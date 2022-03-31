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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
8 925 79

Окупанти хочуть "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ

зеленський

Окупаційна адміністрація півосторова має намір "націоналізувати" майно українських олігархів, політиків та громадських діячів, які "відкрито підтримують київський режим". Зокрема погрожують забрати квартиру президента України Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на джерела повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у "список майна українських політиків і олігархів, що підлягає націоналізації", внесуть квартиру сім'ї президента Володимира Зеленського в селищі Лівадія (Ялта). Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляв про плани "націоналізувати" кримське майно українських олігархів, політиків та чиновників, які виступають проти Росії. За його словами, ніхто з них переоформити майно вже не зможе.

Читайте: В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова

За даними агентства, "список власності, що підлягає вилученню", буде готовий до кінця цього тижня. Після цього рішення "узаконить" "кримський парламент".

Автор: 

Зеленський (23667) квартира (296) Крим (14125) націоналізація (378) Ялта (103)


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REPOST

Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання. Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики. По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії. Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я. Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій. Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів. Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор. На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей «Про відповідальність держав» за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року. В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії. Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація. Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні. А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною. Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції. Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Київ, 31 березня 2022 року
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31.03.2022 16:50
+36
А чого так довго чекали ?
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31.03.2022 16:48
+35
Та ви шо? А кіностудії ще ні?
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31.03.2022 16:46
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Та ви шо? А кіностудії ще ні?
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31.03.2022 16:46 Відповісти
не на часі! це інше.
кіногівно від 95 рігатника досі по кацапским каналам крутять в режимі "нон-стоп"
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31.03.2022 16:51 Відповісти
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31.03.2022 17:14 Відповісти
Зараз бубочка ще від чогось відмовиться на пользу мордору, тільки б квартиру не трогали.
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31.03.2022 20:33 Відповісти
А чого так довго чекали ?
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31.03.2022 16:48 Відповісти
Устраивал, поэтому и не трогали.
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31.03.2022 16:54 Відповісти
Чекали, що з "мирним договором" людина швидше рухатися буде. Ось і підганяють. Тепер зрозуміло, чому Зєлєнскій особисто з пуциним зустрітися хоче - про маєток ялтинський попросити. Дивно, як той маєток дотепер не забрали за борги по комуналці. Хіба що платила людина справно? 🤔 Тепер ботам саме час затягнути "сиариє пєсні о главном" - про "ліпєцку хвабріку".
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31.03.2022 17:10 Відповісти
Мо' за комунальні не заплатив? Бо платив справно.
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31.03.2022 17:15 Відповісти
ну вот... теперь еще и личные счеты у него появятся...
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31.03.2022 16:48 Відповісти
Надо бы было это сделать раньше.
Гляди деньги из бюджета пошли бы не на дороги, а на оборонку.
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31.03.2022 16:55 Відповісти
ну как же сделать...если квартплата платится во время ? ))))
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31.03.2022 16:59 Відповісти
Не скажи, квартира в Ялте немалых денег стоит. Вброс совсем недешевый
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31.03.2022 17:17 Відповісти
вкинь дорогой вброс
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31.03.2022 17:18 Відповісти
А ще ця, вибачте, людина в квітні 2014-го виступала перед бойовиками у вже окупованій Горловці, а в травні того ж року фоткалося на фоні кремля з гуморком про "просто посунули кордон", в той самий час, як його благовірна репостила в соцмережах сєпарські прохання фіксувати пересування техніки ЗСУ. А потім було "Україна - як актриса німецьких фільмів...", "просто пєрєстать стрєлять", "какая разніца", Велике Крадівництво, д'Єрмак і багато, багато чого ще в тому ж дусі.

От і питання: як ТАКА, вибачте, людина з нікчемного малороса, не дуже смішного блазня - раптом перетворилася на неголеного мужнього патріота в мілітарі-футболочці? Питання не в тому, чи намагаються нас пошити в дурні таким перевтіленням, питання в тому - кому це вигідно? І відповідь напрошується тільки одна єдина. Як казав колись сам преЗЕдент: "Думай-те".
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Ага,то що тисячі людей залишились без житла- то фігня!
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31.03.2022 16:49 Відповісти
REPOST

Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання. Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики. По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії. Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я. Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій. Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів. Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор. На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей «Про відповідальність держав» за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року. В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії. Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація. Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні. А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною. Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції. Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Київ, 31 березня 2022 року
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31.03.2022 16:50 Відповісти
якось по барабану.
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31.03.2022 16:50 Відповісти
Де лисий, де юзік, де ленка? Хоть хтось з кварталу висловив свою позицію? Чи на рашку всі потікали?
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31.03.2022 16:50 Відповісти
Та, то фігня. Найголовніше -- Коломийський де??
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31.03.2022 16:52 Відповісти
в Днепре...
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31.03.2022 17:02 Відповісти
Кофе п'є.
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31.03.2022 17:07 Відповісти
Ви часом не знаєте, яка його офіційна позиція щодо вторгнення раші в Україну?

