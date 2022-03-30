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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем'єр Італії Драгі закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню в Україні

драги,марио

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним у середу заявив, що припинення вогню в Україні має відбутися якнайшвидше, та висловив готовність сприяти мирному врегулюванню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на ANSA, про це заявили у канцелярії італійського лідера.

Під час розмови Драгі підкреслив важливість якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню, щоб захистити цивільне населення та підтримати зусилля щодо переговорів.

Також італійський прем’єр підтвердив готовність його уряду сприяти мирному процесу за наявності чітких ознак деескалації з боку росії, повідомили в офісі Драгі.

Перед годинною телефонною розмовою міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що Італія буде "оцінювати російські заяви на основі вчинків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі, - Драгі

Автор: 

путін (23746) Драгі (60)


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Топ коментарі
+5
Чому вони закликають до припиненя вогню, а не виведення військ?
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30.03.2022 22:23
+4
Стол дюже длинный, ***** не слышно...
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30.03.2022 22:17
+3
У Євросоюзі я думаю така лотерея серед політиків. Хто програв - іде дзвонити плешивому
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30.03.2022 22:23
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Стол дюже длинный, ***** не слышно...
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30.03.2022 22:17 Відповісти
Перднув , це все що він може...
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30.03.2022 22:20 Відповісти
еще одна телефонистка...
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30.03.2022 22:20 Відповісти
В очі хай ***** загляне...
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30.03.2022 22:21 Відповісти
Через месяц раздуплился. Он не по родственной линии Дуче подпетлян?
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30.03.2022 22:22 Відповісти
Чому вони закликають до припиненя вогню, а не виведення військ?
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30.03.2022 22:23 Відповісти
Бо вони хочуть допомогти з мирними перемовинами. А про які саме домовленності йде мова, ми вже всі знаємо.
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30.03.2022 22:36 Відповісти
У Євросоюзі я думаю така лотерея серед політиків. Хто програв - іде дзвонити плешивому
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30.03.2022 22:23 Відповісти
Щось тому Макарону не дуже таланить останнім часом...
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30.03.2022 22:49 Відповісти
Так. Саме зараз, та саме цього Тупін послухає. При чому на слово. Війна закінчена. Розходимось.
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30.03.2022 22:32 Відповісти
не могу понять, они шо, типа ***** поднимают самооценку? Каждый день звонят по два раза, то шольц, то макарон, теперь драги... Не покупайте ничего у рф, не продавайте в рф ничего, заберите оттуда ваших "гешефтеров", и прекратите туда звонить ... С таким же успехом можно звонить ким чен ыну.
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30.03.2022 23:10 Відповісти
хорошо хоть ***** прекратить призвал, а не только Украину
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30.03.2022 23:21 Відповісти
Оркі припинять вогонь,коли в них не буде чим стріляти або будуть дохлими.
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30.03.2022 23:37 Відповісти
 
 