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Німеччина готова стати гарантом безпеки України

німеччина

Німеччина готова стати гарантом безпеки України в межах її майбутнього мирного договору з Російською Федерацією. Але поки невідомо, чи будуть такі гарантії містити військовий компонент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявив прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "загальну готовність" виступити в ролі гаранта безпеки.

При цьому Хебештрайт не став уточнювати, чи буде роль гаранта безпеки також містити військовий компонент.

Також читайте: Путін дійсно думав, що українці вітатимуть війська РФ на своїй землі, але вони зірвали його плани, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7312) росія (64871) Україна (5856) гарантія (267)


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Топ коментарі
+59
Та ну нах.
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30.03.2022 15:24
+54
У випадку нападу Німеччина рішуче надасть Україні 5001 каску, які будуть місяць везти.
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30.03.2022 15:26
+27
Ідіть тепер слідом за парашинським кораблем, та каски свої не забудьте.
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30.03.2022 15:26
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Звідки в нас таке бажання, аби нас хтось вдочерив, маючи все необхідне для виготовлення власної ядерної зброї. Це психологічний феномен.
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30.03.2022 16:53 Відповісти
Ну и что они могут гарантировать? Вопрос в том, готова ли Украина стать гарантом безопасности германии
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30.03.2022 16:59 Відповісти
У Германии нет своей нормальной армии. Она не сможет даже себя защитить. Я уже не говорю что у нее будет желание отправить в Украину хотябы 100тысяч своих солдат. Или какую еще Германия может нам дать гарантированную безопасность?
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30.03.2022 17:04 Відповісти
Гарантія без військової компоненти - це абсурд. Це якраз відсутність гарантії.
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30.03.2022 17:32 Відповісти
Дойчен шлюхи путинские досих пор транспортники от Бори и Бидона не пускают через свое небо!!!'НАФУЙ!
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30.03.2022 17:33 Відповісти
Цырк млоять...
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30.03.2022 17:52 Відповісти
Нахер вы хутинские шлюхи всрались в ,,гарантах..?
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30.03.2022 18:15 Відповісти
БРЕД (они себя защитить не смогут)! Хватит уже кормить ЛОХТОРАТ байками и сказками "о ХАРАНТАХ"!
Политика нераспространения оружия массового поражения (ядерного и химического) потерпела ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, по причине трусости, мещанства и бесхребетности "харантов" вместе с их импотентной декорацией и фикцией под названием "ООН" и "ОБСЕ"!

В этом СЫТОМ И БАРЫЖНОМ МИРЕ МЕЩАНСТВА никто не будет умирать за чужую свободу и независимость!

Украинцы уже должны наконец понять, что кроме НАРОДА УКРАИНЫ, его АРМИИ и СИЛЫ ОРУЖИЯ никто никаких гарантий безопасности не обеспечит!
Украину нагло обманули в смвое время (все "харанты"), отобрав ее ядерное оружие, поэтому правильную политику ведет Израиль, необходимо выйти из договоров о нераспространении ядерного оружия и запрещении химического (так как у агрессора и оккупанта есть и то и другое)!
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30.03.2022 19:32 Відповісти
сцикуни срані, через вас все це!
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30.03.2022 23:13 Відповісти
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