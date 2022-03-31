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Новини Війна
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Переговори з РФ в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, - Арахамія

переговори

Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі поновляться 1 квітня.

Про це у Telegram повідомив член української делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня.

На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У розмові з Байденом наголосив, що зараз - переломний момент, - Зеленський

Автор: 

Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+19
Британія відмовляється надавати Україні гарантії як по 5 статті НАТО.

Віце-прем'єр Раб: "Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягуватися до прямої військової конфронтації з Росією. Україна не є членом НАТО".

Чули, убогі на Банковій? Нема альтернативи НАТО.

Нема.

Ох і красиво ж брітіші поламали схему зливу України. Ніхто ж їм не повірить, що без Британії та США ці папірчики не будуть Будапештом-2.

Слиш, чєловєк-арахамія, до Італії та Німеччини тепер ше можеш Абхазію та Придністров'я гарантьорами вписати.

Хуженєбудєт.
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31.03.2022 01:14
+14
Ця зелена мавпа якнайшвидше хоче підписати капітуляцію, але вона не врахувала, що крім висопосадових зелених покидьків, ніхто не підтримує капітуляцію.
Сьогодні США, а вчора Великобритания, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Америка та Британія - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зелені зрадники.
Тобто зброю даєм, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, та виступити 'гарантами безпеки України, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія.
От це все, що треба знати про капітуляцію, якою Зеленський, планує завершити війну.
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31.03.2022 01:18
+8
пішов би ти кудись подалі зі своїми переговорами, знайшли б переговорника діджея Брауна.
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31.03.2022 01:14
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Британія відмовляється надавати Україні гарантії як по 5 статті НАТО.

Віце-прем'єр Раб: "Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягуватися до прямої військової конфронтації з Росією. Україна не є членом НАТО".

Чули, убогі на Банковій? Нема альтернативи НАТО.

Нема.

Ох і красиво ж брітіші поламали схему зливу України. Ніхто ж їм не повірить, що без Британії та США ці папірчики не будуть Будапештом-2.

Слиш, чєловєк-арахамія, до Італії та Німеччини тепер ше можеш Абхазію та Придністров'я гарантьорами вписати.

Хуженєбудєт.
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31.03.2022 01:14 Відповісти
На самом то деле нам хватит поддержки США и Польши, ядерная держава + надежный сосед. Мы можем стать вторым Тайванем.
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31.03.2022 01:41 Відповісти
О, яка чудова дата для тих перемовин!
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31.03.2022 01:14 Відповісти
Я також про це подумав. Символічно, у День дурня...
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31.03.2022 01:16 Відповісти
Та да! Професійне св'ято зеленої шобли з ОПи.
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31.03.2022 01:34 Відповісти
пішов би ти кудись подалі зі своїми переговорами, знайшли б переговорника діджея Брауна.
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31.03.2022 01:14 Відповісти
"Лідерів двох держав."

