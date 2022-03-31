Про жодне відведення сил РФ не йдеться, лише про перегрупування, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг стверджує, що Росія не відводить війська, як про це було заявлено нещодавно, а лише переміщує їх, намагаючись перегрупувати та посилити наступ у районі Донбасу.
Про це він сказав на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія згорне військові дії навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри. Тож про Росію можна судити лише за її діями, а не за її словами. За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу", - повідомив генсек Альянсу.
Столтенберг також зазначив, що одночасно з цим Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. "Так що можна очікувати на додаткові наступальні дії, які приносять ще більше страждань", - сказав генсек НАТО.
У зв'язку з цим він знову закликав Росію "покласти край цій безглуздій війні, вивести усі свої війська та сумлінно вести переговори".
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У обычных людей только Х и У хромосомы. Благодаря Путину у россиян обнаружилась лишняя хромосома. Хромосома Z!
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_110496.htm
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.
О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы
Какое она сочтет необходимым. Т е. можно просто отморозится или каски послать, а можно и повоевать. Нет никаких конкретных гарантий
"В 5 статье сказано, что нападение на любого члена НАТО приравнивается к нападению на всех членов НАТО. " - это правда
"В войну вступает весь блок без лишних вопросов. " - это полуправда, так как, например, высылка одеял я даже не знаю, может приравниваться к военным действиям или нет.
П.С.в НАТО перестал верить прошлой осенью, после обнародования информации по взрывам в Чехии.
П.П.С в США перестал верить в конце 2014 года, когда не последовало ничего после захвата Крыма. Думал, до конца 2014 года раскочегарятся, хотя бы санкций действенных на рашку накинут, но бабама решил языком трепать - дешевле.
Ты реально считал, что будешь закатывать деньги в асфальт, а добрый дядя придет тебя защищать? Мне просто интересно, с чего вдруг? У них не было перед тобой никаких обязательств. Запад свои договора выполняет.
По второй части. До асфальта пять лет деньги не закатывались, а натом трусили перед лицом украинского народа, как морковкой перед ослом. Началось с 2008 и по сей день (исключая 4 года овоща). А так, да. Ничего не должны, кроме того, что Украина может официально наплевать на свою подпись по договору о нераспространении во и со спокойной душой выйти из него.
Фантастику по поводу ядерного оружия уже слушать надоело. Параша - вторая по ядерному потенциалу и первая по территории в Европе. У них есть обогащенный уран, есть, технологии, есть мощности, есть хранилища ядерных отходов, есть полигоны. У нас ничего этого нет. Так что выйти из договора ты сможешь, но изготовить ядерное оружие - нет. Кроме того - это очень дорого. И даже если фантастическим образом тебя все оставят в покое, ты будешь жрать овес, склепаешь на коленке 10 боеголовок и *бнешь по территории паРаши, ***** тебе скажет огромное спасибо и просто заберет нашу территорию. Но уже без людей.
Ото буде правильне перегрупування!