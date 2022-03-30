JYSK остаточно залишає російський ринок
Датський меблевий рітейлер JYSK повністю покидає російський ринок. До цього всі магазини компанії із 3 березня були закриті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK у Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію", - йдеться в повідомленні.
Генеральний директор Яна Бега заявив, що у компанії в Росії був відмінний старт, однак у нинішній ситуації "керівництво та наші власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності в РФ".
Зазначається, що починаючи з 31 березня, магазини JYSK у Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж. Після того, як товари будуть розпродані, магазини закриються назавжди.
"Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у межах закриття", - додають у повідомленні.
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