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Новини Війна
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Вночі майже 700 одиниць техніки РФ відійшли в бік Білорусі. Найімовірніше, вони спливуть на Донбасі. Ворога в Києві точно не буде, - заступник командувача Сухопутних військ Грузевич

рф

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону.

Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За ніч майже 700 одиниць техніки відійшли в бік Іванкова, в бік білоруського кордону. Це від трьох до чотирьох тактичних батальйонних груп. Тобто, вони відходять углиб", - сказав Грузевич на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в четвер.

У ЗСУ вважають, що противник або здійснює передислокацію, або переміщує сили на Донбас.

"Ми розглядаємо два варіанти: або це передислокація, перегрупування та переоцінка своїх сил. Але з огляду на динаміку дій у всій Україні є велика ймовірність, що БТГ, які відходять (а вони не всі відходять, частина сил) спливуть на Донбасі. Тому що не тільки в Київській області, а й майже на всіх напрямках противник свій наступальний потенціал вичерпав. Йому треба відновити сили для того, щоби продовжити наступальні дії", - пояснив Грузевич.

Водночас він додав, що сили РФ, які залишаються навколо Києва, "досить чималенькі".

"Боятися нічого, але шкоди вони можуть заподіяти", - уточнив Грузевич.

Також читайте: Про жодне відведення сил РФ не йдеться, лише про перегрупування, - Столтенберг

Бригадний генерал висловив переконання в тому, що "найближчим часом на нас чекають хороші новини".

"Я думаю, день-два - і ми бачитимемо прекрасну картину й далі розвиватимемо свій успіх. Але водночас не треба скидати з рахунку й сили ворога, тому що на сьогодні навколо Києва їх достатньо для того, щоб спробувати завдати якогось удару у відповідь. Насамперед це стосується ракетних ударів, які щодня тривають і щодня нарощуються", - сказав Грузевич.

Однак він запевнив, що ворог точно не проникне до Києва.

"Я хочу всіх запевнити, що ворога в Києві не буде. Вже його точно в Києві не буде. Тож можна не переживати. Щодо Київської області, то вживаються і здійснюються активні заходи для звільнення наших населених пунктів", - зазначив Грузевич.

Автор: 

армія рф (17185) Київ (19408) Київська область (4003) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+26
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31.03.2022 17:08
+26
эти вот всплыли
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31.03.2022 17:10
+23
всплыл мля повесили на просушку
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31.03.2022 17:12
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31.03.2022 17:08 Відповісти
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31.03.2022 17:36 Відповісти
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31.03.2022 17:37 Відповісти
эти вот всплыли
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31.03.2022 17:10 Відповісти
обломавши зубы под Киевом ***** все таки хочет забрать Донбасс... весь... и кусочек бережка морского (Марик, Херсон, Бердянск, Мелитополь.......водичка в Крым)...
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31.03.2022 17:11 Відповісти
С момента, когда такая ситуация начала четко вырисовываться, зелень, как по команде, рванула на переговоры.
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31.03.2022 17:32 Відповісти
главное что б не всплыл на Волыни
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31.03.2022 17:34 Відповісти
На данный момент - похоже на то….., но ***** - оно и в Африке *****=>подлянки от кацапов нужно в любом случае ожидать…….
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31.03.2022 17:39 Відповісти
Нудыстка са Шчучыншчыны


@razdjensia

·
https://twitter.com/razdjensia/status/1509189511904960516 22 ч



Результаты попадания ракеты ПТРК Javelin по танку российских оккупантов Т-72Б3, фото свежее. Танк был оснащён "противоджавелиновыми решётками", которые приваривают на российские танки для успокоения танкистов.

