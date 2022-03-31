Вночі майже 700 одиниць техніки РФ відійшли в бік Білорусі. Найімовірніше, вони спливуть на Донбасі. Ворога в Києві точно не буде, - заступник командувача Сухопутних військ Грузевич
У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону.
Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За ніч майже 700 одиниць техніки відійшли в бік Іванкова, в бік білоруського кордону. Це від трьох до чотирьох тактичних батальйонних груп. Тобто, вони відходять углиб", - сказав Грузевич на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в четвер.
У ЗСУ вважають, що противник або здійснює передислокацію, або переміщує сили на Донбас.
"Ми розглядаємо два варіанти: або це передислокація, перегрупування та переоцінка своїх сил. Але з огляду на динаміку дій у всій Україні є велика ймовірність, що БТГ, які відходять (а вони не всі відходять, частина сил) спливуть на Донбасі. Тому що не тільки в Київській області, а й майже на всіх напрямках противник свій наступальний потенціал вичерпав. Йому треба відновити сили для того, щоби продовжити наступальні дії", - пояснив Грузевич.
Водночас він додав, що сили РФ, які залишаються навколо Києва, "досить чималенькі".
"Боятися нічого, але шкоди вони можуть заподіяти", - уточнив Грузевич.
Бригадний генерал висловив переконання в тому, що "найближчим часом на нас чекають хороші новини".
"Я думаю, день-два - і ми бачитимемо прекрасну картину й далі розвиватимемо свій успіх. Але водночас не треба скидати з рахунку й сили ворога, тому що на сьогодні навколо Києва їх достатньо для того, щоб спробувати завдати якогось удару у відповідь. Насамперед це стосується ракетних ударів, які щодня тривають і щодня нарощуються", - сказав Грузевич.
Однак він запевнив, що ворог точно не проникне до Києва.
"Я хочу всіх запевнити, що ворога в Києві не буде. Вже його точно в Києві не буде. Тож можна не переживати. Щодо Київської області, то вживаються і здійснюються активні заходи для звільнення наших населених пунктів", - зазначив Грузевич.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@razdjensia
·
https://twitter.com/razdjensia/status/1509189511904960516 22 ч
Результаты попадания ракеты ПТРК Javelin по танку российских оккупантов Т-72Б3, фото свежее. Танк был оснащён "противоджавелиновыми решётками", которые приваривают на российские танки для успокоения танкистов.
Екіпажу танка треба розміщуватися саме там -- будуть живі
Я не замечаю последние несколько дней за ВСУ активных действий по деблокаде Мариуполя. Войска оккупанта спокойно покидают дислокацию под Киевом и перемещаются. Это не правильно.
Дуже сподіваюсь що такий варіант теж розглядається.
В Беларуси полным ходом идёт железнодорожная война. За три дня уже второй поезд сошел с путей. Поезд перевозил военную технику РФ.
В поисках виноватых КГБ задержал три десятка работников ЖД. Все силы чекистов лукашенко брошены сейчас на поиск (или назначение) виноватых в «рельсовой войне». Они хватают случайных людей, чтобы запугать остальных, угрозами принуждают их записывать видео с раскаяниями и признаниями.
Нелегитимная власть очень боится, что потеряет контроль над железной дорогой. И, как показывают последние события, боится не зря: партизаны не дремлют.
Как потом поддержать нашу группировку в зоне ООС, если орки усилятся 700 единицами бронетехники?
байрактар не долетел
И будет грязная атомная бомба.И будут обвинять нас.
Нужно подвязать саперов из Европы.Самим не разминировать.