С 1 апреля учреждения культуры Львовщины возвращаются в привычный режим работы

С 1 апреля учреждения культуры Львовщины возвращаются в привычный, насколько это возможно в условиях войны, режим работы.

Об этом заявил заместитель главы Львовской областной военной администрации Иван Собко, інформує Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного российского вторжения учреждения культуры Львовщины не прекращали свою работу, а просто изменили ее формат в соответствии с условиями, которые диктует реальность. Наши библиотеки, театры и народные дома стали волонтерскими центрами и центрами помощи для внутренне перемещенных лиц, а также убежищем для людей, убегающих от войны", - сказал Собко.

С 1 апреля во Львовской области расширят формат работы театрально-концертные учреждения, музеи и заповедники.

В частности, Львовская национальная опера, Львовский национальный театр им. М. Заньковецкой, Львовская национальная филармония им. М. Скорика, Львовский кукольный театр, Театр им. Ю. Дрогобыча. Продолжают принимать посетителей и государственные историко-культурные заповедники "Тустань" и "Нагуевичи", а также скансен "Музей народной архитектуры и быта во Львове им. К. Шептицкого".

С 26 марта возобновили прием посетителей и отделы Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого, музеи-заповедники "Подгорецкий замок", "Жовковский замок", "Пятничанская башня".

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Команда Львовского музея истории религии регулярно организует тематические экскурсии о религиозной жизни Львова, экскурсии по подземельям музея и развлекательно-познавательные квесты для детей вынужденно переселенных лиц. В департаменте культуры, национальностей и религии ЛОВА отмечают, что те учреждения культуры, где временно проживают переселенцы, также частично возобновляют работу.

Например, во Львовском театре кукол и в Театре им. Ю. Дрогобыча отдельные комнаты выделили для переселенцев, а в других помещениях дают представления.