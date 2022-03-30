"Укрзалізниця" запустить приміський поїзд Харків - Тростянець
"Укрзалізниця" планує найближчим часом запустити дизель-поїзд Харків - Тростянець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
"Вже два дні як звільнено Тростянець, Сумська область, Південна залізниця. Доїхали залізницею. За три дні відновимо приміський дизель поїзд із Харкова", - повідомив керівник УЗ.
Камишін також зазначив, що у Тростянці російські війська зруйнували вокзал, привокзальну площу, депо та багато міської інфраструктури.
"Як тільки наші війська звільняють місто, залізниця відбудовує інфраструктуру і відновлює пасажирські поїзди. Так буде скрізь. Перемагаємо! Відбудуємо!", - наголосив посадовець.
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