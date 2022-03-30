В РФ дії Путіна схвалюють 83% росіян, 69% вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, - опитування
У березні в Росії зросла підтримка населенням дій президента Володимира Путіна та уряду країни. Також побільшало росіян, які вважають, що РФ рухається в правильному напрямку.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ.
У січні діяльність Путіна схвалювали 69% росіян, у лютому – 71%, у березні – 83%. У Левада-центрі кажуть, що це рівень кінця 2017 року (до зниження, спричиненого пенсійною реформою).
70% росіян схвалюють діяльність уряду, близько чверті (27%) не схвалюють. У лютому схвалювали 55%, не схвалювали – 42%.
Рівень довіри Путіну (відкрите питання) з лютого зріс на 10 п.п. та досяг 44%. Також зазначається зростання довіри міністру оборони Сергію Шойгу – до 16% (+4 п.п.), Володимиру Жириновському, Михайлу Мішустіну та Сергію Лаврову – до 15%.
У березні значно зросла частка тих росіян, хто вважає, що справи в РФ йдуть загалом у правильному напрямку: таких 69% (у лютому – 52%). Частка тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, склала 22% (у лютому — 38%).
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Тут у єтих опрашивателей доверие к ***** вдвое виросло. Типа бьіло плохо и вот началась война и стало лучше. Єто ж бред.
Мы сейчас выступаем в роли сыра в мышеловке, а это, конечно, слегка задевает самолюбие.
Но ничего, мы прорвемся, и обязательно добъемся своего.
То ли это массовый гипноз, то ли массовая шизофрения , но они до трясучкиреально ненавидят и завидуют нашей стране.
Як на мене, тут треба у суворо винятковому випадку згадати досвід Райху.
Так, я про винищувальні табори, газові камери і крематорії.
Рашисти думають дупою, тож коли срати нічим буде то може і залишки мізків запрацюють
рабам на рашке вновь и вновь
страна дает понять -
не жИло быдло хорошо -
и нех*й начинать!!!
Росия - империя понтов, как те их "современные" танки где мехвод внутри сидит на табуретке. И понт на тему полной поддержки царя, основная их скрепа.
Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
А от подивіться як.
Вони клацають всі канали - і по всіх одне і теж показує. І вони собі думають, що це не може бути неправдою.
І в студії там гостей підписуть : "експерт", "аналітик", "директор інституту" - і росіяни думають, що люди різних професій промовляють одну і теж точку зору, значить воно істинна.
Просто росіяни не знають, що всі ці люди з відділу фсб по пропаганді. Там їм пропагандистські тексти пишуть, а ті їх вивчають і озвучують.
Пропагандисти бувають 2 видів: пропагандист- ведучий і "пропагандист-гость".
Оцих "пропагандистів-гостей" не так багато, вони кочують з програми на програму.
Вылечить или перепрограммировать это невозможно