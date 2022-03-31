ООН розслідує 24 випадки використання РФ касетних боєприпасів

Слідчі ООН розслідують 24 випадки застосування російськими військами касетних боєприпасів.

Про це повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Масове знищення цивільних об’єктів і велика кількість жертв серед цивільного населення чітко вказують на те, що основоположних принципів міжнародного права не було достатньо дотримано", - зазначила вона.

Бачелет сказала, що її слідчі розслідують 24 випадки застосування касетних боєприпасів Росією. Лікарні, водопостачання та адміністративні будівлі постраждали від ракет або обстрілів.

Український народ переживає "живий кошмар", додала вона.

"Невибіркові атаки Росії заборонені міжнародним гуманітарним правом і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів", - зазначила верховний комісар ООН.

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