Окупанти відпустили священника ПЦУ Чудиновича, викраденого раніше в Херсоні
Російські військові відпустили священника ПЦУ, волонтера Сергія Чудиновича, якого викрали у середу зранку в окупованому Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав керуючий Херсонською єпархією ПЦУ, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим.
Він підкреслив: "Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому".
Інших деталей єпископ не повідомив.
У середу зранку в тимчасово окупованому російськими військовими Херсоні викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича, який відомий у місті як громадський діяч і волонтер.
За словами очевидців, його забрали просто із церкви. Невідомі троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились.
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