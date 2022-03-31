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Новини Війна
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Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія

Глава української делегації на переговорах із Російською Федерацією Давид Арахамія вважає позитивною роль російського олігарха Романа Абрамовича у цьому процесі, оскільки він спочатку виступав як "неофіційний канал зв'язку".

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Насправді, відверто кажучи, (він грає роль. - Ред.) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став громадську роль виконувати. Тому що з самого початку була така у нього роль, що в переговорах називається back channel, тобто додатковий канал зв'язку, неофіційний, який допомагає якісь складні речі промовляти нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно. Потім, завдяки міжнародній пресі, цей прихований канал став відомий на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не back channel, а є ще однією особою на переговорах", - пояснив Арахамія.

На його думку, Абрамович намагається позиціонувати себе як нейтральний бік у переговорному процесі.

"Хоча ми не сприймаємо його як нейтральний бік. Але, можна сказати, що він, звичайно, більш нейтральний, ніж офіційна сторона переговорів", - додав Арахамія.

Також читайте: Абрамович є вкрай ефективним посередником між делегаціями РФ і України у переговорному процесі, - ОП

Автор: 

Абрамович Роман (184) Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+43
Ага, жители Мариуполя соврать не дадут.
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31.03.2022 00:25
+41
Гаманець ***** - рідний брат Zепідарасів.
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31.03.2022 00:25
+36
2 "великі" переговорники Арахамія і Абрамович, вони вже там напереговорили.
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31.03.2022 00:26
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Ага, жители Мариуполя соврать не дадут.
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31.03.2022 00:25 Відповісти
Гаманець ***** - рідний брат Zепідарасів.
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31.03.2022 00:25 Відповісти
Це просто п..ц якийсь.
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31.03.2022 00:25 Відповісти
2 "великі" переговорники Арахамія і Абрамович, вони вже там напереговорили.
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31.03.2022 00:26 Відповісти
Вони не українці. А це значить, що вони ідуть точно за кораблем. Ніяких Арахамій, Абрамовичів, Арестовичів. Їм по* що продавати, це не їхня рідна земля!
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31.03.2022 00:41 Відповісти
Хитрожопый Абрамович и хитропопая Арахамия.
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31.03.2022 02:08 Відповісти
Арахамія так відсоси у нього на камеру, для ще більш тісних звязків
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31.03.2022 00:27 Відповісти
на скільки мільйонів долларів гарно впливає?)
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31.03.2022 00:28 Відповісти
Точно позитивну - але не для України. Точно таку "позитивну" роль уже грав медведчук.
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31.03.2022 00:28 Відповісти
Тим більше, що Абрамович точно не перестав бути російським олігархом і особою наближеною до президента РФ Путіна
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31.03.2022 07:50 Відповісти
навпаки,нехай отримує санкції сповна,ви б ше якогось шамана туди посадили підсумок буде той самий..
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Він грає роль, щоб спасти свої мільярди, але їх і без того США заберуть і нам передадуть у вигляді дотацій. Дякувати, що США не подалось на умовляння блазня знати з нього санкції. І не потрібно Мовковсько-Абхазькому шаурмену по імені "Арахамія" пудрити голову Українцям. Якого біса він взагалі на цих перемовинах нас представляє??? Нехай у свою радную Абхазію валить і там з кацапами перемовини веде, щодо своєї рідної землі.
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Просто злості не вистачає! гинуть кращі українці, а всяка наволоч у вигляді московського "Івана Якавіны", грузинського "Арестовича", єврейського "Лідора ********** (віднедавна гордого наполєончика, у якого не виступи а приступи логореє)", абхазького "Арахамії", свинособачого "Абрамовича" бере і піариться на цьому. Сидіть бл**дь мовчіть у дві дирки. Перемовини мають вести кваліфіковані дипломати та військові, виступати та коментувати події мають речники ЗСУ а не різноманітні радники-переобуванці-зрадники.
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31.03.2022 00:36 Відповісти
К сожалению, США против него санкций вроде как не ввели. Говорят, что по нашей просьбе.
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31.03.2022 00:38 Відповісти
Обратите внимание вся хрень из ОПы после полуночи - похоже принимают...А потом такие...стратеги...дипломаты...
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Брєд. Якась хламідія обговорює роль абрамовича.
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31.03.2022 00:30 Відповісти
***, опять эта арахламидия , НАЙДИТЕ НОРМАЛЬНОГО !!!!
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Компания PowerJet прекратила ремонт и техобслуживание двигателей для SSJ100.
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31.03.2022 00:31 Відповісти
що цей алєнь небритий меле постійно !!?? як воно, недолуге, вже задовбало !!! приперлося до України 10 років тому і зара вже такий "рєшаючий" патріот?? чмо, довбане, - ХТО його призначив до групи переговірників? преЗЕдент чи Єрмак??
Україну зовсім не обходить, хто такий Абрамович в цих перемовинах - нахєра цого постійно приплітати у контексті перемовин?? "голуб міра" хєров !
Слава ЗСУ!!!
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31.03.2022 00:31 Відповісти
Почитай Вікіпедію, там багато цікавого про Агрохімію. Звідки він, хто його просуває і т.д.
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31.03.2022 00:43 Відповісти
абрамович переговорщик? вы реально *******?
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31.03.2022 00:31 Відповісти
за Абреморича даже сама Люся Абрестовна вписалась...)
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31.03.2022 00:51 Відповісти
як не один то другий щось меле своїм ********...
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31.03.2022 00:34 Відповісти
Только сейчас дошло - появился кошелёк путина и...переговоры пошли как подмасленные, ой, как по маслу!
Кстати, а что он там наподписывал?Почему для Народа это -Секрет!А для врага человечества - нет?
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31.03.2022 00:35 Відповісти
Арахамія як був рупором, так ним і лишився.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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31.03.2022 00:36 Відповісти
Плюсонув.
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31.03.2022 01:05 Відповісти
рига рабіновіча (дядька арахамії) з опезежопи ще попросіть
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31.03.2022 00:39 Відповісти
Працівник ОП на зарплаті у російського олігарха! Офіційно!!!
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31.03.2022 00:42 Відповісти
"Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія"

