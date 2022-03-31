Відправили 5000 СМС військовим: СБУ викрили нову ворожу ботоферму. ВIДЕО
Ботоферма працювала виключно по українським військовим і співробітникам правоохоронних відомств. А саме – через розсилку СМС.
Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ
"Роботою ботоферми спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів", - пояснюють у СБУ.
Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.
"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" – говорилося в брехливих СМС.
"Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до Інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв'язку. Його "роботу" російські спецслужби оцінили у $2000 щомісяця", - йдеться у повідомленні СБУ.
Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.
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Та він просто заблуділсо
Але йому в кращому випадку десь 3-5 років світить...
Дідько, та коли ж ми навчимось ворогам призначати адекватне покарання?