі гарантії містити військовий компонент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як заявив прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "загальну готовність" виступити в ролі гаранта безпеки.
При цьому Хебештрайт не став уточнювати, чи буде роль гаранта безпеки також містити військовий компонент.
Топ коментарі
+59 Skifik z pivdnya
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+54 Антип61
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+27 Dmitry Jerry Medvedev
показати весь коментар30.03.2022 15:26
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Политика нераспространения оружия массового поражения (ядерного и химического) потерпела ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, по причине трусости, мещанства и бесхребетности "харантов" вместе с их импотентной декорацией и фикцией под названием "ООН" и "ОБСЕ"!
В этом СЫТОМ И БАРЫЖНОМ МИРЕ МЕЩАНСТВА никто не будет умирать за чужую свободу и независимость!
Украинцы уже должны наконец понять, что кроме НАРОДА УКРАИНЫ, его АРМИИ и СИЛЫ ОРУЖИЯ никто никаких гарантий безопасности не обеспечит!
Украину нагло обманули в смвое время (все "харанты"), отобрав ее ядерное оружие, поэтому правильную политику ведет Израиль, необходимо выйти из договоров о нераспространении ядерного оружия и запрещении химического (так как у агрессора и оккупанта есть и то и другое)!