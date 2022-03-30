Велика Британія заборонила обслуговування суден та літаків російських олігархів

Велика Британія заборонила технічне обслуговування літаків або кораблів, що належать російським олігархам, які перебувають під санкціями, або їхнім підприємствам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.

"Завдяки цим новим повноваженням, закріпленим в парламенті за допомогою законодавчого акту, Великобританія тепер може заборонити олігархам, які перебувають під санкціями, отримувати вигоду з провідної світової авіаційної та морської промисловості та інженерів Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Ці обмеження вже було застосовано щодо Євгена Швідлера та Олега Тінькова.

"Без сумніву, Путін і його еліта були здивовані силою наших санкцій. Ми будемо продовжувати посилювати тиск до тих пір, поки в Україні знаходяться російські війська, націлені не тільки на бізнес олігархів, але і на їх активи та міжнародний спосіб життя", - сказала глава МЗС Елізабет Трасс.

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