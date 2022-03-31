Нідерланди прийняли понад 21 тисячу біженців з України
У Нідерландах офіційно прийняли понад 21 тисячу українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.
"Наразі Нідерланди прийняли понад 21 тисячу українців, згідно з повідомленням Міністерства юстиції та безпеки. Однак фактична цифра, ймовірно, більша, бо є й люди, які опікуються українцями вдома виключно власним коштом", - йдеться у повідомленні.
Влада країни закликає усіх українців, які були вимушені покинути власні домівки й наразі перебувають у Нідерландах, офіційно реєструватися, щоб після цього була змога отримати допомогу.
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У мокшан весь світ винний у їхніх проблемах, бо вони "вєлікіє" і їх ніхто не розуміє.
Пересічний українець не претендує на вєлічіє, але у власних проблемах винний хто завгодно, тільки не самий цей українець.
Країна приймає слабких (літніх людей, жінок, дітей) з України, охопленої війною. Кошти на допомогу їм (проживання, харчування, медицина) вони могли вжити на потреби власних громадян.
Замість подякувати, відразу пішли коментарі про голандську гімнистісь.
І жодного згадування про власні дії і дії власного уряду/парламенту, які власне призвели до того, що спасати своїх матерів, дружин, дітей доводиться у Голландії. І навіть передача мокшам цемаха нехай може і не велика деталь, але теж частина того, що призвело до війни.