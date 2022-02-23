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50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN

Половина росіян вважає правильним використання Росією військової сили для недопущення України до НАТО, свідчать результати опитування, зробленого на замовлення американського телеканалу CNN.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Чверть опитаних заявили, що вважають такі дії неправильними, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.

При цьому 43% респондентів висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% – "за". Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.

Аналогічні питання поставили громадянам України. Проти застосування Росією сили для недопущення України до НАТО висловилися 70%, підтримали 13% опитаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Також 73% виступили проти використання сили для приєднання України до Росії, 13% – підтримали. Використання сили у разі загрози для Росії вважають за можливе 10% респондентів, проти висловилися 70%.

"Одним народом" росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні.

В опитуванні взяли участь трохи більше ніж по тисячі людей у Росії та в Україні. Дослідження проходило онлайн з 7 по 15 лютого, до звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян і визнання незаконних збройних угруповань "ЛНР" і "ДНР".

Читайте: 57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+61
Я давно говорю что московия - это коллективное *****. Там надеяться не на что.
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23.02.2022 22:18
+58
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

3 ч



22 февраля произошел квантовый скачок в восприятии Путина Западом : это Гитлер с ядерной бомбой.
Теперь оно уже не изменится до конца. Путина или мира.
Остановить Гитлера с ядерной бомбой и спасти Мир могут только русский граф Клаус фон Штауффенберг или украинская армия.
Слава Украине!
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23.02.2022 22:18
+51
.
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23.02.2022 22:19
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Ан Мур, зараз в нас тіпа єднання всіх проукраїнських сил. На використання числа "73%" накладено тимчасовий мораторій 😀
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23.02.2022 23:08 Відповісти
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23.02.2022 23:18 Відповісти
Это вот спецом для тех, кто рассказывает, что простые раисяне неучом неуиноуаты.
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23.02.2022 22:24 Відповісти
В начале войны, где-то в 15-м году, одна женщина, волонтер, написала у себя на странице очень простую формулу - "Чем больше руских сдохнет сегодня, тем меньше украинцев погибнет завтра. И это относится в том числе к женщинам и детям." Вот и вся математика.
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Це дуже добра і реалістична формула.
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24.02.2022 01:13 Відповісти
путін матиме лише одну спробу останнього ривка

Александр Коваленко

На тлі останніх загрозливих подій мене дедалі частіше питають, які саме цілі переслідує президент Росії Володимир Путін ескалацією біля кордонів з Україною та явним підвищенням ставок на окупованій частині Донбасу? Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Імперська мрія

Чи хоче він таким чином активізувати бойові дії та захопити повністю Донецьку й Луганську області у їхніх межах? Чи має він намір прокласти сухопутний коридор до окупованого Криму? Можливо, його цікавить дніпровський канал та відновлення постачання води на півострів?

Слід розуміти, що всі ці питання справді передбачають мету Путіна, але лише частково, не озвучуючи той кінцевий результат, якого прагнуть у Кремлі.

Річ у тім, що той крок, на який так хочуть, але досі не можуть зважитися у Кремлі, буде останнім шансом для Москви реалізувати той проєкт, який у далекому 2014 році провалився з тріском. Я маю на увазі захоплення територій України від Харкова до Одеси.

Фобія орди

Повторне вторгнення в Україну завдасть Росії колосальної шкоди. Санкції фактично знищать економіку Росії. Політична ізоляція повністю відмежує Росію від цивілізованого світу. Але, мабуть, найголовніше - це військові втрати. Втрати найбільш боєздатних підрозділів та найбільш боєздатної техніки.

Фактично Росія, розмірковуючи над вторгненням в Україну, боїться не стільки економічної та геополітичної катастрофи для себе, скільки саме втрати найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил РФ та техніки, яку вони відновлювали та накопичували десятиліттями.

Адже таке ослаблення армії Росії загрожує проблемами як на кордоні з країнами, котрі мають недвозначну слабкість до нинішніх територій РФ, так і всередині Росії, посиленням відцентрових явищ на тлі економічної кризи в країні.

І це в Кремлі чудово розуміють. А тому підтримують будь-які або напівзаходи, як-от обмеження окупації лише межами Донецької та Луганської областей, або прокладання сухопутного коридору до окупованого Криму.

Путінський капкан

Якщо Росія зважиться на таку криваву авантюру, то вона йтиме чітко за лекалами проєкту 2014 року, аж до кордону з Молдовою, особливо в районі Придністров'я та створення фактичного сухопутного коридору саме у так званій "ПМР".

