Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі, - Драгі
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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до італійського парламенту.
Прем'єр Італії назвав спротив України російському вторгненню "героїчним". Також він пообіцяв постійну підтримку біженцям, які змушені були рятуватися від бойових дій, та військову допомогу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Зарозумілість російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, якому вдалося приборкати експансіонсітські цілі Москви та покласти величезні видатки на армію вторгнення", – заявив Драгі.
Зачепив італійський прем'єр-міністр і питання членства України в ЄС. Процес приєднання він прогнозує довгим через необхідність реформ, але пообіцяв українцям підтримку.
"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", – додав Драгі.
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