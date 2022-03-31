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Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Сегодня, 31 марта, из Луганской области удалось вывезти более 400 человек. Среди эвакуированных дети из детсада Лисичанска "Светлячок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в фейсбуке.

По его словам, сотрудники патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и волонтеры смогли эвакуировать жителей даже из Горной громады и многих ее отдаленных сел.

Поездами в Западную Украину уже следует 207 жителей Северодонецка, 20 - Рубежного. Также удалось вывезти 85 человек из Кременной, 76 – Горной громады, 20 – Попасной, включая одного раненого, и 20 детей из Лисичанского детсада "Светлячок" и плюс 30 взрослых.

"В громады завезена гуманитарная помощь, получить ее можно в местных штабах. Также патрульные с волонтерами развозят ее по бомбоубежищах", - добавил глава Луганской ОГА.

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Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 01

Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 02
Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое детей погибли в результате обстрелов войсками РФ Лисичанска, - ГСЧС


Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 04
Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, погибли два человека, двое детей ранены, - Гайдай


Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 06
Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 07
Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай 08

эвакуация (2071) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Остается надеяться, что эвакуированные мужчины пойдут воевать, а не станут отсиживаться за чужими спинами, как раньше было в Славянске и в Краматорске.
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31.03.2022 14:06 Ответить
 
 