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На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк. ФОТО
На Сумщині представники ДСНС України та Територіальна оборона ЗС України підняли з дна ріки танк РФ, що раніше затонув разом з екіпажем.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото потопленого танку опублікували у Генеральному штабі ЗС України.
"На Сумщині представники ДСНС України та Територіальна оборона ЗС Українипідняли з дна ріки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем. З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+49 Iscatel Iscatel #410601
показати весь коментар31.03.2022 18:41
+29 Александр Чуднивец #474549
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+14 MyronMaG mm
показати весь коментар31.03.2022 18:41
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Але є варіант, що там така електроніка, що лише зняти і викинути на смітник.
На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів, повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, посилаючись на розпорядження № 121 від 30 березня.
"Це необхідно для кращого документування агресії та злочинів російських військ", - зазначив він. https://t.me/operativnoZSU/16584 https://t.me/operativnoZSU/16584
Центробанку незабаром нічим буде тримати рубль який буде коштувати дешевше ніж папір на якому надрукований.
Станом на 25 березня 2022 року міжнародні резерви РФ склали 604,4 мільярдів доларів, скоротившись порівняно з 18 лютого 2022 року на 38,8 мільярдів.Про це https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/int-res/ регулятор повідомив на своєму сайті.Згідно з прес-релізом, основними факторами скорочення резервів були валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також переоцінка валютних активів.
Рукосракі воЯки!
От російські танкісти могли би Вам лекцію прочитати... якщо б вижили!