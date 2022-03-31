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До Калінінграда прибув глава МАГАТЕ

магате

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими представниками влади РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на твіттер МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі щойно прибув до Калінінграда, Росія, для переговорів з російськими високопосадовцями завтра вранці", - сказано в заяві.

Напередодні Гроссі повідомив, що відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області України.

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Він зазначив, що особиста присутність фахівців МАГАТЕ на місцях "допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка могла б призвести до серйозних наслідків у сфері охорони здоров'я та довкілля як в Україні, так і за її межами".

Автор: 

МАГАТЕ (708) ядерна безпека (559) Рафаель Гроссі (290)


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Топ коментарі
+10
Калининград это Польша !
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31.03.2022 20:51
+10
Беларуские партизаны перевернули поезд с российской военной техникой.
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31.03.2022 20:54
+3
Вышгород ни дня не был под орками. Люди пишут, что они перепутали с Вешеградом под Макаровым.
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31.03.2022 21:03
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Калининград это Польша !
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31.03.2022 20:51 Відповісти
Нiмеччина.
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31.03.2022 21:13 Відповісти
Взагалі то Пруссія.
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31.03.2022 21:25 Відповісти
Калінінград дуже хоче додому...
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31.03.2022 20:54 Відповісти
Беларуские партизаны перевернули поезд с российской военной техникой.
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31.03.2022 20:54 Відповісти
⚡️ ВСУ освободили Вышгород, который в 20 км от Киева, сообщили у Зеленского.
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31.03.2022 20:56 Відповісти
Вышгород ни дня не был под орками. Люди пишут, что они перепутали с Вешеградом под Макаровым.
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31.03.2022 21:03 Відповісти
Крулевец вернется в родную гавань
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31.03.2022 20:56 Відповісти
Он недоволен, что в рублях.
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31.03.2022 20:57 Відповісти
А чи не пора декомунізувати "калінінґрад"? Скажімо, Коеніґсберґ чи Крулевець або Каралявчус, як у литовців?
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31.03.2022 20:59 Відповісти
За зарплатой что-ли приехал? Сегодня ж 31-ое число.
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31.03.2022 21:00 Відповісти
А почему не на Запорожскую АЭС поехал, там он конкретно бы поговорил с людьми из россии?
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31.03.2022 21:13 Відповісти
Поїхав за зарплатою у налічкє, бо кацапам заблокували бєзнал
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31.03.2022 21:38 Відповісти
німає ніякого калініґраду

є Кенігсберг
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31.03.2022 21:52 Відповісти
 
 