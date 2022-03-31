Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія
Глава української делегації на переговорах із Російською Федерацією Давид Арахамія вважає позитивною роль російського олігарха Романа Абрамовича у цьому процесі, оскільки він спочатку виступав як "неофіційний канал зв'язку".
Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Насправді, відверто кажучи, (він грає роль. - Ред.) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став громадську роль виконувати. Тому що з самого початку була така у нього роль, що в переговорах називається back channel, тобто додатковий канал зв'язку, неофіційний, який допомагає якісь складні речі промовляти нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно. Потім, завдяки міжнародній пресі, цей прихований канал став відомий на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не back channel, а є ще однією особою на переговорах", - пояснив Арахамія.
На його думку, Абрамович намагається позиціонувати себе як нейтральний бік у переговорному процесі.
"Хоча ми не сприймаємо його як нейтральний бік. Але, можна сказати, що він, звичайно, більш нейтральний, ніж офіційна сторона переговорів", - додав Арахамія.
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Україну зовсім не обходить, хто такий Абрамович в цих перемовинах - нахєра цого постійно приплітати у контексті перемовин?? "голуб міра" хєров !
Слава ЗСУ!!!
Кстати, а что он там наподписывал?Почему для Народа это -Секрет!А для врага человечества - нет?
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
Та невже?
Хоча з іншого боку вагомість "позитивного внеску" на переговорах, як і у ВР, напевно прямо пропорційна внеску у конверт.
Back channel - задній канал.
Також у цьому договорі немає таких слів - як репарація та контребуція.
За який хрін тоді Україна відновлюватиме свою інфраструктуру?
Якщо Україна підпише цей договір, тоді кацапам що віддати заарештований золотовалютний резерв, щоб вони далі озброювалися?
А в Україні не буде грошей на озброєння, бо треба буде піднімати економіку.
І як це так - щоб роssія країна агресор була гарантом у цьому договорі - це ж просто абсурт та нонсенс.
А військовий договір потрібен з Великобританією - щоб над Україною була британська ядерна парасолька.
ВОПРОС - долго эти два идиота ещё будут мельтешить в СМИ ,
Пора их удалить с поля !!!
https://focus.ua/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga
Раніше Єрмак посади продавав, а тепер звільнення від санкцій. Пацан "прішол к успєху".
а вони корупцію розводять...
То ти Фуйлу таку нісенітнецю розкажи про абрашку
Амери все бачать..та роблять відповідні висновки
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони. Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...