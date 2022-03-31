Переважно усі російські ракети помітні для Повітряних сил ЗСУ, - Ігнат

Повітряні сили помічають майже усі російські ракети, які країна-окупант запускає по Україні.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.Захід.

За його словами, Російська Федерація атакує Львівщину з повітря ракетами різних типів. Переважно це "Калібр" та Х-55.

"Їх запускають по усій країні. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування. Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. А два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - пояснив він.

Також атакують ракетами типу "Іскандер". Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати.

Ігнат зазначає, що переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу.

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