Россия согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, - Верещук

Российская Федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что Российская Федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск", - сказала Верещук.

По ее словам, по маршруту в Мариуполь отправляются 45 автобусов. 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка.

"Также 17 автобусов уже выехали из города Запорожья. Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня въехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города", - отметила она.

На сегодняшний день еще согласованы 2 гуманитарных коридора: доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье. На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

"Наши военные полностью подтвердили и гарантируют полный режим прекращения огня. Итак, в 9:00 мы начинаем эвакуацию", - добавила Верещук.

Также читайте: Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя 31 марта, Украина ждет ответа от Красного Креста, - Верещук