Німеччина планує продати Україні зброю на 300 мільйонів євро, - ЗМІ
Федеральний уряд Німеччини готує нові поставки зброї в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляли. Список включає близько 200 найменувань. За інформацією SZ, це 2650 протитанкових мінометів типу Matador вартістю близько 13 мільйонів євро та 18 розвідувальних безпілотників, які можуть бути доставлені вже незабаром. У списку також міномети, кулемети, 3000 комплектів приладів нічного бачення, тисячі захисних жилетів і касок. Крім того 8 наземних радіолокаційних пристроїв спостереження та інші системи для повітряного спостереження, незахищені та захищені транспортні засоби, від автобусів до броньованих позашляховиків.
Найближчим часом остаточне рішення щодо поставок буде ухвалюватись спеціальним комітетом при Міноборони Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
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В оригинале Германия закупит у производителей (не со своих складов) вооружение для Украины
Немцы уже в тройке по поставок нам вооружения, до этой партии кстати
https://beta.dw.com/ru/germanija-v-top-3-mirovyh-postavshhikov-vooruzhenij-ukraine/a-61305766
Путин в России, выступил Шольц в Германии, договорились вести переговоры о закупке газа в рублях
30 марта 2022, 18:20
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели в среду переговоры, сообщили российские государственные СМИ, и договорились провести переговоры между экспертами о возможности рублевых платежей за российский газ.
И кстати Германия уже в тройке по поставке нам вооружения
https://beta.dw.com/ru/germanija-v-top-3-mirovyh-postavshhikov-vooruzhenij-ukraine/a-61305766
Немецкое правительство собирается КУПИТЬ оружие у немецких производителей, чтобы потом передать его Украине
Їм теж шкода її віддавати, тому що вона гроші коштує.
Може нам потрібно, з тої суми, яку Америка заморозила на росіських банківських рахунках і обіцяла нам передати - вже затребувати 100 млрд доларів.
І закупити за ті гроші по всьому світу зброї.
Знаєте скільки зброї зброї можна закупити на 100 млрд доларів?!
24 системи ПВО Патріот, і поставити в кожному обласному центрі, для захисту міста від російських ракет!
100 винищувачів останнього покоління.
100 байрактарів.
Ракетні протикорабельні комплекси, щоб поставити їх на сьому узберіжжі, щоб російські кораблі не могли нас атакувати.
Ракети великої дальності. Тому що російська авіація вилітає до нас з далеких російських і білоруським аеродромів, які знаходяться далі, ніж 150 км. А наша точка У б'є тільки на 150 км. Іми зараз не можемо російську авіацію розбомбити на її аеродромах.
400 000 комплектів самої ******** уніформи + бронежилети + каски. 400 000 самих ******** американських автоматів (а калаши теробороні роздати). І збільшити нашу армію до такої кількості.
Можно повторить и так.
А потім уряд передає цю зброю Україні.