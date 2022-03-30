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В РФ дії Путіна схвалюють 83% росіян, 69% вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, - опитування

россияне

У березні в Росії зросла підтримка населенням дій президента Володимира Путіна та уряду країни. Також побільшало росіян, які вважають, що РФ рухається в правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ.

У січні діяльність Путіна схвалювали 69% росіян, у лютому – 71%, у березні – 83%. У Левада-центрі кажуть, що це рівень кінця 2017 року (до зниження, спричиненого пенсійною реформою).

70% росіян схвалюють діяльність уряду, близько чверті (27%) не схвалюють. У лютому схвалювали 55%, не схвалювали – 42%.

Рівень довіри Путіну (відкрите питання) з лютого зріс на 10 п.п. та досяг 44%. Також зазначається зростання довіри міністру оборони Сергію Шойгу – до 16% (+4 п.п.), Володимиру Жириновському, Михайлу Мішустіну та Сергію Лаврову – до 15%.

Читайте також: 50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN

У березні значно зросла частка тих росіян, хто вважає, що справи в РФ йдуть загалом у правильному напрямку: таких 69% (у лютому – 52%). Частка тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, склала 22% (у лютому — 38%).

Автор: 

опитування (1924) путін (23746) росія (64895) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+44
Господь-жги. Там уже ничего не исправить.
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30.03.2022 23:41
+28
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30.03.2022 23:47
+22
Кто-то всерьез доверяет "соцопросам" в стране где лозунг "Нет войне" признан нацистским?
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30.03.2022 23:51
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Правильное направление - это получение 7 лямов рублей за утилизированого выкормыша?
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30.03.2022 23:41 Відповісти
Кто-то всерьез доверяет "соцопросам" в стране где лозунг "Нет войне" признан нацистским?
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30.03.2022 23:51 Відповісти
Где нет ни одного независимого СМИ.
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30.03.2022 23:54 Відповісти
Тупая пропаганда призваная показать единение орков. Ни о чем.
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30.03.2022 23:57 Відповісти
ну не скажи - все мои родственики з росии - да они считают что пукин ведёт их в светлое будущее, а все вокруг...не понимают как фсё будет савсем прикрасна...так что люди не нужно искать скрытый смысл в расии и их пути, нам с ними совсем не по пути!!!
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31.03.2022 00:04 Відповісти
А раньше твои родственники сомневались?
Тут у єтих опрашивателей доверие к ***** вдвое виросло. Типа бьіло плохо и вот началась война и стало лучше. Єто ж бред.
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31.03.2022 00:13 Відповісти
мой дядька сомневался (был более толерантен) он родом с Кривого Рога, его жена с ростова, никогда, у неё и раньше было предвзятое отношение к другим республикам...так что...нам просто нужно уничтожать чем больше тем лучше...их не перевоспитать - по сути они росияни меньше всего страдали от войн которые они начинали - города целы, в нищите привыкли жить - ничего особенного, знают же ж сволочи что мы не в состоянии нанести адекватный урон...(
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31.03.2022 00:26 Відповісти
У тебе в параші є рідня ? Задумайся чи ти українець ? (( Особисто для мене вся рідня в кацапських краях померла у 2014 , радий був що далеко , навіть на поминки їхати потреби не було ((
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31.03.2022 00:22 Відповісти
конечно у меня есть родственники с росии, тот же дядька (останний) который меня со слов моей мамы выносил меня на своих руках до 6 лет...и он довольно образованный и интелектуальный человек (пропоганда) панятно что с возникновением обстоятельств есть вещи которые неприемлемы, но с какого бы ты плеча не рубил - родственники они - родственники, ты можешь с ними не общатся, ты можешь их убить...но...с.цука они родственники а не просто там какие нибудь соседи или коллеги по работе...однозначно если мне придётся встретиться с ним на поле боя, то я его убью - у меня теперь своя семья в Украине...и да я терпеть не могу этих как я считаю дешевых вопросиков, да ты им нечего уже не докажешь...отказаться, разрушить, убить всегда проще...чем...как в китайской поговорке...но если это один из последних вариантов ну тогда...чтож...так тому и быть...прощенья нет всей нации росии...но так когда то говорили и про немцев и что сейчас...? раздражение, гнев...просто уничтожаем как можно больше...и всё...!
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31.03.2022 00:59 Відповісти
Вибач що грубо - одне із двох : або ти не зрозумів мого запитання , або просто підтвердив своїми словами те що я сказав у другому реченні .... Я тобі простіше поясню - після 2014 для мене не лише в кацапії рідні немає , для мене "померла" моя рідна сестра що в Україні живе , яка у тому ж 2014 почала своїм гидотним язиком теліпати про бандерівців що бідним діткам у Одесі сокирою ноги відрубували в будинку профспілок (( Під час війни не може бути половинчатості - тут або ти з нами , або проти нас . І коли ти розповідаєш мені про свого освіченого і інтелектуального дядька що попав під вплив пропаганди ((((( .............. вибач , або твій дядько не такий вже інтелектуал яким ти його вважаєш , або просто цинік якому зручно так себе поводити . Ну і щодо германців - їм свого часу після своєї нищівної поразки було зручно обрати позицію задурених нацистською пропагандою ( що , до речі , копіюють нині кацапські полонені ) , так було простіше виправдатися перед світом , але немає віри їхньому каяттю , як не буде у майбутньому віри каяттю кацапів .
