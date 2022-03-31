На територію Луганщини заходить багато російської техніки, - голова ОВА Гайдай

Голова Луганської ОВА повідомляє, що на територію області заходить велика кількість російської техніки, розвантажують її у непідкуонтрольному Україні Дебальцевому.

Про це Сергій Гайдай заявив у своєму Telegram каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами ситуація в регіоні загострюється, фіксується велике скупчення російської техніки, розвантажують її переважно в Дебальцевому, далі везуть до Луганської області. Гайдай припускає, що після накопичення сил, російські військові намагатимуться зробити великий прорив у районі Попасного та Рубіжного.

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