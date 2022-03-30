Японія посилить правила обігу криптовалют для ефективності санкцій проти РФ

Японія вимагатиме від криптовалютних бірж перевіряти одержувачів транзакцій на наявність у санкційних списках, запровадження після вторгнення РФ до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Японський уряд підготував законодавчі зміни, спрямовані на уникнення прогалин у криптовалютній галузі для обходу санкцій. Оглядачі побоюються, що російські громадяни намагатимуться пом'якшити санкційний удар виводом коштів у криптовалюту.

Законопроект, зокрема, передбачає обмеження прав підсанкційних громадян переказувати криптоактиви на рахунки третіх осіб. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда анонсував внесення змін до законодавства в період до середини червня.

Чинний закон зобов'язує перевіряти одержувачів на наявність у санкційних списках лише банки. Раніше уряд Японії звернувся до криптобірж із закликом посилити моніторинг криптоактивів і повідомляти правоохоронців про всі підозрілі транзакції.

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