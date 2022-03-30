В РФ дії Путіна схвалюють 83% росіян, 69% вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, - опитування

У березні в Росії зросла підтримка населенням дій президента Володимира Путіна та уряду країни. Також побільшало росіян, які вважають, що РФ рухається в правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ.

У січні діяльність Путіна схвалювали 69% росіян, у лютому – 71%, у березні – 83%. У Левада-центрі кажуть, що це рівень кінця 2017 року (до зниження, спричиненого пенсійною реформою).

70% росіян схвалюють діяльність уряду, близько чверті (27%) не схвалюють. У лютому схвалювали 55%, не схвалювали – 42%.

Рівень довіри Путіну (відкрите питання) з лютого зріс на 10 п.п. та досяг 44%. Також зазначається зростання довіри міністру оборони Сергію Шойгу – до 16% (+4 п.п.), Володимиру Жириновському, Михайлу Мішустіну та Сергію Лаврову – до 15%.

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У березні значно зросла частка тих росіян, хто вважає, що справи в РФ йдуть загалом у правильному напрямку: таких 69% (у лютому – 52%). Частка тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, склала 22% (у лютому — 38%).