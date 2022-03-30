На Донеччині президентом утворено 8 військових адміністрацій, - Донецька ОВА

Президент утворив на Донеччині вісім військових адміністрацій та призначив їхніх керівників.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогоднішній день на теритрії Донеччини функціонують:

– Авдіївська міська військова адміністрація – керівник Віталій Барабаш;

– Вугледарська міська військова адміністрація – керівник Сергій Новіков;

– Дружківська міська військова адміністрація – керівник Сергій Боєвський;

– Мар’їнська міська військова адміністрація – керівник Юрій Григулець;

– Очеретинська селищна військова адміністрація – керівник Микола Коваленко;

– Світлодарська міська військова адміністрація – керівник Сергій Гошко;

– Слов’янська міська військова адміністрація – керівник Вадим Лях;

– Торецька міська військова адміністрація – керівник Василь Чинчик.

"Нова адміністративна організація дозволить ефективніше керувати зазначеними громадами в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні Донецької ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову використали фосфорні снаряди, сьогодні - у Мар’їнці, - голова Донецької ОВА. ФОТО