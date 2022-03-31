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Швеція виділяє понад 1 мільярд євро на житло для українських біженців

швеція

Швеція виділить 1,1 мільярда доларів на житло та інші витрати для українських біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив міністр фінансів країни Мікаель Дамберг.

Уряд Швеції підготує новий закон, який зобов’язуватиме муніципалітети забезпечувати житлом біженців.

Також у Швеції планують стимулювати українців виходити на роботу, однак збільшення виплат соціальної допомоги не планується.

Близько 26 тисяч українців звернулися по захист у Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Швецію взяти участь у відновленні України

Автор: 

біженці (1857) Швеція (950)


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Топ коментарі
+5
Якщо нашим людям дадуть там житло та роботу то назад вже ніхто не повернеться.
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31.03.2022 20:24
+3
Шведи молодці. Пригріли 20 тис майбутніх платників податків.
А в цей час Україна втрачає майбутнє покоління. Після воєн за незалежність, може виявитись так, що жити і будувати успішну країну тут не буде кому - всі роїздуться.
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31.03.2022 21:22
+2
Шведам-респект...
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31.03.2022 20:13
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А от чого Садовий вже поспішає освоювати бабло)
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Шведам-респект...
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31.03.2022 20:13 Відповісти
«Не смогли остановить русских». НАТО «потерпело поражение», нужна меньшая коалиция стран - британский экс-командующий сухопутными войсками
https://nv.ua/world/geopolitics/britanskiy-general-zayavil-chto-nato-poterpelo-porazhenie-poslednie-novosti-50229917.html
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31.03.2022 20:19 Відповісти
Якщо нашим людям дадуть там житло та роботу то назад вже ніхто не повернеться.
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31.03.2022 20:24 Відповісти
Ну от Німеччина не дає закріпитись біженцям.
Деякі і через 8 років повертаються, бо немає перспектив громадянства.
Хоча як побачать різницю між українцями і тими арабами, що до них понаєхалі, то можуть зробити послаблення))
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31.03.2022 20:42 Відповісти
Ну біженці з африки і близького сходу чи азіїї, зовсім не їдуть у Німеччину працювати. Скоріш паразитувати на горбах німецьких трудяг.
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31.03.2022 21:14 Відповісти
⚡️ Последовала реакция Запада на заявление Путина. Париж и Берлин не примут условия РФ об оплате поставок газа в рублях, заявил глава Минфина Франции.
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Виділяє мовчки. Не намагаючись стати нашими "гарантами", не намагаючись "давити" на Зеленського, взагалі не пхаючи носа НІКУДИ. Як жалюгідно на їх фоні виглядають Макарон зі Штольцем і ще бісовою ордою іншої шелупоні.
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31.03.2022 20:29 Відповісти
Потрібно вже зараз просити світ забезпечувати Україні якісь тимчасові модульні містечка з побутовими умовами,для тимчасового розміщення людей які втратили житло і яке відбудовуеться.Потім ці модулі зможуть використовувати військові для своїх потреб.
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Шведи молодці. Пригріли 20 тис майбутніх платників податків.
А в цей час Україна втрачає майбутнє покоління. Після воєн за незалежність, може виявитись так, що жити і будувати успішну країну тут не буде кому - всі роїздуться.
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31.03.2022 21:22 Відповісти
Нажаль, можливо так і станеться.
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31.03.2022 21:47 Відповісти
 
 