Відправили 5000 СМС військовим: СБУ викрили нову ворожу ботоферму. ВIДЕО

Ботоферма працювала виключно по українським військовим і співробітникам правоохоронних відомств. А саме – через розсилку СМС.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ

"Роботою ботоферми спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів", - пояснюють у СБУ.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" – говорилося в брехливих СМС.

"Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до Інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв'язку. Його "роботу" російські спецслужби оцінили у $2000 щомісяця", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

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