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На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН, - голова ОВА Живицький

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У Сумську область прибуде гуманітарний конвой ООН - 7 фур гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.

 "Завтра (31 березня) до нас заходить великий гуманітарний конвой, організований Організацією Об’єднаний Націй, – 7 ООНівських фур прибувають на Сумщину.

Деякі з них поїдуть до міста Тростянець, який напередодні був звільнений ЗСУ від окупантів.

Живицький повідомив, що, крім речей першої необхідності, продуктів харчування, у Сумську область привезуть велику кількість поліетиленової плівки.

Нею закриватимуть "розбиті вікна, щоб у будинках, будівлях, квартирах було тепло, і щоб можна було зберегти майно від дощу, інших погодних умов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тікаючи з Тростянця, російські окупанти замінували міський цвинтар, - Живицький

Автор: 

ООН (3336) Сумська область (3534) гуманітарна допомога (988) Живицький Дмитро (466)


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Сначала бы получили, а потом - пиарились !!!
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31.03.2022 02:29 Відповісти
Чинушам не терпиться попіаритись. Вже ж сто разів вас просили, не теліпати язиком. Хочете, щоб на ці фури полювали ворожі диверсанти?
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31.03.2022 09:53 Відповісти
 
 