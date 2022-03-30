У Тростянці відновлюють мобільний зв'язок на Інтернет, - Живицький

У звільненому від російських окупантів Тростянці на Сумщині відновлюють мобільний зв'язок.

Про це у Telegram розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У Тростянці встановлено два комплекти обладнання Starlink, один із них розташовуємо у приміщенні поліції, інший - в пункті видачі гуманітарної допомоги, там також працюватиме генератор. І люди, приходячи за гуманітарною допомогою, зможуть зарядити свої телефони і під’єднатись до супутникового зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА займаються питанням відновлення мобільного зв’язку.

"Перші вежі вже були запущені в роботу, уже частково є мобільний зв’язок та інтернет. Зараз запускаємо в роботу ще 15 веж мобільного зв’язку на території Тростянецької та Боромлянської громад, щоб у людей був зв’язок та мобільний інтернет", - додав Живицький.

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