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Тікаючи з Тростянця, російські окупанти замінували міський цвинтар, - Живицький

тростянець

У Тростянці Сумської області, який перебував в окупації російських військ, загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький заявив у відеозверненні

 "На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар.

На жаль загинув один місцевий мешканець, який ішов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку.

Так само собака врятувала життя своїй хазяйці – вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тростянці відновлюють мобільний зв'язок на Інтернет, - Живицький

Автор: 

мінування (1217) Живицький Дмитро (466) Тростянець (36)


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Натомість не схвалюють дії Путіна лише 15% росіян. У лютому та січні таких було 27% та 29% опитаних відповідно. (С)

які премовини? яка вина *****?

бетоном земля для парашинців!
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31.03.2022 01:39 Відповісти
24 лютого світ розділився на людей і росіян.
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31.03.2022 01:43 Відповісти
Это они зря...
Мертвых трогать не надо, очень плохая примета для них
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31.03.2022 01:45 Відповісти
Еще одно доказательство что цель РоZZии уничтожить всех украинцев. Без разницы военные они или гражданские и на каком языке разговаривают. Против кого они воюют бомбя мирные кварталы и даже минируя кладбища на которые придут простые люди.
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31.03.2022 01:47 Відповісти
Козлота уходя всегда насрет💨
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31.03.2022 02:09 Відповісти
Нічого, орків уже одірпеніли, залишилося отєбучіти та отгостомеляти.
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31.03.2022 01:49 Відповісти
кто ходит по обочинам, будьте осторожны. Растяжка свободным концом привязана к гвоздю, забитому возле асфальта, а сама "кукуруза" воткнута на краю обочины в траве.
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31.03.2022 02:05 Відповісти
вот сюда и надо послать хламидию-трахамонию арахамию на поиск места встречи пердизента с военным преступником и убийцей... заодно и разминирует...
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31.03.2022 05:38 Відповісти
 
 