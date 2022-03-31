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Нідерланди прийняли понад 21 тисячу біженців з України

нідерланди

У Нідерландах офіційно прийняли понад 21 тисячу українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

"Наразі Нідерланди прийняли понад 21 тисячу українців, згідно з повідомленням Міністерства юстиції та безпеки. Однак фактична цифра, ймовірно, більша, бо є й люди, які опікуються українцями вдома виключно власним коштом", - йдеться у повідомленні.

Влада країни закликає усіх українців, які були вимушені покинути власні домівки й наразі перебувають у Нідерландах, офіційно реєструватися, щоб після цього була змога отримати допомогу.

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Автор: 

біженці (1857) Нідерланди (1553)


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Теперь голландцев за это в дупу целовать? Одной рукой построили крымский мост, другой вывозят население из Украины. Идеальный бизнес на крови. А также простили сбитый Боинг со своими гражданами.
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31.03.2022 21:56 Відповісти
Рожали рожали решение суда в Гааге по МН17. Так и не родили за восемь лет по сути НИЧЕГО. Что за четыре года не могли управиться и признать путина виновным в сбитии самолета??? Сцыкуны. А теперь уже как бы нафиг и не надо это решение. За восемь лет наверное уже и некоторые родственники погибших сами по умирали. Позорище судам в Гааге.
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Бачив на власні очі, що являють собой амстердамські гетто для біженців. Місцеві жителі з огидою відносяться до того жалюгідного району поруч зі стадіоном кройфа. Хоч за нашими мірками - це житло рівня вище середнього, поруч метро/електричка, чисті двори, парковки майже без машин, поруч торговий центр та інше. Тільки афроамериканські мешканці портять всю ту красу. Хоч саме смішне у всьому цьому, що незаможні голандці вимушені знімати одну квартиру на дві сім'ї, жити в хостелі або арендувати за багато кілометрів від столиці, бо житло в Амстердамі коштує дуже дорого, як аренда, так і прибання власної оселі.
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31.03.2022 22:18 Відповісти
От бачиш такі коментарі і думаєш - а чи є насправді різниця між менталітетом москальні і оцих "патріотів"?
У мокшан весь світ винний у їхніх проблемах, бо вони "вєлікіє" і їх ніхто не розуміє.
Пересічний українець не претендує на вєлічіє, але у власних проблемах винний хто завгодно, тільки не самий цей українець.
Країна приймає слабких (літніх людей, жінок, дітей) з України, охопленої війною. Кошти на допомогу їм (проживання, харчування, медицина) вони могли вжити на потреби власних громадян.
Замість подякувати, відразу пішли коментарі про голандську гімнистісь.
І жодного згадування про власні дії і дії власного уряду/парламенту, які власне призвели до того, що спасати своїх матерів, дружин, дітей доводиться у Голландії. І навіть передача мокшам цемаха нехай може і не велика деталь, але теж частина того, що призвело до війни.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
 
 