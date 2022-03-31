Окупанти хочуть "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ

Окупаційна адміністрація півосторова має намір "націоналізувати" майно українських олігархів, політиків та громадських діячів, які "відкрито підтримують київський режим". Зокрема погрожують забрати квартиру президента України Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на джерела повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у "список майна українських політиків і олігархів, що підлягає націоналізації", внесуть квартиру сім'ї президента Володимира Зеленського в селищі Лівадія (Ялта). Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляв про плани "націоналізувати" кримське майно українських олігархів, політиків та чиновників, які виступають проти Росії. За його словами, ніхто з них переоформити майно вже не зможе.

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За даними агентства, "список власності, що підлягає вилученню", буде готовий до кінця цього тижня. Після цього рішення "узаконить" "кримський парламент".