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31.03.2022 17:11 Відповісти
Найцікавіше те, що т.зв. протиджавелінові_ґрати залишилися цілими й неушкодженими
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31.03.2022 17:27 Відповісти
Ну вот, работает же 😂
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31.03.2022 18:54 Відповісти
100%
Екіпажу танка треба розміщуватися саме там -- будуть живі
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31.03.2022 19:27 Відповісти
зато башта не валяється якнебудь.
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31.03.2022 17:32 Відповісти
Так надо было их ************* ,чтобы они всплыли только на Том Свете !
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31.03.2022 17:12 Відповісти
так вот вылавливают мастеров подводного танкования вс рашки
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31.03.2022 17:14 Відповісти
всплыл мля повесили на просушку
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31.03.2022 17:12 Відповісти
Это те туристы которые на третий день войны перли на Полтаву думая что едут на Киев.
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Во время марша войска наиболее уязвимы. Нельзя потерять Марик и украинский Донбасс.
Я не замечаю последние несколько дней за ВСУ активных действий по деблокаде Мариуполя. Войска оккупанта спокойно покидают дислокацию под Киевом и перемещаются. Это не правильно.
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Я звісно не великий військовий експерт, але чому всі їх на Донбас відправляють. Я вважаю що вони можуть ломонутися там де білоруси не схотіли йти, та відрізати постачання із заходу.
Дуже сподіваюсь що такий варіант теж розглядається.
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31.03.2022 17:14 Відповісти
Серьезно, покинуть уже более менее окопанные позиции, чтобы пойти опять штурмовать все по новой, или они думают что там нету войск и будет легкая прогулка?
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31.03.2022 17:28 Відповісти
Ну вони і Київ за три дні взяти думали, з такими міркуваннями в них проблем нема.
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31.03.2022 18:16 Відповісти
🔸🔸🔸ВОТ ШО БЕЛОРУСЫ МОГУТ КЛАСНО ДЕЛАТЬ - это партизанить !!! ( но это совсем не относится к склочникам на форуме )

В Беларуси полным ходом идёт железнодорожная война. За три дня уже второй поезд сошел с путей. Поезд перевозил военную технику РФ.

В поисках виноватых КГБ задержал три десятка работников ЖД. Все силы чекистов лукашенко брошены сейчас на поиск (или назначение) виноватых в «рельсовой войне». Они хватают случайных людей, чтобы запугать остальных, угрозами принуждают их записывать видео с раскаяниями и признаниями.

Нелегитимная власть очень боится, что потеряет контроль над железной дорогой. И, как показывают последние события, боится не зря: партизаны не дремлют.
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31.03.2022 17:19 Відповісти
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31.03.2022 17:20 Відповісти
Почему их не добивают при выходе?

Как потом поддержать нашу группировку в зоне ООС, если орки усилятся 700 единицами бронетехники?
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31.03.2022 17:26 Відповісти
Довіряйте Генштабу.
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31.03.2022 17:28 Відповісти
Отправить дополниттельно что бы всплыли 700 джавелинов
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31.03.2022 17:29 Відповісти
Имеется ввиду вообще вся техника. Тягачи, грузовики, полевые кухни и т. д.
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31.03.2022 17:31 Відповісти
700 выехало, ещё осталось, а сколько ж их было, если их месяц долбили?
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31.03.2022 17:30 Відповісти
Ну если не ошибаюсь с этого направления 17 бтгр наступало. Возможно железа они с собой волокли 3-4к. Может больше. Еще же тылы и всякие резервы.
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31.03.2022 17:40 Відповісти
Арестович на своїх заспокійливих вечорах казав по 25 бтгр. Ще повністю не зачищена житомирська траса (Кпилів-Мотижин). Про варшавську навіть не заікаюсь.
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31.03.2022 20:54 Відповісти
Бои будут еще, понятно. А по этой теме вроде белорусы скидывают видео что много техники что вывели в плохом состоянии. То что она еще на ходу не значит, что годиться для боя.
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31.03.2022 22:36 Відповісти
Щоб після цього "відходу" не було ядерного шантажу, от що.
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31.03.2022 17:36 Відповісти
отойдут, потом что-то луснет, ЧАЕС взорвется, и ***** тут как тут: Видите это хохлы взорвали. я же вам говорил им нельзя доверять, отдайте мне все Украинские АЭС, будет безопасно....
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31.03.2022 17:57 Відповісти
700 техники норм колона мародеров чтобы ***********,
байрактар не долетел
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31.03.2022 17:52 Відповісти
В байрактаре 4 выстрела.Их стока нету.
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31.03.2022 18:00 Відповісти
минометы на джипы и догнали бы
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31.03.2022 19:13 Відповісти
russian army is the 2nd strongest military force in Ukraine
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31.03.2022 18:11 Відповісти
главное держать все под контролем и не обольщаться !!!!!
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31.03.2022 18:31 Відповісти
Подозреваю, то груды снарядов оставленных в Чернобыле заминированы.И по звонку из Беларусь, взорвутся в нужный момент (якобы при разминировании). По другому кацапы не могут.
И будет грязная атомная бомба.И будут обвинять нас.
Нужно подвязать саперов из Европы.Самим не разминировать.
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31.03.2022 18:47 Відповісти
Они могут попробовать в районе Бреста заходить.
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31.03.2022 19:15 Відповісти
 
 