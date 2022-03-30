Японія посилить правила обігу криптовалют для ефективності санкцій проти РФ
Японія вимагатиме від криптовалютних бірж перевіряти одержувачів транзакцій на наявність у санкційних списках, запровадження після вторгнення РФ до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Японський уряд підготував законодавчі зміни, спрямовані на уникнення прогалин у криптовалютній галузі для обходу санкцій. Оглядачі побоюються, що російські громадяни намагатимуться пом'якшити санкційний удар виводом коштів у криптовалюту.
Законопроект, зокрема, передбачає обмеження прав підсанкційних громадян переказувати криптоактиви на рахунки третіх осіб. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда анонсував внесення змін до законодавства в період до середини червня.
Чинний закон зобов'язує перевіряти одержувачів на наявність у санкційних списках лише банки. Раніше уряд Японії звернувся до криптобірж із закликом посилити моніторинг криптоактивів і повідомляти правоохоронців про всі підозрілі транзакції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бит конвертируется через обменники. кошелек находится неизвестоно где.у меня обменник швейцарский, голландский, панамский и тд. и не факт что они там находятся. это виртуальная валюта. и любой очкарик спокойно ее спрячет.
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.
Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html
Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html
Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.