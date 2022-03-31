Переговори з РФ в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, - Арахамія

Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі поновляться 1 квітня.

Про це у Telegram повідомив член української делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня.

На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі", - йдеться в повідомленні.

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