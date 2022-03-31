З 1 квітня заклади культури Львівщини повертаються до звичного режиму роботи

З 1 квітня заклади культури Львівщини повертаються до звичного, наскільки це можливо в умовах війни, режиму роботи.

Про це заявив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення заклади культури Львівщини не припиняли своєї роботи, а просто змінили її формат відповідно до умов, які диктує реальність. Наші бібліотеки, театри та народні доми стали волонтерськими осередками та центрами допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також прихистком для людей, які втікають від війни", - сказав Собко.

З 1 квітня на Львівщині розширять формат роботи театрально-концертні установи, музеї та заповідники. Зокрема, Львівська національна опера, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівська національна філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок, Театр ім. Ю. Дрогобича.

Продовжують приймати відвідувачів і Державні історико-культурні заповідники "Тустань" та "Нагуєвичі", а також скансен "Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького".

З 26 березня відновили прийом відвідувачів і відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Возницького, музеї- заповідники "Підгорецький замок", "Жовківський замок", "П'ятничанська вежа".

Команда Львівського музею історії релігії регулярно організовує тематичні екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями музею та розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

У департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОВА зазначають, що ті заклади культури, де тимчасово проживають переселенці, також частково відновлюють роботу. Наприклад, у Львівському театрі ляльок та у Театрі ім. Ю. Дрогобича окремі кімнати виділили для переселенців, а в інших приміщеннях ставлять вистави.