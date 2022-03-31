Переговори з РФ в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, - Арахамія
Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі поновляться 1 квітня.
Про це у Telegram повідомив член української делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня.
На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Myko
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+14 Володимир Мик
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Віце-прем'єр Раб: "Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягуватися до прямої військової конфронтації з Росією. Україна не є членом НАТО".
Чули, убогі на Банковій? Нема альтернативи НАТО.
Нема.
Ох і красиво ж брітіші поламали схему зливу України. Ніхто ж їм не повірить, що без Британії та США ці папірчики не будуть Будапештом-2.
Слиш, чєловєк-арахамія, до Італії та Німеччини тепер ше можеш Абхазію та Придністров'я гарантьорами вписати.
Хуженєбудєт.
Хто б цій падлюці мордяку розквасив за такі слова.
Сьогодні США, а вчора Великобритания, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Америка та Британія - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зелені зрадники.
Тобто зброю даєм, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, та виступити 'гарантами безпеки України, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія.
От це все, що треба знати про капітуляцію, якою Зеленський, планує завершити війну.
пусть исчезнет из эфира , баран абхазский
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...