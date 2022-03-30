На Донеччині президентом утворено 8 військових адміністрацій, - Донецька ОВА
Президент утворив на Донеччині вісім військових адміністрацій та призначив їхніх керівників.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
На сьогоднішній день на теритрії Донеччини функціонують:
– Авдіївська міська військова адміністрація – керівник Віталій Барабаш;
– Вугледарська міська військова адміністрація – керівник Сергій Новіков;
– Дружківська міська військова адміністрація – керівник Сергій Боєвський;
– Мар’їнська міська військова адміністрація – керівник Юрій Григулець;
– Очеретинська селищна військова адміністрація – керівник Микола Коваленко;
– Світлодарська міська військова адміністрація – керівник Сергій Гошко;
– Слов’янська міська військова адміністрація – керівник Вадим Лях;
– Торецька міська військова адміністрація – керівник Василь Чинчик.
"Нова адміністративна організація дозволить ефективніше керувати зазначеними громадами в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні Донецької ОВА.
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"Зеленский сформировал на Донбассе 8 военных администраций. Вадим Лях назначен главой Славянской ВГА.
Тот самый Лях, который в 14 году кентовал с "народным мэром" Пономаревым. тот самый Лях, который голосовал за проведение "референдума" в городе."
"Пособник террористов и российских оккупантов..
Депутат городского совета г.Славянска.
На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. «Славянской народной дружины», позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. «референдума о независимости ДНР».
На сессии 30.04.2014 г. голосовал за передачу в собственность «Славянской народной дружины» нежилые помещения здания горсовета.
Учитывая тот, что вооруженные люди могли по собственному желанию любое помещение сделать нежилым - «народная дружина» законно оккупировала здание горсовета."