Польща до кінця року відмовиться від російської нафти, - Моравецький
До кінця нинішнього року Польща остаточно відмовиться від постачання нафти з Росії.
Про це під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти",- заявив глава польського уряду.
Він зазначив, що Польща значною мірою вже незалежна від нафти з РФ, але зараз демонструє "найбільш радикальний план" в Європі щодо відмови від російської нафти.
Моравецький також нагадав, що напередодні уряд країни прийняв законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.
"Ми напрявляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля",- підкреслив глава уряду РП.
У свою чергу голова правління PKN Orlen Обайтек зазначив, що від початку збройної агресії Росії проти України, 24 лютого, компанія законтрактувала 28 танкерів з нафтою, що допоможе забезпечити незалежність польської енергосистеми від російської нафти.
Зазначимо, у Польщі четвертий за величиною обсяг імпорту енергоресурсів з Росії серед країн ЄС - 15,4 млрд євро в 2021 році.
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.......это уже было с СССР...... это будет и сейчас....... и над этим уже плотно работают....
почему никто в польской элите не пытается вернуться к расследованию
взрыва самолета качинского и всей польской делегации в 2010м году?
неужели там свои замешаны были и препятствуют?
ведь mh17, война в украине, война в грузии
все это было
почему дальше версии про взрыва ничего не идет
и чтото мне кажется не напрямую но команда туск камаровский (?)
как то завязаны, может они тоже как то тормозили процесс
я помню на одном рашен оппозиционном форуме человек с ником easti (так вроде)
писал постоянно публикации с кц
там было про польшевиков, к которым причесляли туска и камаровского
что они тормозят процесс этот
может в этом что то и есть
Рассказываем, какие именно страны могли бы помочь решить мировой энергокризис.
Бахрейн;
Кувейт;
Оман;
Катар;
Саудовская Аравия;
Объединенные Арабские Эмираты.
Идут переговоры с Ираном, Ираком, Венесуэлой.
Кроме этого ещё есть много государств где есть нефть.