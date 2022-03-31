УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 459 20

На територію Луганщини заходить багато російської техніки, - голова ОВА Гайдай

гайдай

Голова Луганської ОВА повідомляє, що на територію області заходить велика кількість російської техніки, розвантажують її у непідкуонтрольному Україні Дебальцевому.

Про це Сергій Гайдай заявив у своєму Telegram каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами ситуація в регіоні загострюється, фіксується велике скупчення російської техніки, розвантажують її переважно в Дебальцевому, далі везуть до Луганської області. Гайдай припускає, що після накопичення сил, російські військові намагатимуться зробити великий прорив у районі Попасного та Рубіжного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай. ФОТО

армія рф (17185) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4872)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Поки та техніка скупчена може шарахнуть потрібно, чи знов не на часі, бо не можна турбувати тамженашіх людей.
показати весь коментар
31.03.2022 19:59
+7
Зелі пох. Він під захистом у Києві. Ах да, його, как стверджує ОП, намагались 100500 разів вбити.
показати весь коментар
31.03.2022 20:03
+3
Тримайтесь хлопці. "Звір той не втомився"
показати весь коментар
31.03.2022 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
буде жарко
показати весь коментар
31.03.2022 19:57 Відповісти
Поки та техніка скупчена може шарахнуть потрібно, чи знов не на часі, бо не можна турбувати тамженашіх людей.
показати весь коментар
31.03.2022 19:59 Відповісти
Ну або хоча б залізницю підірвати?
показати весь коментар
31.03.2022 20:04 Відповісти
Ні-ні. Пострадають наші партнери.
показати весь коментар
31.03.2022 21:23 Відповісти
вчора шарахнули майже 300 ..300х ... в Новоайдар привезли в лікарню ...Штаб кадиривців расхерячили.
показати весь коментар
31.03.2022 21:23 Відповісти
То добре. Але мало.
показати весь коментар
31.03.2022 21:24 Відповісти
Тримайтесь хлопці. "Звір той не втомився"
показати весь коментар
31.03.2022 20:00 Відповісти
Зелі пох. Він під захистом у Києві. Ах да, його, как стверджує ОП, намагались 100500 разів вбити.
показати весь коментар
31.03.2022 20:03 Відповісти
Ну тут точно не ЗЕ керує. А от де підпілля, яке б пускало ешелони під укіс - у мене є питання.
показати весь коментар
31.03.2022 20:06 Відповісти
підпілля ДБР викосило ще задовго до війни. згадайте справу "ізоляції"
показати весь коментар
31.03.2022 21:53 Відповісти
Зеленский, Кулеба совершают тоже фатальную ошибку не став с первых минут войны отстаивать конкретно в зоне ООС, линию разграничения до 24.03, как политический рубеж который должен стать рубежом этих "республик". Грядут трагедии Бахмута, Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска, Селидова, Покровска, Лимана. ДНР будет в 20 км от Изюма? В 40 км от Павлограда и в 100 км от Днепра? Как это всё будет объяснять символ сопротивления Зеленский и гений дипломатии Кулеба? (((
показати весь коментар
31.03.2022 20:06 Відповісти
Немає ніякої помилки, ті території ***** вже не потрібні, що і показує вибір ним головного удару на північ, на столицю. Повернення до ОРДЛО це його вимушений крок, щоб отримати хоч щось.
показати весь коментар
31.03.2022 20:12 Відповісти
Блажен кто верует, что ***** не нужны эти территории! Все зеленожопые по ходу такие же тупыек зомбаки, верящие в "вяличайшего лидора2, как и ***********. Не приписывайте предателям страны стратегические таланты при их полном отсутствии и не недооценивайте врага. Или вам ***** лично шепнул в ушко- что его только ордило интересует?
показати весь коментар
31.03.2022 20:44 Відповісти
Как раз и нужны территории Украины. И чем больше тем лучше для него и его безумных планов. Он будет идти на создание огромной линии разграничения от Изюма до Одессы, если получится захватить Одессу. И эту линию он будет закреплять в "мирном договоре". А далее будет то, что было с 2014 года. Ежедневные гибридные обстрелы. Только стреляли в зоне ООС и никого у нас в Украине- это не волновало, так как ООС далеко от Киева, тем более Львова. А теперь линия разграничения будет на 1000 км с ежедневными вялотекущими обстрелами ещё лет на 10. Кто в такой ситуации примет нас в ЕС и даст нам денег на восстановление? Годик под гибридной войной с этими хэнээрами, дэнэрами и под ежедневными обстрелами и что останется?
Правы поляки. А мы сами от российской ипрерскости не можем избавится в умах. Сейчас помочь может только миротворческий контингент и заморозка линии разграничения с этими рэспубликами. Да без Донецка, Луганска, возможно Херсона, Бердянска и азовского моря. Но миротворческий контингент будет блокировать хотя бы эту линию разграничения. Будет Украина без ежедневных обстрелов годами. Пусть будет она маленькая и без моря, но будет и переждёт годы, а возможно десятилетия путинской России. Но к сожалению и в Кремле- это понимают и не допустят предложения поляков по миротворцам.
показати весь коментар
31.03.2022 21:19 Відповісти
Чем твое предложение отличается от линии Изюм - Одесса, яйцом в профиль? ПНХ, ботяра.
показати весь коментар
31.03.2022 21:27 Відповісти
Та не може бути такого! Я чудово пам'ятаю, як Муженко "зуб давав", що Дебальцівський ж/д вузол повністю зруйнований і відновленню не підлягає. Це, звичайно, сарказм, бо брехуни "дістали" ще тоді, а зараз деякі з них знову повернулися і "керують". Лячно, що знову "накерують". P.S. Чому не зробити з ж/д вузла у Дебальцеві нову Чорнобаєвку?
показати весь коментар
31.03.2022 20:09 Відповісти
не переводь стрілки, зестрілочник. вже майже 4 роки як Муженко не при справі
показати весь коментар
31.03.2022 21:57 Відповісти
Хтось щось знає про цього Сергія Гайдая? Йому "зелень" прямо купу нагород видала одним махом. На додачу до ордену від УПЦ МП(ФСБ) в Закарпатті.
Може варто вже підсилити Луганську ОВА бойовим генералом?
показати весь коментар
31.03.2022 20:15 Відповісти
Почекайте не хвилюйтесь,буде ще нам Чорнобаївка,і не одна.Ще ось чуточок потерпіть,хай Zомбі всі підтягнуться,а тоді і в"їбашим.
показати весь коментар
31.03.2022 20:17 Відповісти
Я надіюсь що точки-у на бойовому посту?
показати весь коментар
31.03.2022 21:29 Відповісти
 
 