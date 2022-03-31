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Росія погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук

коридор

Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ", - сказала Верещук.

За її словами, за маршрутом до Маріуполя вирушають 45 автобусів. 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка.

"Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста", - зазначила вона.

На сьогодні ще погоджено 2 гуманітарні коридори: доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя. На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

"Наші військові повністю підтвердили і гарантують повний режим припинення вогню. Отже, о 9.00 ми починаємо евакуацію", - додала Верещук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На середу заплановані три гуманітарні коридори, - Верещук. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3220) Верещук (683) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+6
Будуть брать в заручники. Кацапи- це терористи
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31.03.2022 10:40
+4
Совсем не верю я русне. Опять какая-то пакость будет. Очень надеюсь, что люди доберутся до Запорожья.
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31.03.2022 10:29
+4
...з транзитом через місто Бердянськ І вивезуть в РФ... Скоро ми побачимо їх на ТВ Росії
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31.03.2022 10:29
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Попустило??
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31.03.2022 10:28 Відповісти
Совсем не верю я русне. Опять какая-то пакость будет. Очень надеюсь, что люди доберутся до Запорожья.
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31.03.2022 10:29 Відповісти
...з транзитом через місто Бердянськ І вивезуть в РФ... Скоро ми побачимо їх на ТВ Росії
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31.03.2022 10:29 Відповісти
Буде Іловайськ2.
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31.03.2022 10:34 Відповісти
Будуть брать в заручники. Кацапи- це терористи
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31.03.2022 10:40 Відповісти
не верю
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31.03.2022 10:47 Відповісти
вот этот Червоный Хрест помагает кацапам отвозить наших людей, а самое главное детей в рашку. И еще говорили даже что то за органы.
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31.03.2022 10:49 Відповісти
Харківський Сектор@KharkivSector

вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші

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31.03.2022 11:22 Відповісти
да я наслишан о этих ******. Как они ссат ехать в гум конвое и говорят берите наши машини и едьте типа вы с красного креста. Вдумайтесь!!! Это ссыкливые мр зи которых интересуют бабки и органы.
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31.03.2022 11:28 Відповісти
Мне кажется эту даму нужно отстранить от занимаемой должности.Она все время верит Раше.
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31.03.2022 11:18 Відповісти
и всёже пусть подстрахует что-то из международных организаций или СМИ
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31.03.2022 12:35 Відповісти
 
 