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Новини Війна
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ООН розслідує 24 випадки використання РФ касетних боєприпасів

боєприпаси

Слідчі ООН розслідують 24 випадки застосування російськими військами касетних боєприпасів.

Про це повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Масове знищення цивільних об’єктів і велика кількість жертв серед цивільного населення чітко вказують на те, що основоположних принципів міжнародного права не було достатньо дотримано", - зазначила вона.

Бачелет сказала, що її слідчі розслідують 24 випадки застосування касетних боєприпасів Росією. Лікарні, водопостачання та адміністративні будівлі постраждали від ракет або обстрілів.

Український народ переживає "живий кошмар", додала вона.

"Невибіркові атаки Росії заборонені міжнародним гуманітарним правом і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів", - зазначила верховний комісар ООН.

Читайте: ООН має намір обговорити з Києвом та Москвою оголошення гуманітарного перемир'я

Автор: 

ООН (3336) Бачелет Мішель (13)


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терміновий вихід з червоного креста, якщо ця організація не може виконати свої першочергові функції, то нах вона?

терміновий вихід з ЮНЕСКО, нах вона така мовчазна потрібна?

загроза для ООН про вихід, це буде початком розвалу бюрократичної машини, що працює тільки на збагачення функціонерів!
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31.03.2022 01:44 Відповісти
та уже ******* в Харьковской области своим "Земледелием", а вы там в своих оонах уже восьмой год озабачиваетесь.
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31.03.2022 01:46 Відповісти
 
 