Це дозволить Росії взяти Європу, по суті, у лещата. З півночі - Калінінградська область і з південного заходу - Одеська область - Придністров'я.

Ціна реалізації такого проєкту буде дуже висока. Ба більше, малоймовірно, що він в принципі буде реалізований.

Адже у 2014 році друга у світі за своїм потенціалом російська армія, яка готувалась до війни заздалегідь, не змогла реалізувати цей проєкт, зазнавши опору з боку 28-ї армії у світі, абсолютно неготової до війни.

Наразі армія України зразка 2022 року - це не армія України зразка 2014 року. І це теж чудово розуміють у Кремлі. А тому ривок Путіна, на який він має лише одну спробу, має таку тривалу затримку в часі. І цілком ймовірно, що цей ривок так і не здійсниться. Дуже хотілося б у це вірити.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми - під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, - він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
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23.02.2022 22:25 Відповісти
***** закопають українці, разом з армією. Слава Націі
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23.02.2022 23:18 Відповісти
Вот он - биомусор.

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23.02.2022 22:25 Відповісти
Давай, вперед, Ванга.
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23.02.2022 22:28 Відповісти
Да там все они - один коллективный путен...
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23.02.2022 22:26 Відповісти
Скоро вы быдлосвиньи траву жрать будете!!
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23.02.2022 22:26 Відповісти
И добывать огонь в пещерах трением!
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23.02.2022 23:47 Відповісти
Народ пі...ас! Крапка.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
Зеленскому это покажите, а то у него в мозгах "простой русский народ" не хочет воевать.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
В червні 1941 року червоноармійці взяли в полон кілька фашистів. Вони дуже здивувались, що в мирному житті німці були робітниками. Як же так ? Ви пролетарії і ми пролетарії, маємо об"єднуватись. Після кількох днів боїв такі питання вже ніхто не задавав.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
В ближайшее время ожидается совместное заявление пентагона и белого дома по Украине....
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23.02.2022 22:27 Відповісти
о чем? о том что американцы воевать в Украине не будут? или о том, что ФРГ все еще против поставок вооружения для Ураины?
сделают заявление - послушаем, а пока хватит уже этих анонсов не о чем!
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Думаю, що опитування дещо правдиве, а дещо замовне. Риторика нашої влади щодо )(уйла неправильна від початку. Дії неправильні. Але дасть Бог невдовзі Московії прийде кінець.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
Пропаганда робить свою ччорну справу.
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23.02.2022 22:32 Відповісти
Рабське бидло радіє за рано, чекайте ваших ваньок у сміттєвих пакетах по всій параші!
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23.02.2022 22:28 Відповісти
Анастасія Дмитрук.
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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23.02.2022 22:28 Відповісти
к моему огромному сожалению, ватность не зависит ни от национальности, ни от достатка или страны проживания. вата она везде вата. объединяет её неспособность критически мыслить и признавать свои ошибки, а также вера в то, что всегда виноват кто угодно, но не сама вата.
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23.02.2022 23:45 Відповісти
Нашо нам ці оптування в рашці?
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23.02.2022 22:30 Відповісти
А нам должно быть не насрать на мнение окупантов? Понятное дело что они против чтобы Украина вступила в НАТО так как тогда больше в Украину они не смогут захватить
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23.02.2022 22:31 Відповісти
"Одним народом" росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3318464
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23.02.2022 22:33 Відповісти
Каждый 3-й потенциальный предатель? И это при опросе в условиях войны, когда самые умные предатели так не ответят. Сколько же их в реальности?
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Та сторона пишет, якобы наши начали наступление по всему фронту.. По состоянию на 22:00:
Прорыв под Николаевкой! Ополчение подтягивает резервы.

