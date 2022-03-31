На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН, - голова ОВА Живицький

У Сумську область прибуде гуманітарний конвой ООН - 7 фур гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.

"Завтра (31 березня) до нас заходить великий гуманітарний конвой, організований Організацією Об’єднаний Націй, – 7 ООНівських фур прибувають на Сумщину.

Деякі з них поїдуть до міста Тростянець, який напередодні був звільнений ЗСУ від окупантів.

Живицький повідомив, що, крім речей першої необхідності, продуктів харчування, у Сумську область привезуть велику кількість поліетиленової плівки.

Нею закриватимуть "розбиті вікна, щоб у будинках, будівлях, квартирах було тепло, і щоб можна було зберегти майно від дощу, інших погодних умов".

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