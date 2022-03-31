У розмові з Байденом наголосив, що зараз - переломний момент, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у розмові із американським колегою Джо Байденом заявив, що зараз особливо важливо підставити плече Україні.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася розмова з Президентом США Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз – переломний момент.

Я назвав Президенту Байдену, що необхідно Україні. І був максимально щирим з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу", - розповів глава держави.

"І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", - додав Зеленський.

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