В 21:52 бой идёт страшный. В стороне Николаевке работают ДРГ и общевойсковые штурмовые группы ВСУ под прикрытием артиллерии разных калибров и танков.
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23.02.2022 22:34 Відповісти
Где такое пишут?
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23.02.2022 23:06 Відповісти
на одном ихнем политсвинарнике.. ( tanzpol org)
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23.02.2022 23:11 Відповісти
Женя ти посмотри на его флажочки, один штатовский , а нижний наш.
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23.02.2022 23:16 Відповісти
а что не так с флажочками? Это Цензор ставит..
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23.02.2022 23:26 Відповісти
Если випиэн не включать, то и флажки не меняются.
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23.02.2022 23:34 Відповісти
ну он почти всегда включен..но все равно.. то наш, то юнайтед джек..
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23.02.2022 23:37 Відповісти
Да флажок поменять так то не вопрос. Просто в зомбоящике тихо, агенство новостей молчит, басурин молчит, а недавно чтобы теток перепугать и заставить выехать и сирены без предупреждения выли, и арта херачила.
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23.02.2022 23:33 Відповісти
Ублюдки. Готовьтесь принимать гробы
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Товариство, не хвилюємось! ЧВК ВАГНЕР - 2500 бійців, КАДИРІВЦІВ - 5000 бійців. Через 2-3 дні відкритих боїв їх вже не буде. А ДАЛІ В БІЙ ПІДУТЬ російські СТРОКОВИКИ - шмаркачи по 19-20 років, які будуть гинути тисячами та потрапляти в полон сотнями. Після цього ГРОМАДСЬКА ДУМКА В МОСКОВІЇ стане зовсім іншою!
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23.02.2022 22:35 Відповісти
пуйло відсилаючи кадировське м'ясо на убой рішає для себе питання непідконтрольної Чечні, цікаво чи бородаті це розуміють...
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23.02.2022 22:42 Відповісти
Ага. Так вони і побігли у бій. Пара годин інтенсивного зіткнення-і ті що залишаться живими мчать на своїх тачанках на півдорозі до Грозного.
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23.02.2022 23:59 Відповісти
Окрім кадирівців і вагнерівців - у московії є і інші контрактники.
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24.02.2022 00:35 Відповісти
До тех пор пока двухсотые не покатились эшелонами.
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23.02.2022 22:35 Відповісти
кацапы потомственные рабы и холопы.
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23.02.2022 22:36 Відповісти
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23.02.2022 22:36 Відповісти
цікава новина мелькае на тв CNN 25 хв тому.
группа сенаторів від обох партій звернулася до Президента з заявою,
що йому потрібно негайно звернутися до Конгресу і отримати зелене світло на відправку американьских солдатів у разі потреби в Україну.
попри те що Байден неодноразово казав, що це не повістці дня аргумент сенаторів:
як зміняться обставини і требуе змін повістка дня - що б не гаяти часу...
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23.02.2022 22:37 Відповісти
И если при вводе новых санкций кто-то сердобольный скажит, что могут пострадать простые люди, ткните в его харю эту статистику.
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23.02.2022 22:37 Відповісти
Дуже гарне опитування, якраз для наших маланців прокацапських що говорять, це тільки пуйло поганий а решта кацапів нам брати
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23.02.2022 22:38 Відповісти
Do Dupy ruski
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23.02.2022 22:43 Відповісти
Они должны сдохнуть с голоду! В 90-х, большая ошибка США, что вытянули эту плесень и подкормили! Надо было менять мешок картошки на ядерную ракету! Причем эти 50%, а на самом деле их больше- это люмпен, злые совковые бабки и дожившие чудом до 54 лет алкаши советской закваски. Они особо ненавидят НАТУ!))) Нет там среднего класса и интелигенции. Учителей, кстати, не считайте за интелигенцию- это путинские глисты!
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23.02.2022 22:55 Відповісти
Мне тоже 54 ,и что , я за НАТО и ЕС ,и представь себе не алкаш. Бред какой то пишешь.
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23.02.2022 23:03 Відповісти
Поддерживаю. Мне 56 лет. Я также ЗА вступление Украины в НАТО и ЕС.
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23.02.2022 23:14 Відповісти
А так ты великовозрастный антиваксер... Тогда все понятно... Я то думал тебе лет 20... Слава богу хоть в гражданской позиции наши мнения сходятся
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24.02.2022 01:21 Відповісти
ИДИТЕ *****, РОСОСИЯНЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 22:56 Відповісти
********!
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23.02.2022 22:57 Відповісти
Самое главное, что это не только бабки и деды, там и молодежь с ватными мозгами😁
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23.02.2022 22:58 Відповісти
Я так думаю, що коли у московію потоком піде ГРУЗ 200 процент бажаючих "застасуванщиков сили" буде зменшуватися. Так само зменшувалася процент прихильників ЗЕ-влади, коли зрозуміли, що ні халявної комуналки, ні 4000 євро, ні інших "смаколиків" не буде. Шкода що постраждають і наші герої. Мабуть в мене кам'яне серце, але москалів мені не шкода (від слова "зовсім"). Вся їхня шобла не варта ні одного нашого воїна. Слава Україні! Героям слава!!!
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23.02.2022 22:59 Відповісти
очень хорошо. Значит запад и США должны запретить русским въезд, аннулировать визы, запретить им участвие в любых спортивных, культурных и других коллективных мероприятиях. Они должны остаться за поребриком. В прямом смысле этого слова.
Вводят санкции против олигархов, у которых денег по всему миру и так напрятано. Смысл? А должны ввести против обычных ванек и машек.
Чтоб на конкурс, олимпиаду, выставку, конференцию - зась. Ибо все кацапы токсичны и жалеть там некого.
Они просто должны стать мировыми изгоями и париями.
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23.02.2022 23:00 Відповісти
Не завадило б зеленому преЗЕденту ввести візовий режим для мокшанської наволочі,а потім можна щось вимагати від Західних країн.
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23.02.2022 23:28 Відповісти
..50% за, это те, кто не собирается сам воевать!!!
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23.02.2022 23:31 Відповісти
Если не больше..
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Мы один народ с украинцами
