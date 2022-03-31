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Японія називатиме Курили своїми "споконвічними територіями, окупованими РФ"

курили

Японська влада вирішила офіційно називати південні Курильські острови своїми "споконвічними територіями, що перебувають під незаконною окупацією". Останні 10 років офіційний Токіо уникав цього формулювання.

Про це йдеться у проєкті нового випуску урядового довідника про зовнішню політику країни "Синя книга з дипломатії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "НВ".

Йдеться про Південно-Курильську гряду, до якої входять острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, захоплені СРСР наприкінці Другої світової війни.

Саме це стало головною перешкодою для підписання двома країнами мирного договору.

До 2003 року японські дипломати офіційно називали ці території "незаконно окупованими", а пізніше, аж до 2012 року — "споконвічними землями".

Також читайте: Росія розпочала військові навчання на Курилах

Надалі офіційний Токіо став уникати таких формулювань, сподіваючись досягти з РФ компромісу щодо цих територій, проте все змінилося після російського вторгнення в Україну, яке було засуджено практично усьою світовою спільнотою.

Автор: 

росія (64911) Японія (1197) Курили (55)


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Топ коментарі
+27
Самураї-потрібно повернути своє...
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31.03.2022 17:43
+14
Оце надзвичайно сувора заява! Між дипломатичними рядками це означає, що першого ліпшого моменту ми силою захопимо ці острови. Або зробимо так, що ви, кацапи, не зможете спокійно жити ц своїй далекосхіній клоаці.
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31.03.2022 17:45
+11
То було не обличчя.
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31.03.2022 17:56
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Самураї-потрібно повернути своє...
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31.03.2022 17:43 Відповісти
Треба не називати, а давно зробити своїми. І зараз найкращій момент для цього. Чому ті самураї такі ссикливі?
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31.03.2022 19:45 Відповісти
вони просто виховані, як нормальні люди у світі
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08.10.2022 01:56 Відповісти
Раша втрачає обличчя
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31.03.2022 17:43 Відповісти
То було не обличчя.
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31.03.2022 17:56 Відповісти
З такою то армією...
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31.03.2022 18:44 Відповісти
Когда режим зашатается у них будет шанс вернуть)
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31.03.2022 17:45 Відповісти
не когда, а щас нада, как и Грузия, Молдова и Польша с Германией поделить Кеннисберг!!!
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31.03.2022 17:46 Відповісти
Карелію - фінам !
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31.03.2022 17:48 Відповісти
У грузин і молдован язик в сраку забіг від переляку. Не засудили вторгнення параші в Україну і санкції не підтримали. Більше того 15 березня 2022 р., Парламентська асамблея ради Європи з ініціативи Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії та Туреччини визнала молдавську територію Придністров'я окупованою російськими військами. Делегація Молдови не голосувала.
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31.03.2022 18:29 Відповісти
так,і хотілось би чим швидше. при тому всф жителі цьому посприяють. іоркам не допоможуть ніякі навчання-страшилки.
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31.03.2022 17:45 Відповісти
Оце надзвичайно сувора заява! Між дипломатичними рядками це означає, що першого ліпшого моменту ми силою захопимо ці острови. Або зробимо так, що ви, кацапи, не зможете спокійно жити ц своїй далекосхіній клоаці.
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31.03.2022 17:45 Відповісти
думаю это делается как минимум для тролинга и чтоб оттянуть войска русни а как максимум есть план по отжатию и он запускается. в любом случае красавы
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31.03.2022 18:48 Відповісти
Від того якщо тільки називати своє своїм нічого не змінеться, само не повернеться. Так і ще 10, 20 років можна називати.
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31.03.2022 17:46 Відповісти
вони хоч спірними не називають
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31.03.2022 17:49 Відповісти
А повернути - слабо? Тільки заяви? Не ті тепер самураї...
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31.03.2022 17:47 Відповісти
На початку було Слово...
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31.03.2022 17:57 Відповісти
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31.03.2022 18:07 Відповісти
Половина Сахалина тоже японский.
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Друга половина буде українська.
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31.03.2022 18:13 Відповісти
Судячі з фото, я б сказав що там розташований концентраційний табір, або велика в'язниця.
Десь так би виглядала Аляска, якби кацапи не продали її США.
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Главное Зе с Агрохимией не приглашайте в гости. Бо бастро территории станут - "спорными"
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Между прочем Япония до сих пор не подписала с кацапами мир, пока не вернут Курилы. А наш Zе-капитулянт хочет подписать с ****** мир даже несмотря на то что ОРДЛО и крым останутся за окупантами
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Схоже мордор готують до утилізації
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31.03.2022 17:55 Відповісти
Як що вони будуть називати замість воювати,то кацапи їм повернуть ці острови.
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31.03.2022 17:59 Відповісти
Якщо б в Україні була українська влада, вона б теж визнала Курили японськими.
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Досить вже вести пусто-порожні балачки, час брати своє!.. Шкода, що всі країни з територіальними претензіями до рашки поки що не створили якийсь альянс, щоб можна було обговорити час одночаної атаки, наприклад - координувати свої дії взагалі.
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Кунасир, Сибомаи, Сикотан - эти японские острова во время советов можно было официально называть лишь на росийский манер: Кунашир, Хабомаи, Шикотан - это была секретная директива властей для всех органов цензуры.
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31.03.2022 18:03 Відповісти
Так зручно японцям, навіть війну русні оголошувати не потрібно...
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31.03.2022 18:03 Відповісти
Самое прикольное в истории с Курилами, это то, что если бы самураи, подготовились и за день их захватили, то россияние повозмущались немного и все, затихли бы. Японцы поставили бы путина перед фактом, новой реальностью, так сказать.
И россияне ничего не смогли бы сделать. Какое сопротивление, какой ядерный ответ?! Да ничего б не было! Струсили бы россияне на ответку...
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31.03.2022 18:09 Відповісти
І взагалі, між Україною та Китаєм існує якесь "непорозуміння". Сподіваємось воно невдовзі зникне.)
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31.03.2022 18:16 Відповісти
Свинособакия - одна сплошная чужая территория! Японцы, забирайте Курилы и Сахалин, что вы яйца мнёте!!
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31.03.2022 18:36 Відповісти
Цією заявою японці допомогли Україні, бо параша почала там проводити військові навчання і 2 тисячі військових в тому числі морські десантники та сотні одиниць військової техніки які вже були готові відправитись в Україну залишились на Курилах.
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31.03.2022 18:39 Відповісти
думаю это делается как минимум для тролинга и чтоб оттянуть войска русни а как максимум есть план по отжатию и он запускается. в любом случае красавы
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31.03.2022 18:46 Відповісти
3,14здят конечно...но приятно!Домо аригато
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31.03.2022 18:47 Відповісти
договариватся с кремлевскими подонками невозможно
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31.03.2022 18:52 Відповісти
А провести на Курилах "специальную военную операцию"(Ток нормальную!) не хотят?
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31.03.2022 19:13 Відповісти
 
 