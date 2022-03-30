Польша до конца года откажется от российской нефти, - Моравецкий

До конца нынешнего года Польша окончательно откажется от поставок нефти из России.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром климата Анной Москвой и руководителем польской государственной энергетической компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем делать все возможное, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", – заявил глава польского правительства.

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Он отметил, что Польша в значительной степени уже независима от нефти из РФ, но сейчас демонстрирует "самый радикальный план" в Европе по отказу от российской нефти.

Моравецкий также напомнил, что накануне правительство страны приняло законопроект, которым запрещается импорт угля из РФ в Польшу.

"Мы направляем законопроект в парламент и вместе с подписью президента накладываем полное эмбарго на уголь. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, мы полностью откажемся от российского угля",- подчеркнул глава правительства РП.

В свою очередь, председатель правления PKN Orlen Обайтек отметил, что с начала вооруженной агрессии России против Украины 24 февраля компания законтрактовала 28 танкеров с нефтью, что поможет обеспечить независимость польской энергосистемы от российской нефти.

Отметим, в Польше четвертый по величине объем импорта энергоресурсов из России среди стран ЕС – 15,4 млрд евро в 2021 году.