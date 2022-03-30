У Чопі на Закарпатті перейменували вулицю Московську

У закарпатському Чопі вулицю Московську перейменували на Героїв України

Про це інформує Чопська міська рада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".



На позачерговому засіданні міськради депутати ухвалили решення перейменувати вулицю Московську на Героїв України.

Таке рішення ухвалили, враховуючи думку громади, з метою дерусифікації міста та забороною пропаганди символіки країни-агресора.

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"29 березня, відбулося позачергове засідання 16 сесії, на якому було розглянуте одне питання порядку денного. У зв’язку з російським вторгненням в Україну, враховуючи думку громади, з метою дерусифікації міста та забороною пропаганди символіки країни-агресора було перейменовано вулицю Московську на вулицю Героїв України.

Наостанок міський голова подякував усім, хто маленькими кроками наближає нашу перемогу", - сказано в повідомленні.