УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 092 47

Частина російських військ покидає Чорнобильску АЕС , - AFP

чаес,окупанти

Частина російських окупаційних військ покидають територію Чоронбильської атомної станції.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють джерела агентства Франс-прес у Пентагоні.

"Росіяни починають виводити з Чорнобильської атомної станції", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters

Автор: 

армія рф (17176) ЧАЕС (537)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
Кацапи покидають радіаційну зону. Але радіаційна зона вже ніколи не покине кацапів. Якщо бути точним - до самої смерті. Швидкої і болючої. Амінь.
показати весь коментар
31.03.2022 00:18
+39
Смародерили нашу радиацию и теперь возвращаются обогащенными в рашку.
показати весь коментар
31.03.2022 00:19
+37
Засвітились мабуть.
показати весь коментар
31.03.2022 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засвітились мабуть.
показати весь коментар
31.03.2022 00:18 Відповісти
Під саркофагом від обстрілів переховувались.
показати весь коментар
31.03.2022 00:22 Відповісти
Сказали,що в Сорнобаївці тепліше,сонце,степ курорт
показати весь коментар
31.03.2022 00:36 Відповісти
зондеркоманда "свєтлячок"
показати весь коментар
31.03.2022 06:49 Відповісти
Кацапи покидають радіаційну зону. Але радіаційна зона вже ніколи не покине кацапів. Якщо бути точним - до самої смерті. Швидкої і болючої. Амінь.
показати весь коментар
31.03.2022 00:18 Відповісти
Не слишком быстрой. И потому очень страшной.
показати весь коментар
31.03.2022 00:31 Відповісти
Ну нащо,ви,так? Що для людини смерть,то для кацапа радість. Не жахайте вялікіх
показати весь коментар
31.03.2022 00:38 Відповісти
🐔🐷🐓 солдаты после облучения в Чернобыле.
показати весь коментар
31.03.2022 00:34 Відповісти
... нахватавшись альфа-бета-гамма.. Сьогодні було у пабліках-окопи в Рудому лісі тай й з ознаками промінної хворобу-у лікарню.. мавпи на реакторі
показати весь коментар
31.03.2022 00:19 Відповісти
Смародерили нашу радиацию и теперь возвращаются обогащенными в рашку.
показати весь коментар
31.03.2022 00:19 Відповісти
Везуть "ништяки" из Украины.
показати весь коментар
31.03.2022 00:20 Відповісти
Будуть радувати самок
показати весь коментар
31.03.2022 00:39 Відповісти
топліво для АЕС...
показати весь коментар
31.03.2022 00:25 Відповісти
На химиотерапию поехали пацаны. Только это уже бестолку.
показати весь коментар
31.03.2022 00:20 Відповісти
Їм хіміотерапія вже не потрібна , гамма випромінювання вже її замінило (( тепер як з панського плеча головний бульбаш дозволить кацапам провести трансплантацію кісткового мозку -вони залишаться живими інвалідами , якщо пожаліє коштів , доведеться утилізувати кацапам і свій мобільний крематорій ((
показати весь коментар
31.03.2022 01:18 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 00:20 Відповісти
Їх всіх треба пропустити через цей дивний лісочок, прасчай молодість))
показати весь коментар
31.03.2022 00:21 Відповісти
а що такое???
климат не тот? ))) на свежем чернобыльском воздухе должны ж были светиться здоровьем)))
показати весь коментар
31.03.2022 00:22 Відповісти
Хай би ще трохи посиділи, то й виводити не потрібного було б нікого.
показати весь коментар
31.03.2022 00:23 Відповісти
Ану стоять!!!! УЧЕНЬЯ - СВЕТ! (В гамма диапазоне).
показати весь коментар
31.03.2022 00:23 Відповісти
я тоже подумал что боятся радиации. сцикло.
показати весь коментар
31.03.2022 00:25 Відповісти
звідки їм знати про радіацію? Більшість орків народилося через 10-20 років після чорнобильскої трагедії.
показати весь коментар
31.03.2022 00:48 Відповісти
А не ученья-чуть свет и пол шестого.
показати весь коментар
31.03.2022 10:34 Відповісти
поїхали помирати у муках на Росії
показати весь коментар
31.03.2022 00:24 Відповісти
І чим це відрізняється від інших росіян?
показати весь коментар
31.03.2022 00:33 Відповісти
Так це констатація факту

Перебування на території с радіаційним випромінюваням

Це гарантовано отримання в майбутньому хвороб...
Від яких дійсно можуть бути муки
показати весь коментар
31.03.2022 04:32 Відповісти
В мішках хоч покидають
показати весь коментар
31.03.2022 00:26 Відповісти
Надеюсь, сдохнут от лучевой болезни.
показати весь коментар
31.03.2022 00:28 Відповісти
Здохнуть. Й німб буде сяятти. Над могилою.
показати весь коментар
31.03.2022 00:41 Відповісти
.
показати весь коментар
31.03.2022 00:29 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 00:29 Відповісти
идеями ***** будут светиться на кацапии
показати весь коментар
31.03.2022 00:29 Відповісти
Поїхали здихати від опромінення у білоруські шпиталі.
показати весь коментар
31.03.2022 00:35 Відповісти
Колись давним-давно у них стояв.
показати весь коментар
31.03.2022 00:40 Відповісти
Бодай би їх побили метастази
показати весь коментар
31.03.2022 00:40 Відповісти
Ті що вже трішки підзагоріли.
показати весь коментар
31.03.2022 00:41 Відповісти
Здоровых Вам хлопцы детей. Если будут дауны и с тремя руками, то вопросы к военному руководств
показати весь коментар
31.03.2022 00:43 Відповісти
А вони, взагалі, будуть ті діти? Другорядна статева ознака вже не потурбує цих ідіотів. Можуть тепер сміло вступати до секти скобців!
показати весь коментар
31.03.2022 01:26 Відповісти
Там и без радиации рождались бы слабоумные кацапы. От осинки не родятся апельсинки
показати весь коментар
31.03.2022 08:41 Відповісти
А,шо,це вони так швидко??? Ще,не всю радіацію денацифікували. Вимагаю продовження Шоу. Що,ми діточкам показуватимемо,,?
показати весь коментар
31.03.2022 00:45 Відповісти
А как кричали "УРА" и в воздух чепчики бросали!!
показати весь коментар
31.03.2022 00:51 Відповісти
И в воздух волосы бросали
показати весь коментар
31.03.2022 08:42 Відповісти
Давайте кацапи - побільше в Рудий ліс лізьте і копайте там собі яму,
"там обрив, але вам туда можна".
показати весь коментар
31.03.2022 01:07 Відповісти
Радіація це така погана штука, це як мікро вогонь, який коли попадає в організм горить там ще 50 років, по суті помаленько вбиває.
показати весь коментар
31.03.2022 01:56 Відповісти
Куди ж ви так швидко? Побули б трохи довше. Може б яйця повідсихали
показати весь коментар
31.03.2022 02:14 Відповісти
снорки почали розбігатися
показати весь коментар
31.03.2022 05:41 Відповісти
 
 