Та невже?
Хоча з іншого боку вагомість "позитивного внеску" на переговорах, як і у ВР, напевно прямо пропорційна внеску у конверт.
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31.03.2022 00:42 Відповісти
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Тобто Абрамович дуже корисний для організації прихованих договорняків.

Back channel - задній канал.
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31.03.2022 00:43 Відповісти
Агрохімія недолуге створіння
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31.03.2022 00:44 Відповісти
Договір із кацапами - це відкладена війна.
Також у цьому договорі немає таких слів - як репарація та контребуція.
За який хрін тоді Україна відновлюватиме свою інфраструктуру?
Якщо Україна підпише цей договір, тоді кацапам що віддати заарештований золотовалютний резерв, щоб вони далі озброювалися?
А в Україні не буде грошей на озброєння, бо треба буде піднімати економіку.
І як це так - щоб роssія країна агресор була гарантом у цьому договорі - це ж просто абсурт та нонсенс.
А військовий договір потрібен з Великобританією - щоб над Україною була британська ядерна парасолька.
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31.03.2022 00:44 Відповісти
аграхімія в своєї стіхії - задні канали, неофіційни перемовини, таємна роль. мутна вода....
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31.03.2022 00:45 Відповісти
6 марта два идиота разместили фото
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31.03.2022 00:45 Відповісти
В результате авиаудара по Яворовскому полигону погибли 35 человек, 134 были ранены, - ОГА

