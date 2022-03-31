Нідерланди прийняли понад 21 тисячу біженців з України

У Нідерландах офіційно прийняли понад 21 тисячу українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

"Наразі Нідерланди прийняли понад 21 тисячу українців, згідно з повідомленням Міністерства юстиції та безпеки. Однак фактична цифра, ймовірно, більша, бо є й люди, які опікуються українцями вдома виключно власним коштом", - йдеться у повідомленні.

Влада країни закликає усіх українців, які були вимушені покинути власні домівки й наразі перебувають у Нідерландах, офіційно реєструватися, щоб після цього була змога отримати допомогу.

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