Хто б цій падлюці мордяку розквасив за такі слова.
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31.03.2022 01:15 Відповісти
Він першою літерою помилився у слові "лідери"...
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31.03.2022 01:17 Відповісти
Портніков: ''Путіну дуже важливо, щоб між українською владою та українським нарадом виникло провалля, яке має допомогти росії у її чорній справі по знищенню української державності.''
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31.03.2022 01:16 Відповісти
Ця зелена мавпа якнайшвидше хоче підписати капітуляцію, але вона не врахувала, що крім висопосадових зелених покидьків, ніхто не підтримує капітуляцію.
Сьогодні США, а вчора Великобритания, офіційно заявили, що вони не будуть надавати ніяких гарантій Україні, згідно цих домовленостей між рашкою та українською делегацією.
Тобто Америка та Британія - основні союзники України, проти капітуляції, яку хочуть здійснити зелені зрадники.
Тобто зброю даєм, санкції проти рашки посилюємо, але капітуляцію перед пуйлом, США та Британії не підтримують.
Готові підтримати капітуляцію Зеленського, на сьогодні, та виступити 'гарантами безпеки України, тільки рашка, Китай, Німеччина та Італія.
От це все, що треба знати про капітуляцію, якою Зеленський, планує завершити війну.
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31.03.2022 01:18 Відповісти
Апять???
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31.03.2022 01:19 Відповісти
Ні, усього лише знов таки. За тиждень напрацюють... Але почнуть зо дня дурня у онлайн форматі.
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31.03.2022 01:40 Відповісти
Вибачте, будь ласка. Невдало пошуткував, бо насправді нічого смішного тут нема.
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31.03.2022 01:48 Відповісти
За результатами переговорів Хламідію повісимо на ліхтарі
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31.03.2022 01:21 Відповісти
І поряд, в рядок, вздовж вулиці, усю зелену наволоч, на чолі з зермаком.
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31.03.2022 01:22 Відповісти
Так, 1 квітня дуже вдалий день для таких переговорів.
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31.03.2022 01:24 Відповісти
международный день Зеленского, нужно тогда что бы 95 квартал превел переговоры. Пусть Арахамия отдохнет
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31.03.2022 01:28 Відповісти
Арахамію на гілляку!
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31.03.2022 01:30 Відповісти
У козлостані буде дєнь дурака - от і відсвяткуєте його разом, ви там варті один одного.
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31.03.2022 01:32 Відповісти
Сховайте цю дебільну вівцю назад у Глеваху
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31.03.2022 01:32 Відповісти
Блин, эта цука , шо издевается над украинцами ??? Шо он не закроется наконец ? Из-за него люди на Яворивском полигоне погибли .

пусть исчезнет из эфира , баран абхазский
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31.03.2022 01:34 Відповісти
От саме в день дурака дурні знов почнуть щось пропонувати вбивцям.
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31.03.2022 01:49 Відповісти
Той хто хоче вписати Італію в "гаранта безпеки"для України-є небезпечним долб...бом.Війна триває вже більше місяця,а італійській політикум є поділений на два лагери:один говоре,що Україні треба давати зброю,щоб вона могла захищатися,а другий-"ні в якому разі не можна давати зброю,бо тоді війна буде тривати довше,якщо в українців не буде зброї-то вони швиденько сядуть за стіл переговорів і пидпишуть мирний договір".Коли прем'єр-міністр тільки заікнувся,що треба збільшити воєнний бюджет,Папа вийшов,з гнівною тирадою,як мол так,зброї не треба,зброя вбиває,всі конфлікти треба розв'язувати тільки мирними переговорами.А коли тільки війна почалася,а Італія-країна НАТО і тому була змушена перекинути якусь сотню своїх солдат в Румунію,то по всіх новинах військові генерали заспокоювали суспільство:"ні за яких умов італійські солдати не перейдуть на українську територію і ввязувати у конфлікт не будуть!".А коли кацапи назвали Італію"недружньою країною",то на питання "а наше військо-готове,якби сюди приперлися москалі?",відповідь генералів була:"у нас є прекрасний досвід партизанської війни,який ми здобули у війні з німцями в 40х роках." Коли почалася війна,Італія-обісралася.Якби не США і британці,вони би навіть санкції не ввели.То як така держава,може бути воєнним гарантом безпеки для України?
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31.03.2022 01:59 Відповісти
"Переговори з РФ" ПРО ЩО ? ? ?
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31.03.2022 02:24 Відповісти
"ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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31.03.2022 03:14 Відповісти
та заткніть писок цій суці.до війни стрибало перед камерами і зараз те саме.розуму бидло не набралось.чому це падло не на фронті виборює перемогу а блазнює перед екрраном.**** кончена.
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31.03.2022 07:51 Відповісти
скільки ще це зелене шобло буде вирішувати долю країни..
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31.03.2022 07:52 Відповісти
та яка зустріч..з ким..ти недоумкований їдина хер..ти **** хто такий щоб таке пропонувати..суки кончені може проїдетесь по містам які лежать в руїнах?кому ви хочете повірити?*****?тварь ти продажна...народ обирав слуг а не продажних довбойобів
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31.03.2022 07:56 Відповісти
1 квітня ? Завтра буде день "хфейків" 😁
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31.03.2022 09:21 Відповісти
 
 