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Новини Санкції проти Росії
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Японія посилить правила обігу криптовалют для ефективності санкцій проти РФ

японія

Японія вимагатиме від криптовалютних бірж перевіряти одержувачів транзакцій на наявність у санкційних списках, запровадження після вторгнення РФ до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Японський уряд підготував законодавчі зміни, спрямовані на уникнення прогалин у криптовалютній галузі для обходу санкцій. Оглядачі побоюються, що російські громадяни намагатимуться пом'якшити санкційний удар виводом коштів у криптовалюту.

Законопроект, зокрема, передбачає обмеження прав підсанкційних громадян переказувати криптоактиви на рахунки третіх осіб. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда анонсував внесення змін до законодавства в період до середини червня.

Чинний закон зобов'язує перевіряти одержувачів на наявність у санкційних списках лише банки. Раніше уряд Японії звернувся до криптобірж із закликом посилити моніторинг криптоактивів і повідомляти правоохоронців про всі підозрілі транзакції.

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Автор: 

Японія (1197) криптовалюта (715)


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Топ коментарі
+2
Якщо США та ЄС побачать, що крипта масово використовується для обходу санкцій, заборонять роботу криптобірж і вивід коштів в долари та євро... по прикладу, як поступив Китай на своїй території.
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30.03.2022 23:02
+1
Відслідковують легко, вже декілька раз ловили хакерів- вимагачів прослідкувавши до кінцевого отримувача. Мова йде якраз про вивід через крипту у фіат, щоб кінцевим отримувачем не була підсанкційна особа.
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30.03.2022 23:34
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это нонсенс. крипровалюту нельзя отследить. можно накрыть ферму по наводке и не более.
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30.03.2022 22:56 Відповісти
Якщо США та ЄС побачать, що крипта масово використовується для обходу санкцій, заборонять роботу криптобірж і вивід коштів в долари та євро... по прикладу, як поступив Китай на своїй території.
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30.03.2022 23:02 Відповісти
никто не сможет этого сделать.
бит конвертируется через обменники. кошелек находится неизвестоно где.у меня обменник швейцарский, голландский, панамский и тд. и не факт что они там находятся. это виртуальная валюта. и любой очкарик спокойно ее спрячет.
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Відслідковують легко, вже декілька раз ловили хакерів- вимагачів прослідкувавши до кінцевого отримувача. Мова йде якраз про вивід через крипту у фіат, щоб кінцевим отримувачем не була підсанкційна особа.
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30.03.2022 23:34 Відповісти
кстати бит стоит уже более 44 тыс долл.
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30.03.2022 23:03 Відповісти
Сильно ошибаетесь. На всех нормальных биржах аккаунты верифицированы. Т.е. при регистрации нужны фотография, паспортные данные и страна проживания. Понятно, что существует много холодных кошельков, но движение средств по ним при желании можно отследить. Знаете, сколько воплей уже было при попытке обналичить "мутную" крипту.
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30.03.2022 23:20 Відповісти
майнинг не идет через биржи. идет на кошелек. а он неизвестно где. обналичка идет на карту и тоже неизвестно откуда. к примеру я обналичивал через российский обменник а деньги пришли из перу. проследить крипту невозможно. поэтому она сейчас так стоит.
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30.03.2022 23:27 Відповісти
Я в теме уже лет десять как. Поэтому не нужно мне рассказывать. Деньги, которые крали с бирж, так и лежат грузом на кошельках. Движение по этим кошелькам отслеживает весь мир. Любые операции, где участвует банковская карта есть возможность отследить. Это у нас и в соседней снежной нигерии пока что можно играться с криптой, как хочешь. Но в развитых странах это уже давно пытаются брать под контроль. Транзакции по битку могут отследить от пула на который ты майнил до вывода денег на карту. Это не такая большая проблема на самом деле - было бы желание.
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31.03.2022 00:15 Відповісти
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.

Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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30.03.2022 22:59 Відповісти
Дякуємо.
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30.03.2022 22:59 Відповісти
 
 