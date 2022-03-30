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Німеччина планує продати Україні зброю на 300 мільйонів євро, - ЗМІ

рпг

Федеральний уряд Німеччини готує нові поставки зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляли. Список включає близько 200 найменувань. За інформацією SZ, це 2650 протитанкових мінометів типу Matador вартістю близько 13 мільйонів євро та 18 розвідувальних безпілотників, які можуть бути доставлені вже незабаром. У списку також міномети, кулемети, 3000 комплектів приладів нічного бачення, тисячі захисних жилетів і касок. Крім того 8 наземних радіолокаційних пристроїв спостереження та інші системи для повітряного спостереження, незахищені та захищені транспортні засоби, від автобусів до броньованих позашляховиків.

Найближчим часом остаточне рішення щодо поставок буде ухвалюватись спеціальним комітетом при Міноборони Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова стати гарантом безпеки України

Німеччина (7316) зброя (7430) Україна (5857)


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Топ коментарі
+27
Меньше ляпать больше закупать оружия. У нас один автомат на 6 желающих. Вооружите всех украинцев и кацапоиды с поджаренными хвостами побегут вприпрыжку за Урал
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30.03.2022 18:22
+19
Ключове слово продати
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30.03.2022 18:21
+16
Кошти підуть з того фонду, що виділив Євросоюз та США. В даному випадку - це не смертельно.
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30.03.2022 18:23
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Ключове слово продати
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30.03.2022 18:21 Відповісти
Бізнес, *****!
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30.03.2022 18:22 Відповісти
Кошти підуть з того фонду, що виділив Євросоюз та США. В даному випадку - це не смертельно.
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30.03.2022 18:23 Відповісти
с откатом 50%
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30.03.2022 18:26 Відповісти
тут такое слово очень редко используется, ну ничего, войдете в ЕС быстро их научите.....
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30.03.2022 18:52 Відповісти
Научим, не ссы.
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30.03.2022 20:01 Відповісти
ой че правда,видимо меркель за спасибо у ***** на подтанцовках бы,в европе нет откатиов еще один наивный клоун,они там есть,просто на гос уровне
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30.03.2022 20:59 Відповісти
Продати скоріше за все з їхні ж кошти, просто якщо передадуть, то кацапи будуть кричати що німці озброюють Україну , а так типу бізнес. Хоча на даному етапі уже німцям повинно було б пох.
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30.03.2022 18:57 Відповісти
оплату в рублях захочуть?
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30.03.2022 19:12 Відповісти
Гансы как всегда неохотно, с опоздание и мало.
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30.03.2022 18:22 Відповісти
Они в тройке
https://beta.dw.com/ru/germanija-v-top-3-mirovyh-postavshhikov-vooruzhenij-ukraine/a-61305766
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30.03.2022 18:44 Відповісти
Меньше ляпать больше закупать оружия. У нас один автомат на 6 желающих. Вооружите всех украинцев и кацапоиды с поджаренными хвостами побегут вприпрыжку за Урал
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30.03.2022 18:22 Відповісти
Фашисти нікуди не щезли.
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30.03.2022 18:23 Відповісти
Немцы вновь облажались. Продать, ***. Все передают и только эти засранцы продают. Не, ну не суки ли?
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30.03.2022 18:29 Відповісти
Было бы хорошо Спайки у Польши заказать, ну или у немцев.
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30.03.2022 18:30 Відповісти
Это газетчики облажались
В оригинале Германия закупит у производителей (не со своих складов) вооружение для Украины
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30.03.2022 18:45 Відповісти
І дуже швидко доставить.
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30.03.2022 18:49 Відповісти
Гансы походу уже не гансы. А ЙОСИ и ЦИЛИ, в евреев натуральных превратились.... хуже евреев даже, хотя как я раньше и говорил, может это бабки, которые они же и дали, но для своих же они не могут заводу сказать, слышь завод сделай вот стока стока ракет и дай их на халяву, это тебе не Отсосиализм, и не калмунизм, это Рыночек, Crapitalism...
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30.03.2022 18:34 Відповісти
Не нужно это
Немцы уже в тройке по поставок нам вооружения, до этой партии кстати
https://beta.dw.com/ru/germanija-v-top-3-mirovyh-postavshhikov-vooruzhenij-ukraine/a-61305766
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30.03.2022 18:42 Відповісти
может им еще и автоматы раздать, "гансам", и погнать их в окопы вместо тех, которых я видел в Пшемышле, молодых, сытых и здоровых?!
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30.03.2022 18:55 Відповісти
Не, чувачок, не надо. Твоим гансам повезло - есть украинцы, которые ценой своих жизней, жизней своих родных и близких, ценой разрушенной экономики своей страны остановят эту орду и не пустят ее в Европу. Так что можешь и дальше спокойненько попивать ривко в германии и отпускать здесь свои едко-глупенькие комменты.
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30.03.2022 20:11 Відповісти
Інформаційна лінійка Bloomberg
Путин в России, выступил Шольц в Германии, договорились вести переговоры о закупке газа в рублях

