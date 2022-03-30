Прем'єр Італії Драгі закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним у середу заявив, що припинення вогню в Україні має відбутися якнайшвидше, та висловив готовність сприяти мирному врегулюванню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на ANSA, про це заявили у канцелярії італійського лідера.

Під час розмови Драгі підкреслив важливість якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню, щоб захистити цивільне населення та підтримати зусилля щодо переговорів.

Також італійський прем’єр підтвердив готовність його уряду сприяти мирному процесу за наявності чітких ознак деескалації з боку росії, повідомили в офісі Драгі.

Перед годинною телефонною розмовою міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що Італія буде "оцінювати російські заяви на основі вчинків".

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