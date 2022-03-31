УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10975 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 830 30

Про жодне відведення сил РФ не йдеться, лише про перегрупування, - Столтенберг

русня

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг стверджує, що Росія не відводить війська, як про це було заявлено нещодавно, а лише переміщує їх, намагаючись перегрупувати та посилити наступ у районі Донбасу.

Про це він сказав на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія згорне військові дії навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри. Тож про Росію можна судити лише за її діями, а не за її словами. За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу", - повідомив генсек Альянсу.

Столтенберг також зазначив, що одночасно з цим Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. "Так що можна очікувати на додаткові наступальні дії, які приносять ще більше страждань", - сказав генсек НАТО.

Читайте: У звільнених від окупантів громадах Сумщини працюють сапери, триває зачистка від ДРГ, - Живицький. ФОТО

У зв'язку з цим він знову закликав Росію "покласти край цій безглуздій війні, вивести усі свої війська та сумлінно вести переговори".

Автор: 

росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Тетя Роза:
У обычных людей только Х и У хромосомы. Благодаря Путину у россиян обнаружилась лишняя хромосома. Хромосома Z!
показати весь коментар
31.03.2022 15:19
+15
Зараз їх ЗСУ гарно "перегруповує". З багатьох напрямків є новини про "перегрупування" ...
показати весь коментар
31.03.2022 15:22
+11
столтенберг забыл произнести дежурное заклинание - "не допустить эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины"
показати весь коментар
31.03.2022 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тетя Роза:
У обычных людей только Х и У хромосомы. Благодаря Путину у россиян обнаружилась лишняя хромосома. Хромосома Z!
показати весь коментар
31.03.2022 15:19 Відповісти
цвет нации, арахамия щя вам тут всё расскажет как есть )
показати весь коментар
31.03.2022 15:21 Відповісти
В черговий раз повірили патологічному брехуну...
показати весь коментар
31.03.2022 15:21 Відповісти
Ната сама ещё тот брехун. Мало того, что парафинили Украину с 2008 года, так и пресловутая пятая статья прописана таким образом, как и будапештский меморандум.
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_110496.htm
показати весь коментар
31.03.2022 15:37 Відповісти
Аж интересно, что ты общего нашел? В 5 статье сказано, что нападение на любого члена НАТО приравнивается к нападению на всех членов НАТО. В войну вступает весь блок без лишних вопросов. Более того, у них уже есть совместные аэродромы и базы США на этот случай. Даже сейчас в странах Балтии и Польше присутствует американский контингент, а в Германии есть совместные аэродромы стран НАТО. Так что ни в какое сравнение с меморандумом НАТО не идет.
показати весь коментар
31.03.2022 19:17 Відповісти
Статья 5



Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.



О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
показати весь коментар
31.03.2022 19:29 Відповісти
А вот, самая главная выдержка оттуда

окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы

Какое она сочтет необходимым. Т е. можно просто отморозится или каски послать, а можно и повоевать. Нет никаких конкретных гарантий
показати весь коментар
31.03.2022 19:33 Відповісти
Вы не тем местом читаете.
показати весь коментар
31.03.2022 19:45 Відповісти
Я привел, что там написано, при том, что написано достаточно однозначно и понятливо. Ваши слова

"В 5 статье сказано, что нападение на любого члена НАТО приравнивается к нападению на всех членов НАТО. " - это правда

"В войну вступает весь блок без лишних вопросов. " - это полуправда, так как, например, высылка одеял я даже не знаю, может приравниваться к военным действиям или нет.
показати весь коментар
31.03.2022 19:59 Відповісти
Ради интереса спрошу - до 2014 года вы верили в силу Будапешского меморандума? Без подкола спрашиваю и жду по возможности честного ответа.
показати весь коментар
31.03.2022 20:01 Відповісти
После речей ***** на Мюнхенской конференции 2007 года и нападения на Грузию в 2008 в любые гарантии от рашки верить могли только идиоты. Я нормально ответил на ваш вопрос? Я всегда был сторонником вступления в НАТО.
показати весь коментар
31.03.2022 20:12 Відповісти
Кроме рашки там ещё 3 подписанта, включая Украину. 2 из них - страны члены НАТО. По итогу этот меморандум оказался туалетной бумагой. Точно такой же туалетной бумагой окажется все это НАТО при нападении кацапов на восточноевропейские страны. Время верить в сантаклаусов, дедовморозов и коллективную безопасность прошло.
П.С.в НАТО перестал верить прошлой осенью, после обнародования информации по взрывам в Чехии.
П.П.С в США перестал верить в конце 2014 года, когда не последовало ничего после захвата Крыма. Думал, до конца 2014 года раскочегарятся, хотя бы санкций действенных на рашку накинут, но бабама решил языком трепать - дешевле.
показати весь коментар
31.03.2022 20:24 Відповісти
Те 2 подписанта выполнили меморандум в полном объеме. Помогать нам они не обязывались. Они должны были поднять вопрос в ООН - они это сделали. Вот это были все обязательства по меморандуму. Они обязались не нападать, а не защищать! Так что не нужно переваливать с больной головы на здоровую.

