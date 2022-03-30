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JYSK окончательно покидает российский рынок

jysk

Датский мебельный ритейлер JYSK полностью покидает российский рынок. До этого все магазины компании с 3 марта были закрыты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", – говорится в сообщении.

Генеральный директор Яна Бега заявил, что у компании в России был отличный старт, однако в нынешней ситуации "руководство и наши владельцы не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ".

Отмечается, что начиная с 31 марта магазины JYSK в России временно откроются, чтобы осуществить распродажу. После того как товары будут распроданы, магазины закроются навсегда.

"Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в пределах закрытия", - добавляют в сообщении.

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россия (95326) санкции (11251) Jysk (1)


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Топ комментарии
+13
Дякую, не майте справу з кровожерами. Планета має розвиватися, а не деградувати. Уявіть просто на скільки в світі було б легше і як пішов би розвиток людства, як би кровожерливих рашистів не було
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30.03.2022 16:06
+2
уже думаю на Марсе бы колонии были
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30.03.2022 16:07
+1
Зуськ вам, кацапи, а не JYSK!
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30.03.2022 16:04
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Зуськ вам, кацапи, а не JYSK!
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30.03.2022 16:04 Ответить
Дякую, не майте справу з кровожерами. Планета має розвиватися, а не деградувати. Уявіть просто на скільки в світі було б легше і як пішов би розвиток людства, як би кровожерливих рашистів не було
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30.03.2022 16:06 Ответить
уже думаю на Марсе бы колонии были
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30.03.2022 16:07 Ответить
Маск ніби в темі))
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30.03.2022 16:09 Ответить
А шо такоє?
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30.03.2022 16:07 Ответить
Сеть магазинов, кстати качество товаров дерьм..щенское
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30.03.2022 16:29 Ответить
ой, це лайно може і наш ринок спокійно залишати.
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30.03.2022 16:33 Ответить
Їх в РФ і було зовсім небагато, помітно менше, ніж у нас. Набагато більше там ІКЕА, Леруа Мерленів та ОВІ. Останні 2 як раз нікуди не йдуть
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30.03.2022 16:56 Ответить
Датское королевство. Это вам не хухры-мухры.
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30.03.2022 19:00 Ответить
 
 