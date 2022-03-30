Нідерландський Rabobank припиняє діяльність у РФ
Нідерландський банк Rabobank та його дочірня компанія DLL, що займається лізингом сільськогосподарської техніки, розпочали процес припинення всіх видів діяльності у Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
"Rabobank повністю виходить з Росії. Банк стверджує, що не хоче вести бізнес у країні з режимом, який агресивно вторгається в іншу суверенну країну", - сказано в повідомленні.
Таким чином Rabobank та його дочірня компанія DLL, яка займається лізингом сільськогосподарської техніки, зупиняють діяльність в Росії через війну в Україні.
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