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Окупанти відпустили священника ПЦУ Чудиновича, викраденого раніше в Херсоні

сергій,чудинович

Російські військові відпустили священника ПЦУ, волонтера Сергія Чудиновича, якого викрали у середу зранку в окупованому Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав керуючий Херсонською єпархією ПЦУ, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим.

Він підкреслив: "Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому".

 Інших деталей єпископ не повідомив.

У середу зранку в тимчасово окупованому російськими військовими Херсоні викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича, який відомий у місті як громадський діяч і волонтер.

За словами очевидців, його забрали просто із церкви. Невідомі троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні викрали священника ПЦУ Чудиновича, - ЗМІ

Автор: 

священник (157) Херсон (3327) ПЦУ (793)


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30.03.2022 23:19 Відповісти
 
 