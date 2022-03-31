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Новини Війна
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Переважно усі російські ракети помітні для Повітряних сил ЗСУ, - Ігнат

рф

Повітряні сили помічають майже усі російські ракети, які країна-окупант запускає по Україні.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.Захід.

За його словами, Російська Федерація атакує Львівщину з повітря ракетами різних типів. Переважно це "Калібр" та Х-55.

"Їх запускають по усій країні. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування. Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. А два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - пояснив він.

Також атакують ракетами типу "Іскандер". Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати.

Ігнат зазначає, що переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу.

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Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4000) Повітряні сили (2583) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+19
Помнится когда Порошенко спросил зелень что они будут делать если ракеты с Каспия будут запускать русня - его оборали, типа ну какая война, дед, лол, иди пей свои таблетки, у нас же мир-дружба-дороги.
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31.03.2022 03:08
+4
тому що флот потопити, чи літаки знищити на землі можливо лише превентивним ударом. Зрозуміло, що в нас ракет для цього майже нема. АЛЕ ми навіть такі речі но розглядаєм, намагаємось для світу лицарями-мучениками виглядати. Але досвід Ізраїлю свідчить, що треба бити першим, якщо битва неминуча. І це працює.
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31.03.2022 04:24
+3
надеюсь, у нас уже организовали оповещение дежурных расчетов ПЗРК после фиксации старта "калибра" по предполагаемому курсу полёта.
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31.03.2022 03:18
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Помнится когда Порошенко спросил зелень что они будут делать если ракеты с Каспия будут запускать русня - его оборали, типа ну какая война, дед, лол, иди пей свои таблетки, у нас же мир-дружба-дороги.
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31.03.2022 03:08 Відповісти
надеюсь, у нас уже организовали оповещение дежурных расчетов ПЗРК после фиксации старта "калибра" по предполагаемому курсу полёта.
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31.03.2022 03:18 Відповісти
Учитывая количество подбитых ракет - это уже есть.
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31.03.2022 04:16 Відповісти
ПЗРК тут не відіграє значної ролі, особливо в ночі, коли відбувається 99% усіх ударів.
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31.03.2022 12:01 Відповісти
на ху ... бот - паникёр- троль !!!!
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31.03.2022 05:57 Відповісти
А ти звідкіля знаєш - де що горить?
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31.03.2022 06:21 Відповісти
почему еще все корабели с ракетами не пошли нах , а в черном море плавают?
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31.03.2022 04:07 Відповісти
тому що флот потопити, чи літаки знищити на землі можливо лише превентивним ударом. Зрозуміло, що в нас ракет для цього майже нема. АЛЕ ми навіть такі речі но розглядаєм, намагаємось для світу лицарями-мучениками виглядати. Але досвід Ізраїлю свідчить, що треба бити першим, якщо битва неминуча. І це працює.
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31.03.2022 04:24 Відповісти
чи часом не той Allad з Київа, що років 7-8 тому Hearthstone на Твічі стримив?
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31.03.2022 08:29 Відповісти
потому что ты на диване ...
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31.03.2022 05:58 Відповісти
Розвідка Британії: Росіяни в Україні збили свій же літак.
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31.03.2022 04:59 Відповісти
Прохання - менше критики Україна дуже добре тримається проти сильного агресора
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31.03.2022 07:44 Відповісти
От цікаво, скільки в середньому одна ракета вартує в грошах і скільки вартує влучання в якусь середню нафтобазу? Начебто високоточні, якими тільки вони й влучають - щось кілька млн $, якщо не плутаю нічого... А на нафтобазі там що? Ну явно менше, ніж на 1 млн$ на кожній. А це ж ще 1-ї зазвичай не вистачає на 1 одне цілковите повне ураження(щось не взлетіло, щось схибило, щось збили, чогось просто замало, щоб прямо всю базу накрити). Отже питання: наскільки вони займаються економічною маячнею такими бомбардуваннями(хоча може і стратегічно це випрадано)?
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31.03.2022 08:09 Відповісти
стане техніка без пального - стане все
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31.03.2022 11:22 Відповісти
На нафтобазах зараз тримають дуже мало - все подріблено.
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31.03.2022 14:08 Відповісти
Повітряні сили помічають майже усі російські ракети

Помічати ще не означає можливість вразити, особливо, коли це відбувається у момент запуску, а потім лише за декілька секунд до влучання.
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31.03.2022 12:03 Відповісти
залежить від типу ракети. Калібр - легка ціль , якщо її вести.
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31.03.2022 14:09 Відповісти
Якщо над рівниною поверхнею в ідеальних умовах - то так, легка ціль.
Але в нинішніх умовах, коли працює кацапська РЕБ, коли ведеться полювання на українські ППО і не можна довго сидіти на одному місті, коли немає запасу ракет - то нічого легкого в тому не має. І тому я схиляюся перед нашими ППО, яким й досі вдається щось там збивати.
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31.03.2022 14:14 Відповісти
А где же наши пропиареные "Нептуны" ?
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03.04.2022 14:06 Відповісти
 
 