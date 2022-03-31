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На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк. ФОТО

На Сумщині представники ДСНС України та Територіальна оборона ЗС України підняли з дна ріки танк РФ, що раніше затонув разом з екіпажем.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото потопленого танку опублікували у Генеральному штабі ЗС України.

На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк 01
На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк 02
На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк 03

"На Сумщині представники ДСНС України та Територіальна оборона ЗС Українипідняли з дна ріки російський танк, що раніше затонув разом з екіпажем. З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,5 тис. осіб, 135 літаків, 131 гелікоптер, 614 танків і 1 735 броньованих машин

Генштаб ЗС (6484) Сумська область (3541) танк (2058) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+49
Кацапів закиньте назад у річку і через 2-3 тижні зніміть з них ще пару відер раків.
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31.03.2022 18:41
+29
Лапатная падводная лодка в стєпях України...
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31.03.2022 18:39
+14
Що втопилось, то не згорить
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31.03.2022 18:41
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похоже экипаж был бухой в стельку...
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31.03.2022 18:38 Відповісти
Сп"янів від українського повітря.
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31.03.2022 19:33 Відповісти
Перегорел на работе 😏
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31.03.2022 19:34 Відповісти
наоборот, это солдатская смекалка. ПТРК Джавелин бьет в крышу бронетехники, и в мире не было ни одного случая попадания в днище. Таким способом расийские танкисты спасли боевую машину от хваленой американской ракеты! Об том писала даже Красная звезда
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01.04.2022 00:42 Відповісти
Лапатная падводная лодка в стєпях України...
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31.03.2022 18:39 Відповісти
Что они бухают? Это уже не только бояра. Наверное добавили антифриз.
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31.03.2022 18:39 Відповісти
Ай-як-як, да шож такоє?
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31.03.2022 18:40 Відповісти
электронника накрылась вся наверна хотя может есть откуда скрутить
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31.03.2022 18:41 Відповісти
Ну взагалі, модулі вологозахищені.
Але є варіант, що там така електроніка, що лише зняти і викинути на смітник.
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31.03.2022 18:50 Відповісти
Были-бы кости - мясо наростим...
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31.03.2022 19:23 Відповісти
Кацапів закиньте назад у річку і через 2-3 тижні зніміть з них ще пару відер раків.
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31.03.2022 18:41 Відповісти
та вже, на другій фотці вже без танкіста, вже на рака поставили)))))))))
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31.03.2022 18:54 Відповісти
Та не спішіть так. Нормальний рак дозріває в липні десь після свята Св.Петра і Павла.
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Та не спішіть так. Нормальний рак для лову десь в середині линя після свята Св.Петра і Павла.
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Що втопилось, то не згорить
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31.03.2022 18:41 Відповісти
На Чернігівщині заборонено збирати на брухт пошкоджену чи знищену військову техніку!

На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів, повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, посилаючись на розпорядження № 121 від 30 березня.

"Це необхідно для кращого документування агресії та злочинів російських військ", - зазначив він. https://t.me/operativnoZSU/16584 https://t.me/operativnoZSU/16584

