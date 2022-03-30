Польща до кінця року відмовиться від російської нафти, - Моравецький

До кінця нинішнього року Польща остаточно відмовиться від постачання нафти з Росії.

Про це під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти",- заявив глава польського уряду.

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Він зазначив, що Польща значною мірою вже незалежна від нафти з РФ, але зараз демонструє "найбільш радикальний план" в Європі щодо відмови від російської нафти.

Моравецький також нагадав, що напередодні уряд країни прийняв законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.

"Ми напрявляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля",- підкреслив глава уряду РП.

У свою чергу голова правління PKN Orlen Обайтек зазначив, що від початку збройної агресії Росії проти України, 24 лютого, компанія законтрактувала 28 танкерів з нафтою, що допоможе забезпечити незалежність польської енергосистеми від російської нафти.

Зазначимо, у Польщі четвертий за величиною обсяг імпорту енергоресурсів з Росії серед країн ЄС - 15,4 млрд євро в 2021 році.