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31.03.2022 01:58 Відповісти
Господь-жги. Там уже ничего не исправить.
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30.03.2022 23:41 Відповісти
Цю ситуацію може виправити лише військова поразка. Лише у цьому випадку ці 83 відсотки забажають голову пуцина, як компенсацію за руйнування міфу про "нєпабєдімий русскій мір". Древні добре знали цю ситуацію. "Від обожнювання до ненависті - один крок" - казали вони. Чаушеску, Каддафі - найсвіжіші приклади вже новітньої історії.
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30.03.2022 23:49 Відповісти
Нет. Только смерть всего этого ракового образования. Со всеми метастазами этого проклятого ,,узкого мира,,
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Саме. Путін не хвороба, а симптом
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31.03.2022 00:20 Відповісти
С их-то зомбоящиком? Кацапы никогда не узнают ни о каком поражении, потому что зомбоящик их заверит в блистательной победе и они поверят. Уровень Северной Кореи же.
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31.03.2022 00:11 Відповісти
Про поразку їм розповість не зомбоящик. Як варіант - холодильник. А якщо точно - ситуація, коли "на триох" випити буде не можливо. Бо третього просто не буде. Можливо, не буде і другого.
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31.03.2022 00:21 Відповісти
Просто втомилися росіяни від свого життя та хочуть здохнути. Я позицію розумію і приймаю
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30.03.2022 23:41 Відповісти
Шольц...ау...
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30.03.2022 23:42 Відповісти
Zомбі)
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Долар і цукор їм по 1000 . І в кожну сім'ю по здохшому вані . І хай їм на расєї усфм в горлі пір'я виросте, щоб з рота стирчало.
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30.03.2022 23:43 Відповісти
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Смерть кощея в останкинской иголке. Сломать сопло пропаганды и у кровожадных ватников такая ломка начнется, что они друг друга грызть начнут
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Пленных не брать.
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Скоро в світі на запитання: якої ти національності? люди будуть відповідати " Я однозначно Українець".
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30.03.2022 23:43 Відповісти
140 млн хворих істот, пряма дорога до вимирання цього виду тварин.
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Навіть 100 вже немає. 140 це разом з мігрантами.
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30.03.2022 23:57 Відповісти
Кінчені шарікови
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Це ті самі 83% "хорошіх рускіх"
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Ждём 99%.
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30.03.2022 23:44 Відповісти
І тоді Чаушеску
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30.03.2022 23:48 Відповісти
Ну не зря ***** постоянно везде воюет. Орда есть Орда. Только последний идиот может надеяться что подписав с Ордой *мир* он будет в безопасности
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30.03.2022 23:44 Відповісти
Хорошие руське то же есть, примерно каждый 200-й
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30.03.2022 23:44 Відповісти
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30.03.2022 23:48 Відповісти
Москалі-їбануті раби
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30.03.2022 23:45 Відповісти
Почему просто не поверить им и добавить санкций им ведь хорошо....)))
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30.03.2022 23:46 Відповісти
Санкции слабые, ну сахар, ну срубль немного упал, этого мало.
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30.03.2022 23:45 Відповісти
Санкции не в этом, сахар, срубль - это всё мелочи. Вот когда примерно через полгода кацапы массово будут оставаться без работы и без этих срублей, сахар и курс срубля их будет волновать меньше всего. Там этот процесс уже начался, но экономика у кацапов достаточно крепкая и устойчивая, падать будет долго. У них и так где-то с 2012-го года начались проблемы, но пока нефть была дорогая, эти проблемы закрывались продажей нефти и долларовыми инъекциями в экономику и закупкой импорта. Сейчас этот краник потихоньку закроется и они останутся наедине со своими проблемами. Обычно для таких случаев во всем мире есть универсальный рецепт - низкие налоги и привлечение инвестиций, но что-то мне подсказывает, что после отжатых боингов и спутников OneWeb, иностранные инвесторы будут плеваться от одного только слова Россия. А внутренний инвестиционный рынок у кацапов и так был исчезающе мал. Короче, я рад, что кацапы не видят, в какое днище они катятся. Я лично этой новости и этим цифрам порадовался. Тем больнее для них будет их будуущее.
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30.03.2022 23:56 Відповісти
Пол года в такой атмосфере целая вечность, я уже без работы сижу(дизайнер по рекламе) и в армию не могу пойти по состоянию здоровья. Я вам верю, но санкций реально мало мы потеряли больше уже.
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31.03.2022 00:06 Відповісти
Увы, но для нас у меня хороших новостей нет, европейцы будут печься только о собственной сытой жизни, мы им интересны только абстрактно, "за всё хорошее против всего плохого". А когда надо терпеть ради этого какие-то неудобства, или, что гораздо хуже, терять свои деньги, нет, они предпочитают отсиживаться в стороне. С другой стороны, они и так ввалили санкций столько, что никакой Иран с Северной Кореей столько не получал, надо понимать, что и для Европы они вовсе не безболезненно обошлись.

