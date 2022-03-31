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Зеленський пропонує охочим повчати ЗСУ самим йти на поле бою

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав охочих з безпечного місця повчати Збройні сили України долучитися до українських військових на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні сили як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - зазначив Президент.

Зеленський переконаний, що за нинішньої ситуації в країні не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та політикум звикли в мирний час.

Він також нагадав, що наразі є переговорний процес, який триває, однак наголосив: "Це – поки слова. Поки без конкретики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У розмові з Байденом наголосив, що зараз - переломний момент, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+60
Зелений навіть не зрозумів, що люди повчають не ЗСУ як воювати (з ЗСУ як раз все гаразд), а його і його переговорників - як не просрати країну. І для цього його дозволу не потрібно.
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31.03.2022 01:29
+55
Краще розказати усім Зехто знищив ракетну програму ЗСУ, хто знищив зброю якою ми мали захищатись у повітрі, на землі і на морі. Хто з нас зробив жебраків, які молять усіх дани нам ракети, пво про, протикорабельні ракети, хто дав розікрасти бюджет своїм друзям з ******* 95
Хто кричав що війну закінчити це просто перестать стрелять?
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31.03.2022 01:31
+40
Та не до ЗСУ претензії, як він не розуміє? А до баранів-переговорщиків.
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31.03.2022 01:29
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Звертаюся зараз до всіх, хто тут волає про зраду: надайте факти, або не пи***ть. Тільки факти, а не словесний пронос про те, як хтось десь голосом зіпсував повітря, і щось перднув.
І про знищення ракетної програми, і про знищення ЗСУ в цілому, і про зраду на переговорах...
Доведіть, що у вас, на відміну від орків, є власний розум.
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31.03.2022 09:56 Відповісти
Де ракетний комплекс "Гром"? Історію з клістонами нагадати? Забув як ЗЄ парив що нам не треба вкладати гроші у військову техніку, а робити Велике крпдівництво.
Схоже що Мудоляк вже взявся за своє звичне заняття.
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31.03.2022 10:16 Відповісти
ПКР Нетпун, та що лупить по кораблям, прийнята на озброєння в 23 серпня 2020. Півтора року було, у військах ракет НУЛЬ. Хто несе відповідальність за це?
Це саботаж - прихована підривна діяльність з послаблення обороноздатності. Відповідальність несе президент, політичний лідер правлячої коаліції, головнокомандувач ЗС Володимир Зеленський і люди яких він розставив на керівні посади, всі оті жуліки, про мутки і зальоти яких ми на Цензорі два роки читаємо.
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31.03.2022 17:21 Відповісти
это оно решило свой цирк приравнять к ЗСУ? и это после того как заасфальтировал всю ракетную программу? ох..еть.
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31.03.2022 10:35 Відповісти
это оно решило свой цирк приравнять к ЗСУ? и это после того как заасфальтировал всю ракетную программу? ох..еть.
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31.03.2022 10:36 Відповісти
Заметьте, зельцер пытается тоже самое делать что и *****, один в один, и как таракан драник, типо будешь критиковать, иди в армию, тебя там научат выполнять приказы, а не думать своей башкой... а а мы еще смеемся с москалей и бульбашей, что они терпилы, зашуганые, а из нас зеля пытается сделать тоже самое... мда...
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31.03.2022 10:43 Відповісти
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