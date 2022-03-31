Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай. ФОТО

Сьогодні, 31 березня, з Луганської області вдалося вивезти понад 400 осіб. Серед евакуйованих діти з дитсадка Лисичанська "Світлячок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергія Гайдая у фейсбук.​​​

За його словами, співробітники патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і волонтери змогли евакуювати жителів навіть з Гірської громади і багатьох її віддалених сіл.

Поїздами до Західної України вже прямує 207 жителів Сєверодонецька, 20 - Рубіжного. Також вдалося вивезти 85 осіб з Кремінної, 76 - Гірської громади, 20 - Попасної, включно з одним пораненим, і 20 дітей з Лисичанського дитсадка "Світлячок" і плюс 30 дорослих.

"У громади завезена гуманітарна допомога, отримати її можна в місцевих штабах. Також патрульні з волонтерами розвозять її по бомбосховищах", - додав голова Луганської ОДА.

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