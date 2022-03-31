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Новини Війна
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У розмові з Байденом наголосив, що зараз - переломний момент, - Зеленський

байден,зеленський

Президент Володимир Зеленський у розмові із американським колегою Джо Байденом заявив, що зараз особливо важливо підставити плече Україні.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася розмова з Президентом США Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз – переломний момент.

Я назвав Президенту Байдену, що необхідно Україні. І був максимально щирим з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу", - розповів глава держави.

"І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", - додав Зеленський.

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Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський (23659)


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Переломный момент наступил 24 февраля , напомните им кто нибудь.
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31.03.2022 01:06 Відповісти
****, как дрожжи в парашу этот контакт бобику. Воспарил в собственной значимости. Навыбирали по приколу, ***..
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31.03.2022 01:07 Відповісти
Шо, путіноїди, не дають вам покою більше 90% підтримки у Зе?))
Ваш сцарь про таке твльки марить
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31.03.2022 01:21 Відповісти
Не путай понятия. Более 90% сейчас поддерживают действия президента Зеленского. Это немного не то, что у тебя в голове. Т.е. поддерживают то, что Зеленский не сдался, не убежал и довольно эффективно выпрашивает помощь. На этом все. Но это никак не перекрывает его прошлых провалов.
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31.03.2022 01:41 Відповісти
Про провали треба говорити після війни, а не зараз допомагати ***** і його ботам, яких сюди нагнали останніми днями.
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31.03.2022 01:45 Відповісти
"Це переломний момент" сказав Зеленський і переламав шию путіна на стадіоні
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31.03.2022 01:27 Відповісти
Хах, переломний момент.... ві дайотє всьо илі я здаю...
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31.03.2022 06:41 Відповісти
 
 