ВОПРОС - долго эти два идиота ещё будут мельтешить в СМИ ,
Пора их удалить с поля !!!
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31.03.2022 00:47 Відповісти
13 марта 2022
https://focus.ua/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga
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31.03.2022 00:48 Відповісти
и Абрамовия и Хламидия настолько позитивны, что я хочу их смерти. И желательно мучительной.
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31.03.2022 00:46 Відповісти
Абрам грає на баяні ,поки нищать Україну !
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31.03.2022 00:50 Відповісти
🏛️А з Абрамовичем некрасиво вийшло. Історію про те, як Зеленський просив Байдена не вводити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, як проти одного з найближчих соратників Путіна, бо Абрамович може виступити посередником у переговорах з Росією, офіс президента намагається героїчно замовчати. Ні спростування, ні взагалі будь-яких заяв звідти не чути і зрозуміло чому. На будь-яку заяву ОП, видання The Wall Street Journal може надати докази, отримані… прямо з Білого Дому. У тому, що історію в пресу злив Держдепартамент США, у ОП не сумніваються. 😉І це вкрай неприємний сигнал для ОП. Західний істеблішмент щойно відверто нагадав Зеленському та Єрмаку, що героєм опору Зеленського малює західна преса. Політичний істеблішмент до команди в ОП відноситься так само як і до війни. Як до кульгавих качок. Те, що наступні вибори Зеленський програє, у Білому Домі та в Уайт-Холі ніхто не сумнівається. 🤷🏻‍♂️Цьогорічні рейтинги? Ми вас благаємо. Війна вочевидь затягується. Швидкої та блискучої перемоги не буде, буде довгий процес провокування Росії на введення у бій останніх її резервів, лише після яких Українська армія перейде до активних дій. Населення за цей час порядком втомиться і розлютиться. А щойно стане очевидним, що удача на боці України, на повний голос заговорить опозиція. І тоді Зеленському пригадають усе. І згорнуті програми озброєнь та розвитку армії. І Велике Будівництво дорогами якого, за дивним збігом обставин, тепер маневрує російська армія. І особливо - те, як волонтерську допомогу намагався підім'яти під себе особисто пан Єрмак, як митниця влаштовувала волонтерам формене пограбування на кордоні та як волонтерські вантажі нахабно відбирає Львівська обладміністрація, з благословення здогадайтеся-кого. І не тільки. 🏗️А там піде відновлення економіки зруйнованою війною. І тут рейтинги влади впадуть до землі. Невдоволених будуть натовпи. І коли Захід поцікавиться, куди поділися виділені ним фінанси... Попереду команда Зеленського має безліч проблем. 📝Що ж сталося з Абрамовичем? Прямо протилежне до того, що розповів Байдену Зеленський. Жодного впливу на Путіна Абрамович не має, та власне ніколи й не мав. Те, що Абрамович виступав номінальним власником бізнесів, з яких реально годувалась російська еліта, в очах Путіна робить його не більш значущим, ніж будь-який інший російський олігарх. Путіна пов'язують з Абрамовичем завдяки низці обставин, що сталися в нульових. Але з того часу витекло багато води. 💰Насправді не Офіс президента шукав зв'язку з Абрамовичем, а навпаки. Абрамович умовив Коломойського звести його з Єрмаком, коли усвідомив, який меч санкцій навис над його головою. Єрмак від суми, озвученої Абрамовичем, втратив сон і спокій. Тут і виникла ідея виставити Абрамовича посередником на переговорах і таким чином вивести його з-під санкцій. За зговоренною ціною. 👀Спершу про Абрамовича-переговорника Зеленський розповів міністру закордонних справ Англії Ліз Трасс. Проте те, маючи на руках дані МІ-6, прохання Зеленського просто проігнорувало. Абрамович потрапив під санкції ЄС повній програмі. При цьому випускниця Оксфорда Трас не злила Зеленського хоча б пресі. Тут би Єрмаку й замислитись, що вони в пастку лізуть. 🤕Але Єрмак, побачивши гроші, втрачає волю, і Зеленський розповів казку про Абрамовича-перемовника Байдену. А Байден, уже поінформований британцями, мигдальничати не став. Він просто злив інформацію пресі. Серед іншого, щоб показати «героям» з Офісу президента України, де їх справжнє місце. Тему, природно, тепер смакують у Москві. А ОП мовчить. 🤦🏼Що тепер? Як мінімум затихнуть антиНАТОвські заяви Офісу президента. Захід вони вже розлютили...
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31.03.2022 00:51 Відповісти
Цікаво. Але звідки ця інфа?
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31.03.2022 00:59 Відповісти
Хто цих придурків пустив на переговори,за 30 років,так і не порозумнішали.На війні кращі гинуть,всяке бидло переговори веде,патріоти гребані
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31.03.2022 00:53 Відповісти
Охерамію - нахер додому в Обхезію!
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31.03.2022 00:54 Відповісти
Отмазывать держателя общака ***** от санкций ето такая же измена как стрелять нашим защитникам в спину.
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31.03.2022 00:54 Відповісти
Про позитивне застосування чорного каналу громадянин Арахамія людською мовою розповідатиме у виправній колоніі, де зацікавлені особи мінятимуть єго гендерну роль в нейтральній позиціі за допомогою імпровізованих лубрикантів. Дванадцять років за статтею 114-ою і пятнадцять років за статтею 111-ою проминатимуть повільно і без уваги міжнародної преси.
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31.03.2022 01:00 Відповісти
А що воно ваще наговорило в цій новині?
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31.03.2022 01:01 Відповісти
Узколобому и *** за мясо.
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31.03.2022 01:01 Відповісти
интересно, аркадьичу дадут "За заслуги" или сразу Ярослава Мудрого?
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31.03.2022 01:16 Відповісти
Скільки Абрамович пообіцяв Єрмаку за звільнення від санкцій?

