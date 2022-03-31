Зеленський пропонує охочим повчати ЗСУ самим йти на поле бою

Президент Володимир Зеленський закликав охочих з безпечного місця повчати Збройні сили України долучитися до українських військових на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні сили як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - зазначив Президент.

Зеленський переконаний, що за нинішньої ситуації в країні не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та політикум звикли в мирний час.

Він також нагадав, що наразі є переговорний процес, який триває, однак наголосив: "Це – поки слова. Поки без конкретики".

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