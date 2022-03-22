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Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі, - Драгі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евроинтеграция

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до італійського парламенту.

Прем'єр Італії назвав спротив України російському вторгненню "героїчним". Також він пообіцяв постійну підтримку біженцям, які змушені були рятуватися від бойових дій, та військову допомогу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Зарозумілість російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, якому вдалося приборкати експансіонсітські цілі Москви та покласти величезні видатки на армію вторгнення", – заявив Драгі.

Зачепив італійський прем'єр-міністр і питання членства України в ЄС. Процес приєднання він прогнозує довгим через необхідність реформ, але пообіцяв українцям підтримку.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", – додав Драгі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
"Завод Renault возобновляет работу в Москве, пока конкуренты уходят с российского рынка."
Французи все-таки хочуть перемогти Угорщину і Ізраіль в конкурсі "Мудаки року".
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22.03.2022 15:02
+9
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22.03.2022 15:32
+5
Більше ни Одной покупки у Рено. А руководству Рено абструкция по всеу миру.. Они должны стать рукинеподаваемыми.
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22.03.2022 15:09
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Так у нас вже всі реформи проведені. Ми маємо самі передові закони. Не раз про це вже було сказано.
Але.... Ці закони не виконуються
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22.03.2022 15:00 Відповісти
"Завод Renault возобновляет работу в Москве, пока конкуренты уходят с российского рынка."
Французи все-таки хочуть перемогти Угорщину і Ізраіль в конкурсі "Мудаки року".
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22.03.2022 15:02 Відповісти
Більше ни Одной покупки у Рено. А руководству Рено абструкция по всеу миру.. Они должны стать рукинеподаваемыми.
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22.03.2022 15:09 Відповісти
Чим аргументують, тварі?
Бо в тому ж Даноні і Нестле, суки, хвилюються за кацапських личинок. Щоб вони їли корисні суміші і йогурти.... В той час, як наші діти сидять голодні і холодні в підвалах або взагалі отримали поранення чи загинули
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22.03.2022 15:11 Відповісти
Франція ще навіть Туреччину не наздогнала
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22.03.2022 15:17 Відповісти
А Туреччина тобі чим не вгодила?
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22.03.2022 15:34 Відповісти
Жодних санкцій проти кацапів та повномасштабна торгівля з кримнашем, відмова у допомозі Україні, схилення нашого преза до карітуляції.
Треба іще щось, чи обов'язкова відмова "закрить нєба"?
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22.03.2022 16:06 Відповісти
Чергове словоблуддя. Щоб у вас в горлі пір'я поросло!
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22.03.2022 15:15 Відповісти
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22.03.2022 15:32 Відповісти
3 месяца, - это вполне себе долго.
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22.03.2022 15:38 Відповісти
Лицемірство аж зашкалює! Європа - одна із найдавніших, найпортіпаніших хвойд-повій, які тільки чекають на вонючого й п'яного кацапа. Недарма Британія вийшла з цієї клоаки.
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22.03.2022 15:40 Відповісти
макарону повірити на слово - це себе не шанувати. Послухали і забули. Коли буде дія і результат, тоді можна повірити.
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22.03.2022 15:49 Відповісти
повір, за більш ніж 15 років, ця думка перевірена на ділі багато разів.
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22.03.2022 16:16 Відповісти
Італія спитайте спочатку в Угорщини, це друзі мордора.
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22.03.2022 16:48 Відповісти
 
 