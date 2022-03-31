На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН, - голова ОВА Живицький
У Сумську область прибуде гуманітарний конвой ООН - 7 фур гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.
"Завтра (31 березня) до нас заходить великий гуманітарний конвой, організований Організацією Об’єднаний Націй, – 7 ООНівських фур прибувають на Сумщину.
Деякі з них поїдуть до міста Тростянець, який напередодні був звільнений ЗСУ від окупантів.
Живицький повідомив, що, крім речей першої необхідності, продуктів харчування, у Сумську область привезуть велику кількість поліетиленової плівки.
Нею закриватимуть "розбиті вікна, щоб у будинках, будівлях, квартирах було тепло, і щоб можна було зберегти майно від дощу, інших погодних умов".
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар31.03.2022 02:29 Відповісти Мені подобається 1
Oleksandr V. Kukliuk
показати весь коментар31.03.2022 09:53 Відповісти Мені подобається 0
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