30 марта 2022, 18:20

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели в среду переговоры, сообщили российские государственные СМИ, и договорились провести переговоры между экспертами о возможности рублевых платежей за российский газ.
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30.03.2022 18:35 Відповісти
руському верить себя на"бать.
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30.03.2022 19:33 Відповісти
позорніки
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30.03.2022 18:35 Відповісти
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30.03.2022 18:35 Відповісти
U nemcev voruzenyje ocen vysokogo urovnia jesli vziat tanki,bronetransportiori i SAU oni lucije v mire.Eto iz tex deneg sto vydelil ES na voruzenyje
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30.03.2022 18:36 Відповісти
Они как и наш "любимый" харант никому ничего не должны.А качество у немцев отличное, пусть продают и побольше.
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30.03.2022 18:38 Відповісти
Вы не очень на Германию гоните. "Продать" это всё равно не за деньги Украины
И кстати Германия уже в тройке по поставке нам вооружения
https://beta.dw.com/ru/germanija-v-top-3-mirovyh-postavshhikov-vooruzhenij-ukraine/a-61305766
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30.03.2022 18:41 Відповісти
Якби не ці довбойоби з фрау Штазі, то не було б цього ********. Підараси.
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30.03.2022 22:41 Відповісти
Die Bundesregierung plant laut einem Medienbericht weitere Waffenlieferungen an die Ukraine - diesmal aber nicht aus den Beständen der Bundeswehr. Stattdessen wolle das Verteidigungsministerium Waffen bei deutschen Rüstungsunternehmen kaufen, die diese zeitnah liefern können, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Demnach hat Verteidigungsministerin Lambrecht eine Liste erstellen lassen, die 200 Produkte umfasse - darauf stünden unter anderem 2650 Panzerfäuste vom Typ "Matador", Aufklärungsdrohnen, Mörse, Maschinenkanonen, Nachtsichtgeräte und gepanzerte Geländewagen
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Хоть я и считаю немцев уродами, которые вскормили недогитлера, но новость на цензоре абсолютно не правдивая.
Немецкое правительство собирается КУПИТЬ оружие у немецких производителей, чтобы потом передать его Украине
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30.03.2022 18:44 Відповісти
По принципу: гроші сьогодні, а зброя на Різдво?
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30.03.2022 18:45 Відповісти
****** подёргало за газовый краник, и Германия быстро продвинулась в своих позициях.
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30.03.2022 18:49 Відповісти
Можемо ми робимо помилку в тому, що ми всіх ПРОСИМО дати нам зброю.

Їм теж шкода її віддавати, тому що вона гроші коштує.

Може нам потрібно, з тої суми, яку Америка заморозила на росіських банківських рахунках і обіцяла нам передати - вже затребувати 100 млрд доларів.

І закупити за ті гроші по всьому світу зброї.

Знаєте скільки зброї зброї можна закупити на 100 млрд доларів?!

24 системи ПВО Патріот, і поставити в кожному обласному центрі, для захисту міста від російських ракет!

100 винищувачів останнього покоління.

100 байрактарів.

Ракетні протикорабельні комплекси, щоб поставити їх на сьому узберіжжі, щоб російські кораблі не могли нас атакувати.

Ракети великої дальності. Тому що російська авіація вилітає до нас з далеких російських і білоруським аеродромів, які знаходяться далі, ніж 150 км. А наша точка У б'є тільки на 150 км. Іми зараз не можемо російську авіацію розбомбити на її аеродромах.

400 000 комплектів самої ******** уніформи + бронежилети + каски. 400 000 самих ******** американських автоматів (а калаши теробороні роздати). І збільшити нашу армію до такої кількості.
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30.03.2022 18:51 Відповісти
Германия хочет нажиться на войне? Удивительно.
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30.03.2022 19:16 Відповісти
Это за деньги выделенные самой Германией, так что без претензий. И порадовали минометы, лед тронулся, дальше будет еще веселее.
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30.03.2022 19:30 Відповісти
Давненько русня не куштувала немецких мин.
Можно повторить и так.
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30.03.2022 19:46 Відповісти
все хотят нажиться на войне, пока она не закончилась...
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30.03.2022 19:31 Відповісти
Цю зброю викупляє німецький уряд (бюджет Німеччини).
А потім уряд передає цю зброю Україні.
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30.03.2022 19:47 Відповісти
Жилети, пулемёти, каски- таке собі підсилення.
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31.03.2022 00:31 Відповісти
 
 