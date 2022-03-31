"Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

АТ "Укрзалізниця" з 1 квітня з метою оптимізації руху тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Укрзалізниці у телеграм-каналі.

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Маршрутом через село Бурти (Київська обл.) курсуватимуть потяги: 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т.Шевченка); 15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т.Шевченка); 149/150 Полтава-Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т.Шевченка); 17/18 Харків – Львів (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т.Шевченка).

Ці рейси більше не курсують до Києва, водночас столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.

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