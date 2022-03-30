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Нідерландський Rabobank припиняє діяльність у РФ

россия,санкции

Нідерландський банк Rabobank та його дочірня компанія DLL, що займається лізингом сільськогосподарської техніки, розпочали процес припинення всіх видів діяльності у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Rabobank повністю виходить з Росії. Банк стверджує, що не хоче вести бізнес у країні з режимом, який агресивно вторгається в іншу суверенну країну", - сказано в повідомленні.

Таким чином Rabobank та його дочірня компанія DLL, яка займається лізингом сільськогосподарської техніки, зупиняють діяльність в Росії через війну в Україні.

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Автор: 

росія (64871) санкції (11750)


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Рабов банк..
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30.03.2022 19:36 Відповісти
Да не будет у вс банков..даже рабо-банков)
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30.03.2022 19:38 Відповісти
Крабо- банк, все на що кацапи заслуговуюсь
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30.03.2022 19:38 Відповісти
👌 Samsung убрала букву Z из названий своих смартфонов

Журналисты профильных изданий обратили внимание, что на официальных сайтах компании в Литве, Латвии и Эстонии Galaxy Z Fold3 называется теперь Galaxy Fold3, также изменения претерпел Galaxy Z Flip 3.

Символ «Z» был включен в наименование серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
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30.03.2022 19:42 Відповісти
Від лапатних рабів навіть Rabobank втік...
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30.03.2022 19:43 Відповісти
Raiffeisen-Boerenleenbank

але так, з рабо банк прикольне скорочення.
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30.03.2022 19:52 Відповісти
айтішники масово біжуть з рф і стримати їх неможливо,а без них багато галузей стане в тому числі фінансовий сектор,той хто зараз вийде зафіксує менші збитки ніж ті що вирішили зачекати.
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30.03.2022 20:16 Відповісти
Наконец-то производители конной упряжи на расее вздохнут свободно, а то уже почти утеряно искусство изготовления правильных оглобель и двухосных телег.
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30.03.2022 20:31 Відповісти
 
 