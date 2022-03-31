Про жодне відведення сил РФ не йдеться, лише про перегрупування, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг стверджує, що Росія не відводить війська, як про це було заявлено нещодавно, а лише переміщує їх, намагаючись перегрупувати та посилити наступ у районі Донбасу.

Про це він сказав на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія згорне військові дії навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри. Тож про Росію можна судити лише за її діями, а не за її словами. За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу", - повідомив генсек Альянсу.

Столтенберг також зазначив, що одночасно з цим Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. "Так що можна очікувати на додаткові наступальні дії, які приносять ще більше страждань", - сказав генсек НАТО.

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У зв'язку з цим він знову закликав Росію "покласти край цій безглуздій війні, вивести усі свої війська та сумлінно вести переговори".