Ты реально считал, что будешь закатывать деньги в асфальт, а добрый дядя придет тебя защищать? Мне просто интересно, с чего вдруг? У них не было перед тобой никаких обязательств. Запад свои договора выполняет.
показати весь коментар
31.03.2022 20:29 Відповісти
Точно так же выполнят свои обязательства и по странам членам НАТО и скажу я что все было в соответствии с договорами. Кстати, Чехия - страна НАТО на нее было нападение, убиты ее граждане. Да, можно сказать, что это не было военное нападение, а террористическое, если бы не одно НО. Напоминаю, что вышеупомянутая 5 статья НАТО была активирована за всю историю только один раз при НЕВОЕННОМ нападении на США на гражданских самолётах. Так вот, что США, что Чехия - страны члены НАТО и почувствуйте разницу. У Чехии половина стран даже кацапских послов не отозвали, а только выразили "солидарность"

По второй части. До асфальта пять лет деньги не закатывались, а натом трусили перед лицом украинского народа, как морковкой перед ослом. Началось с 2008 и по сей день (исключая 4 года овоща). А так, да. Ничего не должны, кроме того, что Украина может официально наплевать на свою подпись по договору о нераспространении во и со спокойной душой выйти из него.
показати весь коментар
31.03.2022 21:26 Відповісти
НАТОм "трусили" потому, что у тебя сосед ,который просто не позволит иметь внеблоковый статус. Ты либо в НАТО, либо в ОДКБ. Если до кого-то не доходит, что ***** решил поиграть в собирателя земель, то это его проблемы. У тебя 3,5 тыс км только сухопутной границы с Рашкой и Белорашкой. Чтобы их закрыть, нужно на оборону тратить денег больше, чем та же Германия, гораздо больше. Даже если у тебя треть бюджета уйдет на оборону, противостоять паРаше ты не сможешь.
Фантастику по поводу ядерного оружия уже слушать надоело. Параша - вторая по ядерному потенциалу и первая по территории в Европе. У них есть обогащенный уран, есть, технологии, есть мощности, есть хранилища ядерных отходов, есть полигоны. У нас ничего этого нет. Так что выйти из договора ты сможешь, но изготовить ядерное оружие - нет. Кроме того - это очень дорого. И даже если фантастическим образом тебя все оставят в покое, ты будешь жрать овес, склепаешь на коленке 10 боеголовок и *бнешь по территории паРаши, ***** тебе скажет огромное спасибо и просто заберет нашу территорию. Но уже без людей.
показати весь коментар
31.03.2022 23:39 Відповісти
Зараз їх ЗСУ гарно "перегруповує". З багатьох напрямків є новини про "перегрупування" ...
показати весь коментар
31.03.2022 15:22 Відповісти
Про макарівський р-н щось чути?
показати весь коментар
31.03.2022 15:27 Відповісти
Главное, что Йенс не страдает. Время позора НАТО в целом и Йенса в частности.
показати весь коментар
31.03.2022 15:28 Відповісти
Декому не потрібно було звинувачувати Захід у брехні та фейках, коли звідти наполегливо попереджали наших віруючих в братів-расєян про те, що Мордор готується до широкомасштабного наступу на Україну.
показати весь коментар
31.03.2022 15:31 Відповісти
Зараз пропагандони знову почнуть кричати, що Захід бреше і нагнітає.
показати весь коментар
31.03.2022 15:28 Відповісти
столтенберг забыл произнести дежурное заклинание - "не допустить эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины"
показати весь коментар
31.03.2022 15:28 Відповісти
А це ж саме головне. І три рази плюнути через праве(ліве) плече. Дайте важке озброєння і ППО і спіть спокійно. Ну як можна так боятись шизофренічного бункерного діда? Хіба ми щось не знаєм.
показати весь коментар
31.03.2022 15:36 Відповісти
Треба парашних перегруповувать на той Світ!!!
Ото буде правильне перегрупування!
показати весь коментар
31.03.2022 15:29 Відповісти
На жаль, здається що то є так.
показати весь коментар
31.03.2022 15:35 Відповісти
Навіть, якщо цих орків вибити за межі України, їх знову зженуть докупи, посадять на розконсервований металобрухт і поженуть на убій. Тактика червоної армії до 1943. А от потім вони вже почали воювати частково професійно. А от Вермахт був найпрофесійнішою армією другої світової. Світу пощастило, що фюрер був серйозно контужений і газами отруєний, тому і довів третій райх до повного краху.
показати весь коментар
31.03.2022 15:44 Відповісти
Якщо кацапський танк заїде Єнсу прямо в будинок, то НАТО викличе стурбованість аж 2 рази
показати весь коментар
31.03.2022 15:44 Відповісти
Це як коли Штірліц гуляв по Бкрліну з дружиною. Пролунав постріл, дружина впала. Штірліц настрожився.
показати весь коментар
31.03.2022 15:47 Відповісти
Яке перегруповування, це відхід того що залишилось.
показати весь коментар
31.03.2022 15:44 Відповісти
Від переміщень та перегрупувань дорога в пекло не зміниться.
показати весь коментар
31.03.2022 15:46 Відповісти
Нужно лхоту на головы объявить, 5000 грн за штуку и с оккупантами за недедю будет покончено.
показати весь коментар
31.03.2022 15:48 Відповісти
 
 