Раніше Єрмак посади продавав, а тепер звільнення від санкцій. Пацан "прішол к успєху".
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31.03.2022 01:18 Відповісти
Сцуккі!! Війна,діти гибнуть
а вони корупцію розводять...
То ти Фуйлу таку нісенітнецю розкажи про абрашку
Амери все бачать..та роблять відповідні висновки
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31.03.2022 01:21 Відповісти
Абрамович - це Медведчук для Зе
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31.03.2022 01:58 Відповісти
І взагалі Обрамовіч класну дурь підганяє
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31.03.2022 02:05 Відповісти
В нас кажуть: два чоботи - пара
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31.03.2022 02:24 Відповісти
"ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони. Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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31.03.2022 03:16 Відповісти
Был у ЗЕ-тварей спонсор БЕНЯ, теперь спонсор АБРАША - вот и вся "ПОЛЕЗНОСТЬ" этой Путинской мрази.
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31.03.2022 03:46 Відповісти
это страшный позор иметь на переговорах тех, для кого Украина никогда не была родной страной... кто такой арахамия, чем оно было, как и почему он натурализовался в Украине? почему по этому поводу молчит быканов?
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31.03.2022 05:31 Відповісти
Ну а Подоляк хіба не тим же миром мазаний!?
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31.03.2022 07:43 Відповісти
Какую позитивную? Где результат? Или это Медведчук 2?
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31.03.2022 06:10 Відповісти
вас обох в Ірпінь.там ведіть прямі переговори..є тими людьми які вижили.та вас тварюк там на шматки розірвуть...дожилися..хто вирішує долю УКРАЇНИ?рос.олігарх і кучка квартала..сволочі ви ще скільки будете знущатись над народом який обрав вас...і довольний президент-лише заспокоює...ви б ще рабіонича запросили..палата номер 6.сволота зелена.
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31.03.2022 08:01 Відповісти
Нахер Арахамию с переговорного процесса. Где пахнет деньгами (Абрамовича) так сразу эта крыса Арахамия там. Без пользы для переговоров.
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31.03.2022 08:03 Відповісти
Арахамії - вбийте цьому Богатому-довбайобу. Що вся русня патологічні брехуни і крадії. Арахамія - Абрамовіч тебе наїбе, він і не таких розводив.
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31.03.2022 08:49 Відповісти
Абрамович хоче купити собі індульгенцію. купити в кого? А хто новину розповів?
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31.03.2022 09:08 Відповісти
Арахамія відстоює інтереси ***** і олігарха з росії Абрамовича... Зеленський, чому ти на переговори з російськими вбивцями послав абхаза який лише не давно став українцем? Абхаза, який зрадив свій народ і захотів стати громадянином України? Абхаза, який дуже хотів російським окупантам подати воду в Крим. Абхаза, який за три дні до війни звинувачував США в брехні, щодо російського вторгнення??? Зеля, ти маєш всі підстави вважатися зрадником разом з своєю хламідією.
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31.03.2022 09:43 Відповісти
Ну звісно, владі, яка звикла усе робити підкилимними договорняками та брехати власному народу навіть тоді, коли в цьому немає ніякого сенсу, абрамовичи - це лєпші друзі...
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31.03.2022 11:28 Відповісти
 
 