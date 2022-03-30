JYSK окончательно покидает российский рынок

Датский мебельный ритейлер JYSK полностью покидает российский рынок. До этого все магазины компании с 3 марта были закрыты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", – говорится в сообщении.

Генеральный директор Яна Бега заявил, что у компании в России был отличный старт, однако в нынешней ситуации "руководство и наши владельцы не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ".

Отмечается, что начиная с 31 марта магазины JYSK в России временно откроются, чтобы осуществить распродажу. После того как товары будут распроданы, магазины закроются навсегда.

"Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в пределах закрытия", - добавляют в сообщении.

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