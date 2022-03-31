Тікаючи з Тростянця, російські окупанти замінували міський цвинтар, - Живицький
У Тростянці Сумської області, який перебував в окупації російських військ, загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький заявив у відеозверненні
"На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар.
На жаль загинув один місцевий мешканець, який ішов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку.
Так само собака врятувала життя своїй хазяйці – вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці".
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які премовини? яка вина *****?
бетоном земля для парашинців!
Мертвых трогать не надо, очень плохая примета для них