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Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай. ФОТО

Сьогодні, 31 березня, з Луганської області вдалося вивезти понад 400 осіб. Серед евакуйованих діти з дитсадка Лисичанська "Світлячок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергія Гайдая у фейсбук.​​​

За його словами, співробітники патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і волонтери змогли евакуювати жителів навіть з Гірської громади і багатьох її віддалених сіл.

Поїздами до Західної України вже прямує 207 жителів Сєверодонецька, 20 - Рубіжного. Також вдалося вивезти 85 осіб з Кремінної, 76 - Гірської громади, 20 - Попасної, включно з одним пораненим, і 20 дітей з Лисичанського дитсадка "Світлячок" і плюс 30 дорослих.

"У громади завезена гуманітарна допомога, отримати її можна в місцевих штабах. Також патрульні з волонтерами розвозять її по бомбосховищах", - додав голова Луганської ОДА.

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Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 01

Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 02
Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 03

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Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 04
Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 05

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Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 06
Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 07
Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай 08

Автор: 

евакуація (2312) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Остается надеяться, что эвакуированные мужчины пойдут воевать, а не станут отсиживаться за чужими спинами, как раньше было в Славянске и в Краматорске.
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31.03.2022 14:06 Відповісти
 
 