Мы сейчас выступаем в роли сыра в мышеловке, а это, конечно, слегка задевает самолюбие.
Но ничего, мы прорвемся, и обязательно добъемся своего.
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31.03.2022 00:24 Відповісти
Пол года, и это будет только начало пути. А максимальный эффект от санкций будет только через 2-3 года. Есть ли они у нас, эти 2-3 года? ***** свои войска уже не выведет, не для того он их вводил, чтобы принести верхушке и простому быдлу поражение
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31.03.2022 00:27 Відповісти
Їбануті об"єднались навколо свого ***** в нєістовой ярості. Цей анклав нелюдів не має права на існування.
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30.03.2022 23:45 Відповісти
У них прям какая та патологическая ненависть к Украине …
То ли это массовый гипноз, то ли массовая шизофрения , но они до трясучкиреально ненавидят и завидуют нашей стране.
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31.03.2022 00:33 Відповісти
Тому що вони в основній масі в тому звіринці мешкають раби. А психологія раба відрізняється від людської, не дивлячись на етнічне походження, соціальний статус, рівень освіти та культури. Тут тільки знищення. Без варіантів.
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31.03.2022 00:46 Відповісти
Хто ще за цивілізоване гуманне ставлення до русні?
Як на мене, тут треба у суворо винятковому випадку згадати досвід Райху.
Так, я про винищувальні табори, газові камери і крематорії.
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30.03.2022 23:45 Відповісти
Вони там іпануті.
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30.03.2022 23:46 Відповісти
Та це все фотожоп, ані нє такіє 😀
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30.03.2022 23:49 Відповісти
Жертвы зомбоящика.Госпитализировать срочно!
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30.03.2022 23:47 Відповісти
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30.03.2022 23:47 Відповісти
Возик із 50 років, заслужив
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30.03.2022 23:51 Відповісти
народ-выродок
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30.03.2022 23:47 Відповісти
У Жирика 15%- он уже сдох,пусть на новое место за ним валят...
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30.03.2022 23:48 Відповісти
Так, так. Ми воїємо тільки з путіним. "простой народ" ні в чому не винен
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30.03.2022 23:49 Відповісти
ось так,кремлівський нацист об'єднав рашистів ,вони живуть фашизмом та бажають крові.
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30.03.2022 23:49 Відповісти
Чекаємо коли холодильник переможе телевізор....
Рашисти думають дупою, тож коли срати нічим буде то може і залишки мізків запрацюють
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30.03.2022 23:49 Відповісти
пора срать, а мы еще не ели - дождетесь кацапоиды , не долго осталось
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31.03.2022 00:49 Відповісти
***
рабам на рашке вновь и вновь
страна дает понять -
не жИло быдло хорошо -
и нех*й начинать!!!
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30.03.2022 23:51 Відповісти
страна мерзких ублюдков ...
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30.03.2022 23:51 Відповісти
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30.03.2022 23:54 Відповісти
Єтот "соцопрос" просто ще один елемент пропагандьі. И не имеет ничего общего с реальностью.
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30.03.2022 23:54 Відповісти
Загляни в кацапские соцсети и каналы в телеграме. Количество дебилов, которые "не жили никогда хорошо, ну так и не надо и начинать" превышает все мыслимые пределы. Зато проклятых хохлов ненавидят лютой ненавистью, потому что посмели вылезти из той выгребной ямы, в которой они сидят.
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Если б єто бьіло так то им не пришлось бьі нанимать сотни интернет- коментеров. Бьіл репортаж на фонтанке с такой ботофермьі, - 200 коментов в смену, 25 тьіщ в месяц, контракт до мая.
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31.03.2022 00:07 Відповісти
