Одну з вулиць Гданська перейменують на честь Маріуполя

Назвати одну з вулиць Гданська на честь українського міста-героя висунув Вадим Бойченко на XLVIII сесії Ради Гданська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Маріупольську міську раду.

"9 березня дві потужні російські бомби знищують дитячу лікарню, пологовий будинок. 17 поранених жінок, 3 загиблих, серед них ще зовсім маленька дитина – дівчинка. 16 березня російська авіабомба знищує драматичний театр у серці Маріуполя, де на той час від обстрілів ховалися більше 900 мирних мешканців міста, переважно жінки та діти. Окупантів не зупинив той факт, що біля драматичного театру був напис великими літерами "діти". В наслідок обстрілу обірвалося життя більше 300 маріупольців", - розповів Вадим Бойченко.

Мер подякував за військову підтримку та гуманітарну допомогу з боку польського Уряду. Вадим Бойченко пообіцяв, що після закінчення війни у відбудованому Маріуполі з’явиться вулиця на честь Гданська. Крім того, міський голова закликав міжнародних партнерів про допомогу у негайній повній евакуації жителів Маріуполя, а також про посилення допомоги з боку європейських держав.

"Одне з ключових рішень, на яке очікує наша держава та Маріуполь – закриття неба над Україною. Я розумію, що це складне політичне рішення. Але воно може врятувати тисячі життів українців та маріупольців", - наголосив мер.

У свою чергу, голова польського міста Олександра Дулькевич підкреслила, що жителі Гданська з захопленням говорили, що Маріуполь став прикладом розвитку, просування демократії та залучення інвестицій.

"Коли я розмовляю з вашими співпрацівниками і питаю, що б ми могли зробити, то чую одну відповідь - допоможіть нам організувати гуманітарні коридори і врятувати людей від геноциду. І як партнерське місто, місто-побратим, місто солідарності ми залишаємося вірними нашим принципам. Вчора у Брюсселі на засіданні Європейсько ради регіонів ми ухвалили тверде, однозначне рішення - допомагати гуманітарно біженцям, але й документувати всі факти злочинів проти людства, які відбуваються сьогодні в Україні. Найважливіше - зупинити якнайшвидше війну і зупинити ганебну торгівлю з росією сировиною – нафтою та газом", - підкреслила Олександра Дулькевич. Мер Гданська додала, що після війни допомагатимуть у відбудові Маріуполя. Адже сьогодні українці стоять на захисті спільних європейських цінностей.

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