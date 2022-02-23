50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN
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Половина росіян вважає правильним використання Росією військової сили для недопущення України до НАТО, свідчать результати опитування, зробленого на замовлення американського телеканалу CNN.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Чверть опитаних заявили, що вважають такі дії неправильними, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.
При цьому 43% респондентів висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% – "за". Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.
Аналогічні питання поставили громадянам України. Проти застосування Росією сили для недопущення України до НАТО висловилися 70%, підтримали 13% опитаних.
Також 73% виступили проти використання сили для приєднання України до Росії, 13% – підтримали. Використання сили у разі загрози для Росії вважають за можливе 10% респондентів, проти висловилися 70%.
"Одним народом" росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні.
В опитуванні взяли участь трохи більше ніж по тисячі людей у Росії та в Україні. Дослідження проходило онлайн з 7 по 15 лютого, до звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян і визнання незаконних збройних угруповань "ЛНР" і "ДНР".
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Александр Коваленко
На тлі останніх загрозливих подій мене дедалі частіше питають, які саме цілі переслідує президент Росії Володимир Путін ескалацією біля кордонів з Україною та явним підвищенням ставок на окупованій частині Донбасу? Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Імперська мрія
Чи хоче він таким чином активізувати бойові дії та захопити повністю Донецьку й Луганську області у їхніх межах? Чи має він намір прокласти сухопутний коридор до окупованого Криму? Можливо, його цікавить дніпровський канал та відновлення постачання води на півострів?
Слід розуміти, що всі ці питання справді передбачають мету Путіна, але лише частково, не озвучуючи той кінцевий результат, якого прагнуть у Кремлі.
Річ у тім, що той крок, на який так хочуть, але досі не можуть зважитися у Кремлі, буде останнім шансом для Москви реалізувати той проєкт, який у далекому 2014 році провалився з тріском. Я маю на увазі захоплення територій України від Харкова до Одеси.
Фобія орди
Повторне вторгнення в Україну завдасть Росії колосальної шкоди. Санкції фактично знищать економіку Росії. Політична ізоляція повністю відмежує Росію від цивілізованого світу. Але, мабуть, найголовніше - це військові втрати. Втрати найбільш боєздатних підрозділів та найбільш боєздатної техніки.
Фактично Росія, розмірковуючи над вторгненням в Україну, боїться не стільки економічної та геополітичної катастрофи для себе, скільки саме втрати найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил РФ та техніки, яку вони відновлювали та накопичували десятиліттями.
Адже таке ослаблення армії Росії загрожує проблемами як на кордоні з країнами, котрі мають недвозначну слабкість до нинішніх територій РФ, так і всередині Росії, посиленням відцентрових явищ на тлі економічної кризи в країні.
І це в Кремлі чудово розуміють. А тому підтримують будь-які або напівзаходи, як-от обмеження окупації лише межами Донецької та Луганської областей, або прокладання сухопутного коридору до окупованого Криму.
Путінський капкан
Якщо Росія зважиться на таку криваву авантюру, то вона йтиме чітко за лекалами проєкту 2014 року, аж до кордону з Молдовою, особливо в районі Придністров'я та створення фактичного сухопутного коридору саме у так званій "ПМР".
Це дозволить Росії взяти Європу, по суті, у лещата. З півночі - Калінінградська область і з південного заходу - Одеська область - Придністров'я.
Ціна реалізації такого проєкту буде дуже висока. Ба більше, малоймовірно, що він в принципі буде реалізований.
Адже у 2014 році друга у світі за своїм потенціалом російська армія, яка готувалась до війни заздалегідь, не змогла реалізувати цей проєкт, зазнавши опору з боку 28-ї армії у світі, абсолютно неготової до війни.
Наразі армія України зразка 2022 року - це не армія України зразка 2014 року. І це теж чудово розуміють у Кремлі. А тому ривок Путіна, на який він має лише одну спробу, має таку тривалу затримку в часі. І цілком ймовірно, що цей ривок так і не здійсниться. Дуже хотілося б у це вірити.
Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми - під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, - він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
сделают заявление - послушаем, а пока хватит уже этих анонсов не о чем!
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
Прорыв под Николаевкой! Ополчение подтягивает резервы.
В 21:52 бой идёт страшный. В стороне Николаевке работают ДРГ и общевойсковые штурмовые группы ВСУ под прикрытием артиллерии разных калибров и танков.
группа сенаторів від обох партій звернулася до Президента з заявою,
що йому потрібно негайно звернутися до Конгресу і отримати зелене світло на відправку американьских солдатів у разі потреби в Україну.
попри те що Байден неодноразово казав, що це не повістці дня аргумент сенаторів:
як зміняться обставини і требуе змін повістка дня - що б не гаяти часу...
Вводят санкции против олигархов, у которых денег по всему миру и так напрятано. Смысл? А должны ввести против обычных ванек и машек.
Чтоб на конкурс, олимпиаду, выставку, конференцию - зась. Ибо все кацапы токсичны и жалеть там некого.
Они просто должны стать мировыми изгоями и париями.
Кстати, 36 % это и есть рейтинг путина в лучшем случае (но, скорей всего, где-то 25%). А где "50%", там вообще про другое- там так вопрос поставлен, что многим трудно вообще понять и ответить, но в этом вопросе Украина вообще не упоминается.
Неплохой результат для страны, ждущей большой войны.
"Одним народом россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине."
Учитывая, что добрых12-15% самых пророссийских украинцев, живущих в неподконтрольных территориях, после 2014 не спрашивают в укр. опросах, то результаты близки.