"Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва
АТ "Укрзалізниця" з 1 квітня з метою оптимізації руху тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Укрзалізниці у телеграм-каналі.
Маршрутом через село Бурти (Київська обл.) курсуватимуть потяги: 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т.Шевченка); 15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т.Шевченка); 149/150 Полтава-Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т.Шевченка); 17/18 Харків – Львів (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т.Шевченка).
Ці рейси більше не курсують до Києва, водночас столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.
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Нико Лаи #513163
показати весь коментар31.03.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 0
Fjall_Raven
показати весь коментар31.03.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 0
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