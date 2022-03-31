"Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія"

Глава української делегації на переговорах із Російською Федерацією Давид Арахамія вважає позитивною роль російського олігарха Романа Абрамовича у цьому процесі, оскільки він спочатку виступав як "неофіційний канал зв'язку".

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Насправді, відверто кажучи, (він грає роль. - Ред.) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став громадську роль виконувати. Тому що з самого початку була така у нього роль, що в переговорах називається back channel, тобто додатковий канал зв'язку, неофіційний, який допомагає якісь складні речі промовляти нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно. Потім, завдяки міжнародній пресі, цей прихований канал став відомий на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не back channel, а є ще однією особою на переговорах", - пояснив Арахамія.

На його думку, Абрамович намагається позиціонувати себе як нейтральний бік у переговорному процесі.

"Хоча ми не сприймаємо його як нейтральний бік. Але, можна сказати, що він, звичайно, більш нейтральний, ніж офіційна сторона переговорів", - додав Арахамія.

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