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У Чопі на Закарпатті перейменували вулицю Московську

перейменування

У закарпатському Чопі вулицю Московську перейменували на Героїв України

Про це інформує Чопська міська рада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

На позачерговому засіданні міськради депутати ухвалили решення перейменувати вулицю Московську на Героїв України.

Таке рішення ухвалили, враховуючи думку громади, з метою дерусифікації міста та забороною пропаганди символіки країни-агресора.

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"29 березня, відбулося позачергове засідання 16 сесії, на якому було розглянуте одне питання порядку денного. У зв’язку з російським вторгненням в Україну, враховуючи думку громади, з метою дерусифікації міста та забороною пропаганди символіки країни-агресора було перейменовано вулицю Московську на вулицю Героїв України.

Наостанок міський голова подякував усім, хто маленькими кроками наближає нашу перемогу", - сказано в повідомленні.

Автор: 

перейменування (584) Чоп (21) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+9
Добре. Але 30 років щоб це зробити?
А потім питають - чому не в ЄС, чому ще не в НАТО.
Невже тяжко зрозуміти - Україну з "тайожною" ментальністю там мало хто бажає бачити.
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31.03.2022 00:07
+3
Представники Європейського Союзу здійснили обшук в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром" Про це пише американське ділове видання https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-30/european-union-raids-gazprom-offices-in-germany-in-price-probe Bloomberg .
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31.03.2022 00:03
+2
Може тепер і в Заркові не будуть мітинги за проспект Жукова?
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31.03.2022 00:27
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Представники Європейського Союзу здійснили обшук в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром" Про це пише американське ділове видання https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-30/european-union-raids-gazprom-offices-in-germany-in-price-probe Bloomberg .
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31.03.2022 00:03 Відповісти
Добре. Але 30 років щоб це зробити?
А потім питають - чому не в ЄС, чому ще не в НАТО.
Невже тяжко зрозуміти - Україну з "тайожною" ментальністю там мало хто бажає бачити.
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31.03.2022 00:07 Відповісти
Дурень вчиться тільки коли його б'ють по голові . Без підсрачників - голова не хоче працювати . Це сумно , насправді .
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31.03.2022 00:29 Відповісти
Так, це сумно.
Нажаль навіть сьогодні ця ментальність "тайожнава брата" присутня у багатьох.
Для прикладу навіть цей форум Цензора. Спілкування людей дуже відрізняється від спілкування на подібних але англомовних. У своїм стилі, риториці, нетерпимости і агресивности тутешнє більш подібне до пересічного москальського спілкування. Багато гасел, ємоцій і значно менше практичних думок, прагматичної логіки і раціональности.
Українцям необхідно у першу чергу міняти себе, якщо є справжнє бажання стати частиною Заходу.
Західні суспільства мінятися під українців не будуть.
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31.03.2022 01:10 Відповісти
Ми бачимо , наскільки прогнилі та скорумповані західні еліти . Їхні слова - нічого не варті . Брехня - їхня найвища цінність . Тож срати на них . Ми залишатимемось самі собою , з власною ідентичністю .
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31.03.2022 04:15 Відповісти
Дуже цікаво але зовсім не зрозуміло до чого тут еліти?
Я власне зауважив про звичайних людей, їхнє ставлення одне до одного, їхні дискусії по проблемам які виникають (у Західних суспільствах проблеми є також).
До речи їхнє ставлення до власних політичних еліт і їхніх дій здебільшого негативне також. Різниця тільки у тім що в обговорені не вживається вулична лайка і у посталих проблемах не шукається хтось зі сторони, кого можна звинуватити.
Натомість в усих москальских проблемах вині зовнішні сили, які і існують тільки для того аби знищити "вєлікую" мокшандію.
Нажаль в українських обговореннях чітко прослідковується такий самий тренд. Вині хто завгодно але тільки не "многостральниє" українці.
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31.03.2022 05:32 Відповісти
Ви ще про московський проспект не забувайте)))
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31.03.2022 00:33 Відповісти
Може тепер і в Заркові не будуть мітинги за проспект Жукова?
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31.03.2022 00:27 Відповісти
А шо случилось?
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31.03.2022 01:17 Відповісти
А їм Икарус Сциклярто не дозволяв.
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31.03.2022 10:28 Відповісти
Почему они эту улицу после 2014 года не переименовали
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31.03.2022 02:25 Відповісти
біля мене теж є вулиця московська....сподіваюсь, не довго їй ще бути з цією назвою
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31.03.2022 06:57 Відповісти
 
 