На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк. ФОТО

На Сумщині представники ДСНС України та Територіальна оборона ЗС України підняли з дна ріки танк РФ, що раніше затонув разом з екіпажем.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото потопленого танку опублікували у Генеральному штабі ЗС України.







"На Сумщині представники ДСНС України та Територіальна оборона ЗС Українипідняли з дна ріки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем. З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", - йдеться у повідомленні.

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