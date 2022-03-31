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На територію Луганщини заходить багато російської техніки, - голова ОВА Гайдай
Голова Луганської ОВА повідомляє, що на територію області заходить велика кількість російської техніки, розвантажують її у непідкуонтрольному Україні Дебальцевому.
Про це Сергій Гайдай заявив у своєму Telegram каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами ситуація в регіоні загострюється, фіксується велике скупчення російської техніки, розвантажують її переважно в Дебальцевому, далі везуть до Луганської області. Гайдай припускає, що після накопичення сил, російські військові намагатимуться зробити великий прорив у районі Попасного та Рубіжного.
Топ коментарі
+17 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар31.03.2022 19:59
+7 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар31.03.2022 20:03
+3 Палєо Мустьє
показати весь коментар31.03.2022 20:00
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Правы поляки. А мы сами от российской ипрерскости не можем избавится в умах. Сейчас помочь может только миротворческий контингент и заморозка линии разграничения с этими рэспубликами. Да без Донецка, Луганска, возможно Херсона, Бердянска и азовского моря. Но миротворческий контингент будет блокировать хотя бы эту линию разграничения. Будет Украина без ежедневных обстрелов годами. Пусть будет она маленькая и без моря, но будет и переждёт годы, а возможно десятилетия путинской России. Но к сожалению и в Кремле- это понимают и не допустят предложения поляков по миротворцам.
Може варто вже підсилити Луганську ОВА бойовим генералом?