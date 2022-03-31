Росія погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук
Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ", - сказала Верещук.
За її словами, за маршрутом до Маріуполя вирушають 45 автобусів. 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка.
"Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста", - зазначила вона.
На сьогодні ще погоджено 2 гуманітарні коридори: доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя. На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
"Наші військові повністю підтвердили і гарантують повний режим припинення вогню. Отже, о 9.00 ми починаємо евакуацію", - додала Верещук.
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