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Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе, - Драги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евроинтеграция

Премьер-министр Италии Марио Драги отреагировал на обращение украинского президента Владимира Зеленского к итальянскому парламенту.

Премьер Италии назвал сопротивление Украины российскому вторжению "героическим". Также он пообещал постоянную поддержку беженцам, вынужденным спасаться от боевых действий, и военную помощь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Высокомерие российского правительства столкнулась с достоинством украинского народа, которому удалось обуздать экспансионситские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения", - заявил Драги.

Затронул итальянский премьер-министр и вопросы членства Украины в ЕС. Процесс присоединения он прогнозирует долгим из-за необходимости реформ, но пообещал украинцам поддержку.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе", – добавил Драги.

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Топ комментарии
+19
"Завод Renault возобновляет работу в Москве, пока конкуренты уходят с российского рынка."
Французи все-таки хочуть перемогти Угорщину і Ізраіль в конкурсі "Мудаки року".
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22.03.2022 15:02
+9
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22.03.2022 15:32
+5
Більше ни Одной покупки у Рено. А руководству Рено абструкция по всеу миру.. Они должны стать рукинеподаваемыми.
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22.03.2022 15:09
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Так у нас вже всі реформи проведені. Ми маємо самі передові закони. Не раз про це вже було сказано.
Але.... Ці закони не виконуються
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22.03.2022 15:00 Ответить
"Завод Renault возобновляет работу в Москве, пока конкуренты уходят с российского рынка."
Французи все-таки хочуть перемогти Угорщину і Ізраіль в конкурсі "Мудаки року".
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22.03.2022 15:02 Ответить
Більше ни Одной покупки у Рено. А руководству Рено абструкция по всеу миру.. Они должны стать рукинеподаваемыми.
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22.03.2022 15:09 Ответить
Чим аргументують, тварі?
Бо в тому ж Даноні і Нестле, суки, хвилюються за кацапських личинок. Щоб вони їли корисні суміші і йогурти.... В той час, як наші діти сидять голодні і холодні в підвалах або взагалі отримали поранення чи загинули
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22.03.2022 15:11 Ответить
Франція ще навіть Туреччину не наздогнала
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22.03.2022 15:17 Ответить
А Туреччина тобі чим не вгодила?
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22.03.2022 15:34 Ответить
Жодних санкцій проти кацапів та повномасштабна торгівля з кримнашем, відмова у допомозі Україні, схилення нашого преза до карітуляції.
Треба іще щось, чи обов'язкова відмова "закрить нєба"?
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22.03.2022 16:06 Ответить
Чергове словоблуддя. Щоб у вас в горлі пір'я поросло!
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22.03.2022 15:15 Ответить
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22.03.2022 15:32 Ответить
3 месяца, - это вполне себе долго.
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22.03.2022 15:38 Ответить
Лицемірство аж зашкалює! Європа - одна із найдавніших, найпортіпаніших хвойд-повій, які тільки чекають на вонючого й п'яного кацапа. Недарма Британія вийшла з цієї клоаки.
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22.03.2022 15:40 Ответить
макарону повірити на слово - це себе не шанувати. Послухали і забули. Коли буде дія і результат, тоді можна повірити.
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22.03.2022 15:49 Ответить
повір, за більш ніж 15 років, ця думка перевірена на ділі багато разів.
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22.03.2022 16:16 Ответить
Італія спитайте спочатку в Угорщини, це друзі мордора.
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22.03.2022 16:48 Ответить
 
 