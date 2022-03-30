"Укрзалізниця" запустить приміський поїзд Харків - Тростянець

"Укрзалізниця" планує найближчим часом запустити дизель-поїзд Харків - Тростянець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Вже два дні як звільнено Тростянець, Сумська область, Південна залізниця. Доїхали залізницею. За три дні відновимо приміський дизель поїзд із Харкова", - повідомив керівник УЗ.

Камишін також зазначив, що у Тростянці російські війська зруйнували вокзал, привокзальну площу, депо та багато міської інфраструктури.

Дивіться також: Розбита ворожа техніка, розтрощені будинки та зруйнований центр звільненого від окупантів Тростянця. ВIДЕО

"Як тільки наші війська звільняють місто, залізниця відбудовує інфраструктуру і відновлює пасажирські поїзди. Так буде скрізь. Перемагаємо! Відбудуємо!", - наголосив посадовець.