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JYSK остаточно залишає російський ринок

jysk

Датський меблевий рітейлер JYSK повністю покидає російський ринок. До цього всі магазини компанії із 3 березня були закриті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK у Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Яна Бега заявив, що у компанії в Росії був відмінний старт, однак у нинішній ситуації "керівництво та наші власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності в РФ".

Зазначається, що починаючи з 31 березня, магазини JYSK у Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж. Після того, як товари будуть розпродані, магазини закриються назавжди.

"Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у межах закриття", - додають у повідомленні.

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Автор: 

росія (64871) санкції (11750) Jysk (6)


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Топ коментарі
+13
Дякую, не майте справу з кровожерами. Планета має розвиватися, а не деградувати. Уявіть просто на скільки в світі було б легше і як пішов би розвиток людства, як би кровожерливих рашистів не було
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30.03.2022 16:06
+2
уже думаю на Марсе бы колонии были
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30.03.2022 16:07
+1
Зуськ вам, кацапи, а не JYSK!
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30.03.2022 16:04
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Зуськ вам, кацапи, а не JYSK!
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Дякую, не майте справу з кровожерами. Планета має розвиватися, а не деградувати. Уявіть просто на скільки в світі було б легше і як пішов би розвиток людства, як би кровожерливих рашистів не було
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30.03.2022 16:06 Відповісти
уже думаю на Марсе бы колонии были
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Маск ніби в темі))
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30.03.2022 16:09 Відповісти
А шо такоє?
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Сеть магазинов, кстати качество товаров дерьм..щенское
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30.03.2022 16:29 Відповісти
ой, це лайно може і наш ринок спокійно залишати.
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30.03.2022 16:33 Відповісти
Їх в РФ і було зовсім небагато, помітно менше, ніж у нас. Набагато більше там ІКЕА, Леруа Мерленів та ОВІ. Останні 2 як раз нікуди не йдуть
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30.03.2022 16:56 Відповісти
Датское королевство. Это вам не хухры-мухры.
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30.03.2022 19:00 Відповісти
 
 