Свій комент щодо ста мільярдів не хоче згадати?

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/13/653661
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31.03.2022 17:16 Відповісти
нічого про його позицію не знаю...його часто бачать в синагозі...
а шо воно там само собі надумав-намутив і кому пробачає свої борги ))) не знаю...
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Не повтікали але не хочуть ризикувати падли.
Слідкують хто виграє війну.
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31.03.2022 16:53 Відповісти
Вони і надалі іронізірують тепер над рашистами. Не поважаю їх,але це правда
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31.03.2022 17:03 Відповісти
Юзика скинути на кремль як некеровану бомбу!
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31.03.2022 17:55 Відповісти
И почему мне попуй?
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31.03.2022 16:50 Відповісти
І що, нам всім тепер треба задуматись?
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31.03.2022 16:51 Відповісти
Люди реально схиблені...Спочатку розбомбили мільйони квартир по всій Україні,а тепер переходять до націоналізаціі...
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31.03.2022 16:51 Відповісти
Так вот зачем он хотел 15 лет переговоров.На своей даче в Крыму собирался жопу греть все это время.
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31.03.2022 16:51 Відповісти
зовсім показилася кацапня.
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31.03.2022 16:52 Відповісти
Дай карту,скину десєтку
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31.03.2022 16:52 Відповісти
Не смогли взять Киев за три дня, так решили взять квартиру. Не удивлюсь, если симнонянша с каловьевым навалят кучу в квартире Зе, чтобы отомстить украинцам на непокорность
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31.03.2022 16:53 Відповісти
тоб то то що у зе є хата в криму то таке. а вот то що гімна навалять - то "помста"?
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31.03.2022 17:22 Відповісти
Ага, уже после её "национализации", чтобы вдвойне обиднее было
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31.03.2022 17:23 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность
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31.03.2022 16:53 Відповісти
Так а коли вже того Аксенова...."націоналізують".. на стовпі на площі в Сімферополі
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31.03.2022 16:53 Відповісти
На референдум це питання виносити треба.... А хіба ні?
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31.03.2022 16:54 Відповісти
Це ж квартира а не фабрика )
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31.03.2022 16:54 Відповісти
Ліпецкая квартіра в Ялтє
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31.03.2022 16:57 Відповісти
Ну от і є привід не чекати 15 років на поверення Криму, тепер все переглянеться. Сподіваюсь
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31.03.2022 16:54 Відповісти
Нуууу... тепер zeпрезедент расєйську точно зробить мовою міжнаціонального спілкування, це ж навіть не поступка, расейською итак говорить майже уся Україна...)))
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31.03.2022 16:55 Відповісти
Ну, знаєте, це вже занадто!!!
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31.03.2022 16:55 Відповісти
интересно...за февраль там квартплату оплатили??? ))))
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31.03.2022 17:00 Відповісти
Главное московскую его квартиру не трогайте пока
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31.03.2022 17:00 Відповісти
ничего святого
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31.03.2022 17:01 Відповісти
Ой зря вони його злять
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31.03.2022 17:02 Відповісти
Ну всьо. На наступні переговори вони прийдуть із піднятими руками і зпущеними штанами
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31.03.2022 17:03 Відповісти
Та вже все владнали.Абрамович уже передав власноруч написану записку *****.Де той слізно просить не ******** його унітаз,бо кіна 95 кварталу більше не буде,куди висирати.
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31.03.2022 17:10 Відповісти
"На следующих мирных переговорах, в списке приоритетных вопросов, будет рассмотрен вопрос квартиры Зеленского. Арахамия уже предупредил, что вопрос квартплаты, должен быть пересмотрен по состоянию на 23.02.2022. Урегулирование вопросов квартплаты, будет проводиться в течении 15 лет, без вмешательства коллекторов. Зеленский заверил Украину, что ни на какие уступки он не пойдет."
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31.03.2022 17:12 Відповісти
от бачиш..а ти платив комунальні
краше би за мою квартиру платив-і дешевше і в мене її не "націАНАЛізірують"
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31.03.2022 17:12 Відповісти
та хатинка мертветчука пустує... їай Зе її собі забере....
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31.03.2022 17:13 Відповісти
А чо так довго? Але ж яка *****, тримав там квартиру. Втікти хотів?
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31.03.2022 17:27 Відповісти
Ціна на еерухомість в Криму до цього часу росла)

Торік Сергій Аксьонов називав Володимира Зеленського «законослухняним і дисциплінованим» платником за квартиру.

