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Россия согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, - Верещук

коридор

Российская Федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что Российская Федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск", - сказала Верещук.

По ее словам, по маршруту в Мариуполь отправляются 45 автобусов. 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка.

"Также 17 автобусов уже выехали из города Запорожья. Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня въехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города", - отметила она.

На сегодняшний день еще согласованы 2 гуманитарных коридора: доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье. На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

"Наши военные полностью подтвердили и гарантируют полный режим прекращения огня. Итак, в 9:00 мы начинаем эвакуацию", - добавила Верещук.

Также читайте: Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя 31 марта, Украина ждет ответа от Красного Креста, - Верещук

Мариуполь (5704) Верещук (504) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+6
Будуть брать в заручники. Кацапи- це терористи
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31.03.2022 10:40
+4
Совсем не верю я русне. Опять какая-то пакость будет. Очень надеюсь, что люди доберутся до Запорожья.
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31.03.2022 10:29
+4
...з транзитом через місто Бердянськ І вивезуть в РФ... Скоро ми побачимо їх на ТВ Росії
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31.03.2022 10:29
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Попустило??
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31.03.2022 10:28 Ответить
Совсем не верю я русне. Опять какая-то пакость будет. Очень надеюсь, что люди доберутся до Запорожья.
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31.03.2022 10:29 Ответить
...з транзитом через місто Бердянськ І вивезуть в РФ... Скоро ми побачимо їх на ТВ Росії
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31.03.2022 10:29 Ответить
Буде Іловайськ2.
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31.03.2022 10:34 Ответить
Будуть брать в заручники. Кацапи- це терористи
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31.03.2022 10:40 Ответить
не верю
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31.03.2022 10:47 Ответить
вот этот Червоный Хрест помагает кацапам отвозить наших людей, а самое главное детей в рашку. И еще говорили даже что то за органы.
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31.03.2022 10:49 Ответить
Харківський Сектор@KharkivSector

вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші

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31.03.2022 11:22 Ответить
да я наслишан о этих ******. Как они ссат ехать в гум конвое и говорят берите наши машини и едьте типа вы с красного креста. Вдумайтесь!!! Это ссыкливые мр зи которых интересуют бабки и органы.
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31.03.2022 11:28 Ответить
Мне кажется эту даму нужно отстранить от занимаемой должности.Она все время верит Раше.
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31.03.2022 11:18 Ответить
и всёже пусть подстрахует что-то из международных организаций или СМИ
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31.03.2022 12:35 Ответить
 
 