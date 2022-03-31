Японія називатиме Курили своїми "споконвічними територіями, окупованими РФ"

Японська влада вирішила офіційно називати південні Курильські острови своїми "споконвічними територіями, що перебувають під незаконною окупацією". Останні 10 років офіційний Токіо уникав цього формулювання.

Про це йдеться у проєкті нового випуску урядового довідника про зовнішню політику країни "Синя книга з дипломатії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "НВ".

Йдеться про Південно-Курильську гряду, до якої входять острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, захоплені СРСР наприкінці Другої світової війни.

Саме це стало головною перешкодою для підписання двома країнами мирного договору.

До 2003 року японські дипломати офіційно називали ці території "незаконно окупованими", а пізніше, аж до 2012 року — "споконвічними землями".

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Надалі офіційний Токіо став уникати таких формулювань, сподіваючись досягти з РФ компромісу щодо цих територій, проте все змінилося після російського вторгнення в Україну, яке було засуджено практично усьою світовою спільнотою.