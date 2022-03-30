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Польща до кінця року відмовиться від російської нафти, - Моравецький

моравецький

До кінця нинішнього року Польща остаточно відмовиться від постачання нафти з Росії.

Про це під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти",- заявив глава польського уряду.

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Він зазначив, що Польща значною мірою вже незалежна від нафти з РФ, але зараз демонструє "найбільш радикальний план" в Європі щодо відмови від російської нафти.

Моравецький також нагадав, що напередодні уряд країни прийняв законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.

"Ми напрявляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля",- підкреслив глава уряду РП.

У свою чергу голова правління PKN Orlen Обайтек зазначив, що від початку збройної агресії Росії проти України, 24 лютого, компанія законтрактувала 28 танкерів з нафтою, що допоможе забезпечити незалежність польської енергосистеми від російської нафти.

Зазначимо, у Польщі четвертий за величиною обсяг імпорту енергоресурсів з Росії серед країн ЄС - 15,4 млрд євро в 2021 році.

Автор: 

нафта (5478) Польща (8468) росія (64871) вугілля (2469) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+12
Подяка польським друзям!
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30.03.2022 13:40
+5
.......мордер развалят не только санкции, а и цена на нефть.......
.......это уже было с СССР...... это будет и сейчас....... и над этим уже плотно работают....
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30.03.2022 13:43
+2
https://www.youtube.com/watch?v=IcEeSQevZQc
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30.03.2022 13:43
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Подяка польським друзям!
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30.03.2022 13:40 Відповісти
.......мордер развалят не только санкции, а и цена на нефть.......
.......это уже было с СССР...... это будет и сейчас....... и над этим уже плотно работают....
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30.03.2022 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IcEeSQevZQc
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30.03.2022 13:43 Відповісти
может кто объяснит
почему никто в польской элите не пытается вернуться к расследованию
взрыва самолета качинского и всей польской делегации в 2010м году?
неужели там свои замешаны были и препятствуют?
ведь mh17, война в украине, война в грузии
все это было
почему дальше версии про взрыва ничего не идет
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30.03.2022 13:59 Відповісти
на днях брат его сказал что уже готово расследование и результаты, просто не хотели публиковать пока всё было *нормально*, сейчас сказал выпустят всю правду, ему же Рогозин угрожал по телефону типо *приезжай в Смоленск, поговорим*
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30.03.2022 14:11 Відповісти
просто я вспоминаю как туск туда приезжал в смоленск
и чтото мне кажется не напрямую но команда туск камаровский (?)
как то завязаны, может они тоже как то тормозили процесс
я помню на одном рашен оппозиционном форуме человек с ником easti (так вроде)
писал постоянно публикации с кц
там было про польшевиков, к которым причесляли туска и камаровского
что они тормозят процесс этот
может в этом что то и есть
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30.03.2022 14:20 Відповісти
ще б Одеса-Броди до Гданська добудували
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30.03.2022 14:00 Відповісти
Ось, що таке - "адиннарод"!
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30.03.2022 14:04 Відповісти
З усієї "Європи" тільки Польща і країни балтії є гідними поваги. Для решти грощі не смердять.
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30.03.2022 14:16 Відповісти
Нефть РФ оказалась ненужной. В мире нашли способ снизить цены на черное золото.

Рассказываем, какие именно страны могли бы помочь решить мировой энергокризис.

Бахрейн;
Кувейт;
Оман;
Катар;
Саудовская Аравия;
Объединенные Арабские Эмираты.

Идут переговоры с Ираном, Ираком, Венесуэлой.
Кроме этого ещё есть много государств где есть нефть.
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30.03.2022 15:02 Відповісти
 
 