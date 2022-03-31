Швеція виділяє понад 1 мільярд євро на житло для українських біженців

Швеція виділить 1,1 мільярда доларів на житло та інші витрати для українських біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки , про це повідомив міністр фінансів країни Мікаель Дамберг.

Уряд Швеції підготує новий закон, який зобов’язуватиме муніципалітети забезпечувати житлом біженців.

Також у Швеції планують стимулювати українців виходити на роботу, однак збільшення виплат соціальної допомоги не планується.

Близько 26 тисяч українців звернулися по захист у Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Швецію взяти участь у відновленні України