«Подяка йому. Наводимо його як приклад. Дивіться, навіть людина не приїжджає, не живе, а

оплачує (комунальні послуги - КР)», - https://iz.ru/1210690/2021-08-21/glava-kryma-nazval-zelenskogo-primernym-platelshchikom-za-kvartiru повідомляв він улітку 2021 року.

https://ua.krymr.com/a/rosia-ukraina-viyna-krym-livadia-kvartyra-zelenskoho-natsionalizatsia/31772738.html
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31.03.2022 17:39 Відповісти
Може з ними можна "домовитись"?
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31.03.2022 17:29 Відповісти
Думаю Зеленський на це заслуговує. Як прийшло так і пішло.
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31.03.2022 17:33 Відповісти
От зараз Зеленський буде шуршати і вимагати зустрічі з Ху*лом, бо на найдорожче вороги замахнулись.
А от коли ще заборонять лайно-серіали від шапіто-95, тоді точно почуєм від президента, що Путін-Ху*ло)

Дивно, що наш гарант сам не заборонив трансляції в Мордорі Сватів і решта лайна. Але, як то кажуть "простиє расіянє нє должни страдать, віноват только Путін")
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31.03.2022 17:35 Відповісти
Может за эту квартирку Абрамович Куйла попросит?
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31.03.2022 17:36 Відповісти
Он ее купити.
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31.03.2022 21:19 Відповісти
Ото наш през влетів, а казав я не лох
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31.03.2022 17:38 Відповісти
Наші люди здається вже навчилися не допомагати руснявим коректувальникам вогню. А от руснявим іпсошникам - поки що залюбки допомагають.
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31.03.2022 17:41 Відповісти
Зараз у переговорників раптом з'явиться ще якась точка сапрікаснавєнія, наприклад - заборона вступу у ЄС
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31.03.2022 17:49 Відповісти
Коли вони самого Zeленського націоналізують? Зараз найвеличніший усретьмя і бігом підпише усе, що кацапи захочуть. Не дай бог ще серіали 95 кварталу націоналізують!!!
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Яневтiк переживає за свою кримську квартирку!!! Падло!!!
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Откуда у него там квартирка? Зашкваром пахнет.
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31.03.2022 18:56 Відповісти
Была до 2014 года
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31.03.2022 19:39 Відповісти
а що-ще не забрали?президент ще думав поїхати туди відпочити?тому і старається путіну в очі заглянути
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31.03.2022 19:00 Відповісти
Раньше кацапы квартиру Зели не трогали. Устраивал.
Слил вагнеровцев. Сократил или отменил операци внешней разведки.
Увольнял настоящих военных спецов, прошедших АТО (Кривонос, Бурба, "Швец" и т.д.)
Выдавал на расию военных преступников, бывших в плену (Цемах и т.д.)
Выдавал на расию патриотов, воевавших на стороне ВСУ Украины.
Сокращал программы и разработки новых типов вооружения. Перечислять нет смысла, Вы и так все эти свернутые программы знаете.
Вместо увеличения финансирования армии, деньги выделял на дороги, по которым потом стремительно разъезжались колоны врага.
Но как только Зеленский заартачился и начал давать отпор мордору, как только написал записку путину и передал ее через Абрамовича, так сразу пуйло решил "укусить" нашего президента национализацией его квартиры.
Жалкая месть со стороны путина. Как в детском садике отнимали игрушки за какую-то обиду...
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Он и теперь устраивает. Переговорщиков подобрал таких, что лучше мог быть только Медвечук. А вместо анонсируемой Зеленским безкомпромисной позиции на переговорах, они занимаются интерпретацией ультиматума Путлера. После подписания Зеленский будет возмущаться - Кто это сделал? и Вони брехали, мене обманули.
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31.03.2022 21:31 Відповісти
Абрамович так отблагодарил за снятие санкций, что какая-то квартирка ...
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31.03.2022 19:39 Відповісти
Стадіон так стадіон
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31.03.2022 19:59 Відповісти
 
 