Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Сегодня, 31 марта, из Луганской области удалось вывезти более 400 человек. Среди эвакуированных дети из детсада Лисичанска "Светлячок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в фейсбуке.

По его словам, сотрудники патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и волонтеры смогли эвакуировать жителей даже из Горной громады и многих ее отдаленных сел.

Поездами в Западную Украину уже следует 207 жителей Северодонецка, 20 - Рубежного. Также удалось вывезти 85 человек из Кременной, 76 – Горной громады, 20 – Попасной, включая одного раненого, и 20 детей из Лисичанского детсада "Светлячок" и плюс 30 взрослых.

"В громады завезена гуманитарная помощь, получить ее можно в местных штабах. Также патрульные с волонтерами развозят ее по бомбоубежищах", - добавил глава Луганской ОГА.

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