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Відправили 5000 СМС військовим: СБУ викрили нову ворожу ботоферму. ВIДЕО

Ботоферма працювала виключно по українським військовим і співробітникам правоохоронних відомств. А саме – через розсилку СМС.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ

"Роботою ботоферми спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів", - пояснюють у СБУ.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" – говорилося в брехливих СМС.

"Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до Інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв'язку. Його "роботу" російські спецслужби оцінили у $2000 щомісяця", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони

кіберзлочин (809) СБУ (12770)


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Топ коментарі
+14
Не знав...
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31.03.2022 20:47
+12
"Да мы тут все на учения ехали, проснулись а тут уже Украина!" Ага-ага.
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31.03.2022 20:50
+11
не знало оно - все оно знало - на вилы гадина!
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31.03.2022 20:47
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Не знав...
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31.03.2022 20:47 Відповісти
"Да мы тут все на учения ехали, проснулись а тут уже Украина!" Ага-ага.
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31.03.2022 20:50 Відповісти
Ти тільки підключи величезний сервер та 2000 телефонів з сім картами і все, а так нічого підозрілого
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31.03.2022 20:54 Відповісти
не знало оно - все оно знало - на вилы гадина!
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31.03.2022 20:47 Відповісти
Незнание закона не освобождает от ответственности
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31.03.2022 20:48 Відповісти
Хотел написать гадость...но не буду...боты конечно важно но ИМХО хотелось бы громких посадок внутренних врагов...которые годами сношали мозги украинцам...неужели только один Медведчук писал тексты и держал родственников Журнашлюх с каналов пропаганды?...и много ещё кто...
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31.03.2022 20:52 Відповісти
"Погиб при задержании" - меньше работы СБУ и нам мозги не надо будет компостировать про большой объем работы.
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31.03.2022 20:56 Відповісти
Ну, міг би й на сходах "спіткнутися", коли спускався... Перехвилювався, ноги тремтіли... Трапляється...
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31.03.2022 21:06 Відповісти
Тоже был на учениях,но за 2000$ ?
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31.03.2022 20:58 Відповісти
Интересен текст СМСок. Он как бы сделан по кальке пропаганды для внутреннего кацапского потребителя. Кто в Украине поведется на нацистов и хвошиздов? Я бы еще согласился если бы этим пугали пенсионеров Мелитополя или Изюма. И то, с трудом.
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31.03.2022 21:03 Відповісти
Вдає з себе дурника. Це популярний прийом.
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31.03.2022 21:04 Відповісти
ну не знаю, текст повідомлення такий, ніби він призначений російським військовим.
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31.03.2022 21:05 Відповісти
що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога

Та він просто заблуділсо
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31.03.2022 21:35 Відповісти
Расстрелять гниду,я бы втихаря так сделал.
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Ліпше неповносправнім бути, аніж сидіти років з 15!

Але йому в кращому випадку десь 3-5 років світить...

Дідько, та коли ж ми навчимось ворогам призначати адекватне покарання?
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31.03.2022 21:41 Відповісти
нашим кібервіськам таку практику потрібно розіслати.. даже в багатьох телефони є, судячи по перехватах розмов
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31.03.2022 21:43 Відповісти
 
 