Німеччина планує продати Україні зброю на 300 мільйонів євро, - ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини готує нові поставки зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляли. Список включає близько 200 найменувань. За інформацією SZ, це 2650 протитанкових мінометів типу Matador вартістю близько 13 мільйонів євро та 18 розвідувальних безпілотників, які можуть бути доставлені вже незабаром. У списку також міномети, кулемети, 3000 комплектів приладів нічного бачення, тисячі захисних жилетів і касок. Крім того 8 наземних радіолокаційних пристроїв спостереження та інші системи для повітряного спостереження, незахищені та захищені транспортні засоби, від автобусів до броньованих позашляховиків.

Найближчим часом остаточне рішення щодо поставок буде ухвалюватись спеціальним комітетом при Міноборони Німеччини.

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