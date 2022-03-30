У Чопі на Закарпатті перейменували вулицю Московську
У закарпатському Чопі вулицю Московську перейменували на Героїв України
Про це інформує Чопська міська рада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".
На позачерговому засіданні міськради депутати ухвалили решення перейменувати вулицю Московську на Героїв України.
Таке рішення ухвалили, враховуючи думку громади, з метою дерусифікації міста та забороною пропаганди символіки країни-агресора.
"29 березня, відбулося позачергове засідання 16 сесії, на якому було розглянуте одне питання порядку денного. У зв’язку з російським вторгненням в Україну, враховуючи думку громади, з метою дерусифікації міста та забороною пропаганди символіки країни-агресора було перейменовано вулицю Московську на вулицю Героїв України.
Наостанок міський голова подякував усім, хто маленькими кроками наближає нашу перемогу", - сказано в повідомленні.
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А потім питають - чому не в ЄС, чому ще не в НАТО.
Невже тяжко зрозуміти - Україну з "тайожною" ментальністю там мало хто бажає бачити.
Нажаль навіть сьогодні ця ментальність "тайожнава брата" присутня у багатьох.
Для прикладу навіть цей форум Цензора. Спілкування людей дуже відрізняється від спілкування на подібних але англомовних. У своїм стилі, риториці, нетерпимости і агресивности тутешнє більш подібне до пересічного москальського спілкування. Багато гасел, ємоцій і значно менше практичних думок, прагматичної логіки і раціональности.
Українцям необхідно у першу чергу міняти себе, якщо є справжнє бажання стати частиною Заходу.
Західні суспільства мінятися під українців не будуть.
Я власне зауважив про звичайних людей, їхнє ставлення одне до одного, їхні дискусії по проблемам які виникають (у Західних суспільствах проблеми є також).
До речи їхнє ставлення до власних політичних еліт і їхніх дій здебільшого негативне також. Різниця тільки у тім що в обговорені не вживається вулична лайка і у посталих проблемах не шукається хтось зі сторони, кого можна звинуватити.
Натомість в усих москальских проблемах вині зовнішні сили, які і існують тільки для того аби знищити "вєлікую" мокшандію.
Нажаль в українських обговореннях чітко прослідковується такий самий тренд. Вині хто завгодно але тільки не "многостральниє" українці.