Если ты долго в этом варишься, то бота от реального человека можно определить буквально за пару комментариев. Я когда-то модерировал довольно массовую борду-помойку, очень редко когда ошибался. Так вот, несмотря на обилие ботов, беглый анализ показывает, что обычные кацапы "от сохи" в целом положительно относятся к "спецоперации", где-то в диапазоне от "я одобряю все действия нашего правительства" до "мочить надо всех этих хахлов до последнего человека!". Конечно, чем лучше образование и уровень жизни кацапа, тем чаще от него можно услышать "я не одобряю" или "мне стыдно за мою страну", но тех, которые готовы бороться, вообще считанные единицы. Но в целом мокшанские болота в основе своей состоят не из питерских "интилихентов", а из дремучих челябинских Иванов Дулиных. Вот это серое и агрессивное быдло - это и есть истинное лицо России.
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31.03.2022 00:33 Відповісти
Я не спорю про "в целом". Но єти цифры поддержки с потолка.
Росия - империя понтов, как те их "современные" танки где мехвод внутри сидит на табуретке. И понт на тему полной поддержки царя, основная их скрепа.
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31.03.2022 00:56 Відповісти
І в "довєрчівого" бота, "заглядыватєля" в кацапськіє соцсєті, відразу зникли аргументи ))
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31.03.2022 00:38 Відповісти
Там, в напівфашистському середовищі є незалежна, об'єктива соціологія?
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30.03.2022 23:57 Відповісти
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30.03.2022 23:58 Відповісти
🤣🤣🤣
Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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30.03.2022 23:59 Відповісти
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Голод їх швидко протверезить
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Навряд. Будуть ще більше вопити що весь світ винен в їхніх бідах - тільки не вони. Пропаганда остаточно знищила у них будь-яке критичне мислення. Геббельс нервово курить.
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31.03.2022 09:10 Відповісти
Раби щось вирішують? Завтра ***** пристрелять і вони навіть бровою не поведуть. Оркам потрібно привити страх перед Україною, щоб боялись глянути в нашу сторону і знали шо тут з них роблять компост. Тоді будуть сидіти тихо.
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31.03.2022 00:04 Відповісти
прикольне все ж таки болото кацапське - жирик здох , а рівень довіри до нього росте (( кацапів перевиховати неможливо іх необхідно вивести як тарганів , чекаємо на крейдяні протикацапські олівці від китайців ((
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31.03.2022 00:07 Відповісти
Шокуюча одностайність на шляху у пекло.
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31.03.2022 00:08 Відповісти
Це дія зомбоящіка чудотворного.
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31.03.2022 00:10 Відповісти
А ми думали як Гітлеру удалось распространить нацизм на всю країну.
А от подивіться як.
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31.03.2022 00:18 Відповісти
Ого, росте. А хтось говорив що не потрібні санкції проти простих росіян.
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31.03.2022 00:19 Відповісти
короче все что может нас спасти - это метеорит, который упадет и уничтожит их территорию. Иначе шансов у нас немного. Больше 100млн имбецилов вокруг - это жесть
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31.03.2022 00:21 Відповісти
Надо не забывать что и у нас таких миллион-два тоже ещё сохраняется, к сожалению
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Пропаганда дуже чьотко працює.

Вони клацають всі канали - і по всіх одне і теж показує. І вони собі думають, що це не може бути неправдою.

І в студії там гостей підписуть : "експерт", "аналітик", "директор інституту" - і росіяни думають, що люди різних професій промовляють одну і теж точку зору, значить воно істинна.

Просто росіяни не знають, що всі ці люди з відділу фсб по пропаганді. Там їм пропагандистські тексти пишуть, а ті їх вивчають і озвучують.

Пропагандисти бувають 2 видів: пропагандист- ведучий і "пропагандист-гость".
Оцих "пропагандистів-гостей" не так багато, вони кочують з програми на програму.
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31.03.2022 00:29 Відповісти
Та все они знают,у половины родственники в Украине. Просто им так удобно. И отвечать ни за что не надо.
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31.03.2022 07:03 Відповісти
Они все заражены пропагандой

Вылечить или перепрограммировать это невозможно
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31.03.2022 08:38 Відповісти
 
 