Нідерландський Rabobank припиняє діяльність у РФ

Нідерландський банк Rabobank та його дочірня компанія DLL, що займається лізингом сільськогосподарської техніки, розпочали процес припинення всіх видів діяльності у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Rabobank повністю виходить з Росії. Банк стверджує, що не хоче вести бізнес у країні з режимом, який агресивно вторгається в іншу суверенну країну", - сказано в повідомленні.

Таким чином Rabobank та його дочірня компанія DLL, яка займається лізингом сільськогосподарської техніки, зупиняють діяльність в Росії через війну в Україні.

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