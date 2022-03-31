До Калінінграда прибув глава МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими представниками влади РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на твіттер МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі щойно прибув до Калінінграда, Росія, для переговорів з російськими високопосадовцями завтра вранці", - сказано в заяві.

Напередодні Гроссі повідомив, що відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області України.

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Він зазначив, що особиста присутність фахівців МАГАТЕ на місцях "допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка могла б призвести до серйозних наслідків у сфері охорони здоров'я та довкілля як в Україні, так і за її межами".