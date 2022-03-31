Швеція виділяє понад 1 мільярд євро на житло для українських біженців
Швеція виділить 1,1 мільярда доларів на житло та інші витрати для українських біженців.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив міністр фінансів країни Мікаель Дамберг.
Уряд Швеції підготує новий закон, який зобов’язуватиме муніципалітети забезпечувати житлом біженців.
Також у Швеції планують стимулювати українців виходити на роботу, однак збільшення виплат соціальної допомоги не планується.
Близько 26 тисяч українців звернулися по захист у Швеції.
Топ коментарі
+5 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар31.03.2022 20:24
+3 Super Gut
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+2 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.03.2022 20:13
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https://nv.ua/world/geopolitics/britanskiy-general-zayavil-chto-nato-poterpelo-porazhenie-poslednie-novosti-50229917.html
Деякі і через 8 років повертаються, бо немає перспектив громадянства.
Хоча як побачать різницю між українцями і тими арабами, що до них понаєхалі, то можуть зробити послаблення))
А в цей час Україна втрачає майбутнє покоління. Після воєн за незалежність, може виявитись так, що жити і будувати успішну країну тут не буде кому - всі роїздуться.