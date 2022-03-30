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На Донеччині президентом утворено 8 військових адміністрацій, - Донецька ОВА

донецька,ова

Президент утворив на Донеччині вісім військових адміністрацій та призначив їхніх керівників.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогоднішній день на теритрії Донеччини функціонують:

– Авдіївська міська військова адміністрація – керівник Віталій Барабаш;
– Вугледарська міська військова адміністрація – керівник Сергій Новіков;
– Дружківська міська військова адміністрація – керівник Сергій Боєвський;
– Мар’їнська міська військова адміністрація – керівник Юрій Григулець;
– Очеретинська селищна військова адміністрація – керівник Микола Коваленко;
– Світлодарська міська військова адміністрація – керівник Сергій Гошко;
– Слов’янська міська військова адміністрація – керівник Вадим Лях;
– Торецька міська військова адміністрація – керівник Василь Чинчик.

"Нова адміністративна організація дозволить ефективніше керувати зазначеними громадами в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні Донецької ОВА.

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Донецька область (8302) військово-цивільна адміністрація (89)


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круто маріку допоміг..маладєц.
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30.03.2022 20:49 Відповісти
Сівоха ? Знову ?
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30.03.2022 20:50 Відповісти
Що ми знаємо про цих людей? Чи не забагато начальників? Може краще зброї для військових ?
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30.03.2022 20:53 Відповісти
Чому майже всі його кадри риговня та сєпари?
Щоб здавати міста рашистам?

"Зеленский сформировал на Донбассе 8 военных администраций. Вадим Лях назначен главой Славянской ВГА.

Тот самый Лях, который в 14 году кентовал с "народным мэром" Пономаревым. тот самый Лях, который голосовал за проведение "референдума" в городе."
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30.03.2022 21:04 Відповісти
Вадим Лях занесений в базу Миротворець.

"Пособник террористов и российских оккупантов..
Депутат городского совета г.Славянска.
На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. «Славянской народной дружины», позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. «референдума о независимости ДНР».
На сессии 30.04.2014 г. голосовал за передачу в собственность «Славянской народной дружины» нежилые помещения здания горсовета.
Учитывая тот, что вооруженные люди могли по собственному желанию любое помещение сделать нежилым - «народная дружина» законно оккупировала здание горсовета."
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30.03.2022 21:07 Відповісти
https://t.me/military_az/15994 Ювелирная работа миномётного расчета ВСУ
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30.03.2022 21:08 Відповісти
 
 