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31.03.2022 18:41 Відповісти
Свежая поставка. Танка и ...жмуров).
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31.03.2022 18:41 Відповісти
Екіпаж не врятували ? Ні ? Ну тоді доброго здоров"я і хорошого гумору потонулим !
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31.03.2022 18:43 Відповісти
Это случайно не тот танк, который стал частью народного фольклора в виде анекдота ?
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31.03.2022 18:43 Відповісти
он утонул. просто плотность танка больше плотности воды.
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31.03.2022 18:43 Відповісти
То в нього відкритий донний люк? Гарна ідея...)
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31.03.2022 18:44 Відповісти
А где сами подводники?
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31.03.2022 18:44 Відповісти
Сохнуть на сонечку, але не дихають!
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31.03.2022 18:48 Відповісти
закинули на рака)
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31.03.2022 18:55 Відповісти
Золотовалютні резерви росії тануть як сніг влітку.
Центробанку незабаром нічим буде тримати рубль який буде коштувати дешевше ніж папір на якому надрукований.
Станом на 25 березня 2022 року міжнародні резерви РФ склали 604,4 мільярдів доларів, скоротившись порівняно з 18 лютого 2022 року на 38,8 мільярдів.Про це https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/int-res/ регулятор повідомив на своєму сайті.Згідно з прес-релізом, основними факторами скорочення резервів були валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також переоцінка валютних активів.
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31.03.2022 18:44 Відповісти
Це ще дуже дофіга. Потрібен мінімум рік, щоб вони щось почали відчувати.
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31.03.2022 23:17 Відповісти
Це мабуть танки яких селяни за допомогою укр.прапора знищили на початку війни
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31.03.2022 18:45 Відповісти
Там наверное полный танк раков
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31.03.2022 18:45 Відповісти
три так точно есть
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31.03.2022 18:55 Відповісти
Там Два танка було
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31.03.2022 18:46 Відповісти
А вони не Іхтіандри, не вижили!?
Рукосракі воЯки!
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31.03.2022 18:46 Відповісти
Скорее они ихтамнеты , или уже ихтамсдохи.
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Ви не панімаєте) це ж танк алігатор.. аналогов нет..
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31.03.2022 18:46 Відповісти
это ребёночек Ка-52, и Т-72, такой в пупырышках, водоплавающий. А Сумская ТрО сохраняет за собой первой армии мира, это ж надо, ТАК ПОЙМАЛИ НА РЫБАЛКЕ, ТАНК КАРЛ
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31.03.2022 18:53 Відповісти
отож яку силу треба застосувати шоб таку махіну багатонну витягнути..та щей з болота рідкого
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31.03.2022 18:48 Відповісти
ТЫ скажи что сначала надо было "употребить" чтобы его туда загнать!!! (танчик)
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31.03.2022 18:59 Відповісти
Ці дурні 45 тонним танком поперлись на дерев'яний місток. Премію Дарвіна!
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31.03.2022 20:41 Відповісти
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31.03.2022 18:51 Відповісти
Да.. Страшная смерть была...
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31.03.2022 18:52 Відповісти
мокрая
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31.03.2022 18:56 Відповісти
И это прекрасно! Надо их родственничкам показать и в красках рассказать, как они ужасно мучались!
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31.03.2022 19:25 Відповісти
Это те туристы которые на третий день войны перли на Полтаву думая что едут на Киев.
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Суки, що заблукали на навчаннях. А тепер треба ще морочитись з їхніми смердючими ДНК.
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Зря. его ж в чермет не сдать. А движок от гидроудара того. Был бы аквапарк для местной детворы.
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Є відмивання грошей, але щоб відмивання танків!..
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31.03.2022 18:56 Відповісти
Гы-гы... танк, который решил, что он российский военный корабль.
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31.03.2022 18:56 Відповісти
Походу экипаж реально "убитый" был до утоплния.. Танк, утопить, это надо талант иметь, я бы даже сказал ТАЛАНТИЩЕ!!
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31.03.2022 18:57 Відповісти
"Танк, який не вмів плавати". Дитяча казка
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31.03.2022 18:58 Відповісти
З цим танком була дуже цікава історія. Заїхали в село орки на чотирьох танках, мабуть у них скінчилось пальне, бо злили з двох танків і кудись поїхали. Тим часом на танки, що залишились, селяни поставили українські прапори. Орки повертаються і бачать українські танки і давай по них гатити. Розбили, під'їхали і побачили, що то їх танки. Поїхали далі по селу, а там міст для легкових авто на 5 т., обвалився і танк з екіпажем впав і річку. А той один, що залишився їздив селом, їздив та перевернувся в рівчак там і залишився, а орки розбіглись. Детальніше читайте тут: https://inpoland.net.pl/novosti/voina/v-ukra%D1%97ni-selo-zdolalo-rosijjskikh-okupantiv-za-dopomogoyu-praporiv-ukra%D1%97ni-zneshkodili-4-tanki/
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31.03.2022 19:01 Відповісти
От кацапи рукодупі. Не могли здатись чи хоча б застрелитись. Проводку через них ще перебирати.
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31.03.2022 19:44 Відповісти
Пополнили подводную группировку.
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31.03.2022 19:56 Відповісти
В огне не тонет, в воде не горит!
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31.03.2022 20:14 Відповісти
Блин, поторопились, там бы через 2- 3 месяца полно раков было )))))
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31.03.2022 20:47 Відповісти
Та що Ви взагалі знаєте про вигорання на роботі?

От російські танкісти могли би Вам лекцію прочитати... якщо б вижили!
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31.03.2022 21:01 Відповісти
Шкода екіпаж не сфоткали
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31.03.2022 21:54 Відповісти
А чиї ж там ноги-руки стирчать на першій фотці?
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01.04.2022 00:12 Відповісти
Дякую що навели на теє... Бо раніше вважав за мотлох якийсь. Хоча... То і є мотлох ))
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01.04.2022 01:38 Відповісти
Екіпаж через донний люк, мабуть, вийшов. Механік так точно.
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31.03.2022 23:19 Відповісти
Русня думает что это украинский танк, есть фото документов экипажа?
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01.04.2022 08:50 Відповісти
Потому что не видно буквы Z на танке.
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01.04.2022 08:52 Відповісти
 
 