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Частина російських військ покидає Чорнобильску АЕС , - AFP
Частина російських окупаційних військ покидають територію Чоронбильської атомної станції.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють джерела агентства Франс-прес у Пентагоні.
"Росіяни починають виводити з Чорнобильської атомної станції", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+50 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар31.03.2022 00:18
+39 Oleg Gonchar
показати весь коментар31.03.2022 00:19
+37 вставай
показати весь коментар31.03.2022 00:18
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климат не тот? ))) на свежем чернобыльском воздухе должны ж были светиться здоровьем)))
Перебування на території с радіаційним випромінюваням
Це гарантовано отримання в майбутньому хвороб...
Від яких дійсно можуть бути муки
"там обрив, але вам туда можна".