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23.02.2022 23:35 Відповісти
а нато в прибалтике они не заметили. бред, причина в другом
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23.02.2022 23:36 Відповісти
братский урод
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Выходит, что большинство из них хотят воевать, убивать, грабить насиловать?
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23.02.2022 23:38 Відповісти
все что нужно знать об этом лайне по кличке "расияне" .
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23.02.2022 23:40 Відповісти
Kogda sprasivali ruskix po Ukraine nado bylo sprosit soglasni li oni dolari i evro vydet tolko po televizoru,nejexat bolse v Evropu takze izza bana,zit za graniu bednosti s pustim xolodilnikom
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23.02.2022 23:42 Відповісти
Хуже нет идиотов на планете Земля чем российское БЫДЛО (РОССИЙСКАЯ МРАЗЬ), которая от всей православной души желает что-бы всем было хуже чем им убогим - обгаженным дебилам.
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23.02.2022 23:43 Відповісти
Всего 50? Что-то очень мало для страны победившего быдлофашизма
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23.02.2022 23:44 Відповісти
И даже не 50, а 36 % ("При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% - за").
Кстати, 36 % это и есть рейтинг путина в лучшем случае (но, скорей всего, где-то 25%). А где "50%", там вообще про другое- там так вопрос поставлен, что многим трудно вообще понять и ответить, но в этом вопросе Украина вообще не упоминается.
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24.02.2022 01:09 Відповісти
При словах мышебратъя одиннарот можно стрелять на шорох....
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23.02.2022 23:46 Відповісти
это пока не начались похороны их членов семей из армии...
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23.02.2022 23:46 Відповісти
Онлайн опросам я бы особо не доверял..у Парашки огромная армия троле ботов, а уж эти мрази наголосуют..
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23.02.2022 23:51 Відповісти
ti verish v dobriih rjuskih, hm, ja tozhe, no toljko v kazhdom 200 i to proverju, ne pritovorjajetsia li gadina.
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23.02.2022 23:58 Відповісти
Nu eto po ih skrepam - bjot, znachit ljubit. Do chego zhe otvratiteljnij i merzkij narodishko ili tochneje sborishche raznih narodov pri tom vpitavshij vsio samoje merzkoje i toljko merzkoje, tak sozdav ruske..
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23.02.2022 23:57 Відповісти
Понятно, что часть россиян за, часть против. Но это не имеет никакого значения. Путина мнения подданных плебеев уже не интересует. Если он решил воевать, то будет воевать.
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24.02.2022 00:02 Відповісти
А вот за эту ситуацию в ответе должны буть все холопы нароссии
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24.02.2022 01:24 Відповісти
Меня больше беспокоит другое. Что 13% украинцев за то, что бы Россия применяла силу, чтобы Украина не вступила в НАТО. Видимо, это избиратели ОПЗЖ,
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24.02.2022 00:06 Відповісти
Это не украинцы, в большинстве это и есть раша скот...ведь в Украине проживает 15% кацапни...Ну и понятно что и малоросского скота любителей мышебратьев тоже есть..их я бы категорически не называл украинцами.
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24.02.2022 00:12 Відповісти
Ну на россии есть разные слова русские, как национальность и россияне ,как граждане. А в Украине и национальность украинцы и жители Украины тоже украинцы. Я не знаю, как их еще назвать.
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24.02.2022 00:17 Відповісти
Думаю, цього досить, щоб зрозуміти, що зі смертю пуцина проблема із агресивним сусідом не вирішиться. Це можна не сприймати, можна ставити під сумнів, але ця ситуація мені нагадує один історичний момент. Ганні а отримує над Римом одну перемогу за іншою. Римські армії почергово розбиті. Ганнібал майже під стінами Риму. Але йому бракне сил захопити його. І Ганнібал відступає. Римські сенатори розуміють, що ці війни ніколи не скінчиться. Бо Карфаген, навіть зазнавши поразки у боротьбі за Сицвлвю, швидко відновлює свої сили і знову загрожує Риму. І тоді римський політик, сенатор Марк ПорційКатон Старший говорить фразу, якою потім завжди закінчу свої виступи у Сенаті: "А поза тим вважаю, що Карфаген потрібно зруйнувати!" Більш відомий в історії вислів "Карфаген повинен бути зруйнованим" став національною ідеєю Риму, його програмою задля успішного розвитку і сталого миру. Після трирічної облоги Карфаген був взятий військами під проводом Публія Сціпіона. 50 тисяч карфагенян були взяті у рабство, саме місто - зруйноване дотла, переоране плуга и і засипане сіллю. Римська тоді ще республіка отримала шанс на сталий розвиток і створили світ, з якого всі ми і вийшли, спираючись на досягнення римлян у науці, у праві, у державотворення і як не дивно - у демократії. Саме у Римі було створене громадянське суспільство і створений інститут громадян, які мали величезний вплив на владу, яку самі ж і обирали (до Октавіана Августа, який став першим імператором і перетворив республіку на імперію). А що Карфаген? В Карфагені була встановлена олігархічна конституція. Формально влада належала народним зборам. Але керувала адіра (фінік. ***************.png" target="_BLANK"> ****************.png" target="_BLANK">*************.png" target="_BLANK">***************.png" target="_BLANK">), яка відтепер призначала військового командувача і державних посадовців.ця адіра була прообразом кооперативу "Озеро", таким собі клубом олігархів. Нічого не нагадує? 😊 Звичайно, нам може не подобатись жорстокість римлян. Але погодьтеся, державний устрій і громадянські свободи у Римі були прогресивніші. І саме тому римляни перемогли. Отож і кацапія, особливо мацква повинна бути зруйнована, переоране і засипана сіллю. Щоб прогресивніша, хоча і слабша Україна могла не лише існувати, а й розвиватися. І на то нема ради.
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24.02.2022 00:21 Відповісти
По заказу CNN, ага щас, а опрос проводил филиал ФСБ? Любие данние в условиях диктатури и террора будут в интересах режима. То, что там почти все свихнулись от пропаганди ето да, но то что там очень многие наклали в штани от перспективи повоевать с ЗСУ не подлежит сомнению.
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24.02.2022 00:38 Відповісти
"Против применения Россией сил для недопущения Украины в НАТО высказались 70%, поддержали 13% опрошенных."
Неплохой результат для страны, ждущей большой войны.


"Одним народом россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине."
Учитывая, что добрых12-15% самых пророссийских украинцев, живущих в неподконтрольных территориях, после 2014 не спрашивают в укр. опросах, то результаты близки.
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24.02.2022 01:18 Відповісти
Это очевидно, брехливый преступный режим бандитов в кремле держится только на страхе собственного народа во внешней угрозе. Сейчас Украина является форпостом демократического мира и помочь нам выстоять в борьбе с тоталитарным режимом кремля, сам Бог велел. А *************, как и положено принципу их существования, стали за спиной своего народа.
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24.02.2022 02:22 Відповісти
Приспело время в условиях агрессии мордора против Украины заблокировать тяжелой техникой взлетные полосы в аэропортах областных центров, которые в настоящее время не эксплуатируются. А также усилить охрану действующих, а также гос. учреждений и инфраструктуры жизнеобеспечения. Кремлевское банд. формирование имеет большой опыт проведения спец. операций по внезапному захвату критически важных обьектов. В этом плане можно вспомнить нападение на Чехословакию в 1968 году.
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24.02.2022 02:24 Відповісти
********** ублюдки - все сдохнете до единого . Пленных не брать
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24.02.2022 02:50 Відповісти
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24.02.2022 04:47 Відповісти
CNN значит скорее всего фейк.
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24.02.2022 07:26 Відповісти
В 2008-м они показывали стреляющие по Цхвинвалу РСЗО Саакашвили и рассказывали что это русские обстреливают Тбилиси. У Соловьева и Киселева были хорошие учителя.
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24.02.2022 07:35 Відповісти
В принципе тогда информационные орлы Путина поняли чтобы обманывать можно и нужно.
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24.02.2022 07:39 Відповісти
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